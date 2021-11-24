Газовый шантаж России: стоит ли Украине рассчитывать на новый контракт по транзиту

Заключение соглашения с РФ о транзите российского газа на 15 лет маловероятно / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина хочет продлить действующий контракт с Газпромом о транзите российского газа на 15 лет. Но Россия на это не хочет идти по одной простой причине: у нее другие намерения – обнулить Украину по транзиту раньше, чем закончится срок действия нынешнего договора. Пока такое продление соглашения в планы России не входит.

Однако, согласно немецко-американским договоренностям, известными как договоренности Байдена и Меркель от 21 июля этого года, новые переговоры между Нафтогазом и Газпромом о новом соглашении о транзите газа, как минимум, на 10-летний период должны были начаться не позже 1 сентября. Но никакие переговоры так и не начались.

Понятно, что Россия не является стороной этих договоренностей между немцами и американцами, и в данном случае Меркель выступала гарантом того, что Россия сядет за стол переговоров с Украиной, и Газпром с Нафтогазом будут договариваться, по крайней мере, начнут эти переговоры. Но ничего такого не произошло. Хотя немцы даже назначили специального уполномоченного правительства Германии по этому вопросу Георга фон Вальдерзее. Но россиянам от этого ни холодно, ни жарко. Американцы тоже назначили ответственное лицо: в Госдепе это был Дерек Шолле, и сейчас таким представителем является Амос Хокштайн. И опять-таки Россия все это игнорирует и будет игнорировать, поскольку у нее другая цель.

Россия считает, что сейчас время играет на нее: чем ближе зима, тем холоднее в Европе, а, значит, Европа, в частности Германия, будут более сговорчивыми. Тем более, эра Меркель подходит к концу. И если даже какие-то символические обязательства у Путина перед Меркель были, то теперь Меркель нет – обязательств нет. Так же и американо-немецкие договоренности для россиян не имеют обязательной силы.

Поэтому россияне ждут окончательного обнуления канцлерства Меркель. А дальше будет новый канцлер, и не понятно, как будут складываться отношения России с новым правительством Германии. Новому правительству россияне будут предлагать другие подходы. Подходы – не новые: решение вопроса Северного потока-2, а затем – все остальное.

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Поэтому, конечно, со своей стороны Украина должна напоминать о том, что должно быть заключено новое соглашение. Но, вместе с тем, иллюзий относительно доброй воли россиян не нужно питать. Конечно, если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по СП-2 как проекта, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое.

Собственно, так это было и в 2019 году, когда Газпром подписал новое 5-летнее соглашение с Нафтогазом не потому, что у него была какая-то добрая воля, а потому что у него была безвыходная ситуация – россияне не смогли вовремя достроить Северный поток-2.

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Сейчас ситуация такая же – ПП-2 достроен, но его не могут ввести в эксплуатацию.

Впрочем, до окончания срока действия действующего контракта еще три года. Поэтому россияне будут пытаться тянуть время, чтобы избегать каких-либо долгосрочных обязательств.

В 2019 году Нафтогаз тоже хотел, чтобы контракт был не 5-летним, а, как минимум, 10-летним, но получилось так, как получилось. Сроки, которые называет Шмигаль – 15 лет, конечно, малореалистичны, Россия на это вряд ли пойдет. Но и предлагать сделку на три года было бы неправильно: всегда надо настаивать на большем. Не будет 15-летнего соглашения – будет 10-летнее. Можно было требовать и большего срока, потому что часть долгосрочных контрактов Газпрома с европейскими компаниями заключается до 2038 года. Если есть долгосрочные отношения с покупателем, значит, должны быть долгосрочные отношения и со страной, через которую идет транзит этого газа. Но это было не в интересах России.

Я думаю, десятилетний контракт мог бы быть подписан в 2019-м, если бы не некомпетентное вмешательство Банковой в переговорный процесс, который довольно искусно в то время велся Нафтогазом.

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Конечно, нашим интересам отвечает сохранение транзита, но нашего желания недостаточно. Нужно задействовать серьезные рычаги воздействия. Единственный рычаг влияния и тогда, и сейчас – это позиция США. Она и тогда была определяющей, и остается такой сейчас. Поэтому в значительной мере все будет зависеть от того, насколько жесткую позицию займут США.

Россия сейчас достаточно серьезно проявила себя в Европе, в результате все больше европейцев "просыпается" от летаргического сна и начинают видеть, что Россия занимается газовым шантажом. И это тоже нам будет способствовать. Но надеяться на какую-либо добрую волю со стороны РФ не приходится.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда