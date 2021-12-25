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Газ по 17 и электричество по 2,5 гривны: что будет с тарифами в 2022 году

Валентин Землянский

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики.

25 декабря 2021, 06:29

Ключевой тенденцией 2022 года станет рост тарифов в газовой и энергетической сферах.

Тарифы, деньги
Тарифы на газ и электроэнергию в 2022 году могут вырасти, как минимум, вдвое / УНИАН

Самым стабильным в 2022 году будет рынок нефтепродуктов - здесь особых колебаний и форс-мажоров не намечается. Если, конечно, это не будет происходить на европейском рынке, то есть не будет кардинально меняться стоимость нефтепродуктов, а также если будет сохраняться стабильность гривны.

Соответственно, все колебания на этом рынке можно будет спрогнозировать. Тем более, что ожидать появления новых предприятий по переработке не приходится, да и в части транзита нефти также не ожидается каких-то существенных изменений.

Но самое интересное будет происходить в газовом, электрическом и угольном секторах.

Газ. Многое будет зависеть от того, сохранится ли транзит российского газа по украинской ГТС, потому что с высокой долей вероятности в следующем году можно прогнозировать запуск Северного потока-2. Скорее всего, это произойдет весной, хотя, с учетом напряженной ситуации с энергоносителями в ЕС, это может произойти и раньше.

Если запуск СП-2 произойдет, цены на газ к концу отопительного сезона зафиксируются на уровне около 500-550 долларов за 1000 кубометров, и, возможно, к лету, они снова пойдут вниз и опустятся до 300 долларов.

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Есть вопрос и касаемо объемов транзита газа. Полностью остановлен он, вероятно, не будет, но может существенно сократиться, после чего возникнет проблема с тем, каким образом Украине импортировать газ. То есть насколько работоспособной останется схема так называемого виртуального реверса и какой объем по ней можно будет закупить, а также будет ли переход на прямые долгосрочные контракты. А поскольку из текущего отопительного сезона Украина рискует выйти практически с пустыми хранилищами газа, то для нормального прохождения отопительного сезона Украине нужно будет закачать в хранилища не менее 10 миллиардов кубов (а может и более).

На рынке этот объем, безусловно, найдется, но вопрос поставок газа лежит больше в политической сфере и, например, обеспечение это возможно лишь в случае, если градус напряжения между Киевом и Москвой снизится и появится окно для возможности переговоров о прямых поставках газа из РФ.

Вполне вероятно, что транзит по украинской ГТС упадет вдвое. То есть Газпром будет выполнять свои финансовые обязательства и оплачивать контрактные мощности, но при этом объемы могут быть ниже предусмотренных текущим контрактом в 40 миллиардов кубометров.

И это снижение может коснуться тарифов. Исходя из меморандума с МВФ, который подписала украинская власть, тарифы будут пересматриваться, начиная с мая текущего года. В каком виде это будет, пока сказать сложно, потому что Украина взяла на себя крайне неприятное обязательство, а именно административно не ограничивать цену на газ и энергоресурсы. Соответственно, вопрос того, какие тарифы ждут украинцев в следующем отопительном сезоне остается открытым, особенно с учетом импорта газа по спотовым ценам европейского рынка.

Кроме того, Украина обязалась продавать половину газа, добываемого на территории Украины, на бирже. Потому также неизвестно, как будет формироваться цена на газ в Украине, что, соответственно, пока не дает ответа на вопрос, какой будет цена газа для конечного потребителя.

С учетом прогноза по цене в 500-550 долларов, цена на газ в 2022 году, при самом оптимистическом сценарии как минимум может увеличиться вдвое. При пессимистическом она может быть еще выше ввиду привязки цен к европейскому рынку. Собственно, этот сценарий уже реализуется в промышленности, которая платит по 40 долларов за куб - в этом случае можно говорить о цене для населения в 15-17 гривен за кубометр.

Электроэнергия. В 2022 году в этой сфере многое будет зависеть от того, в каком состоянии она выйдет из текущего отопительного сезона, а также от того, с каким финансовым результатом закончат этот год основные игроки рынка. Мы уже видели, что Энергоатом обращался к регулятору с просьбой не повышать тариф на распределение, но, несмотря на это, тариф все равно был пересмотрен, из-за чего Энергоатом предупредил о возникновении финансовых проблем. Кроме того, многое будет зависеть и от тарифов для "зеленой" генерации и расчетами с этой отраслью (тем более, что тут также есть политические причины).

Читайте такжеУкраинцам изменили тарифы на доставку газа: сколько придется платить с 1 январяГлобально нас ждет дальнейшая политизация отрасли в целом. И, судя по торгам на бирже и тем заявлениям, которые делали в правительстве, можно прогнозировать рост тарифа для населения от 2 до 2,5 гривны с минимизацией социальных объемов (субсидий), которые предлагает правительство. Собственно, история с отменой льготного тарифа в 90 копеек за киловатт и возвращение нового "сниженного" тарифа в 1,44 гривны это красноречиво подтверждают.

Этот прием будут применять и в дальнейшем - в середине лета, дабы не нагнетать ситуацию в обществе, тариф на электроэнергию могут установить на уровне 2,5 гривны, после чего его "снизят" до 2 гривен и "забудут" про тех, кто отапливает электроэнергией, как это сделали в 2021 году.

Тем более, что уже сейчас предельный экономически обоснованный тариф называют на уровне 3,5 гривны.

Иными словами, совокупно в газовой и энергетической сфере украинцев ждет рост тарифов - это и будет ключевой тенденцией следующего года. Тем более, что для этого есть объективные причины в виде цен на газ, уголь (тут же - проблема падения добычи, особенно на государственных шахтах).

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда

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