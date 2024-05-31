Европа потихоньку приходит в себя, очередь за США

Политическая борьба за Белый Дом все больше приобретает черты, присущие странам, где демократия только утверждается.

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Американцы позволят Украине бить по РФ / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Идет подготовка к Швейцарскому саммиту мира, который состоится в середине июня. Страны коллективного Запада улучшают переговорные позиции, поскольку все же понимают, что хотя недоимперия не приглашена, но после Саммита переговоры с ней будут обязательно. И поскольку эти переговорные позиции усилить на поле боя пока не удается, то партнеры Украины прибегают к военно-дипломатическим демаршам.

Речь о разрешении использовать западное оружие по территории недоимперии. Европа таки проявляет решимость, и даже Германия, которая демонстрирует в отношении России классический "Стокгольмский синдром", и та сподобилась выжать из себя что-то, что можно трактовать как согласие.

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Остаются Штаты. Политическая борьба за Белый Дом в них все больше приобретает черты, присущие странам, где демократия только утверждается. И окружение Дж. Байдена опасается, что такое разрешение может быть использовано командой Д. Трампа, жестко критикующей любые шаги оппонентов, независимо от их содержания. Так что лучше вообще ничего не делать.

Но согласование от Штатов будет - не важно, публичное или нет. Потому что отдельная позиция США просто теряет смысл.

Уже сейчас ракеты американского "Петриота" сбивают вражеские самолеты над территорией России. И противорадиолокационные американские ракеты "Харм" делают то же самое с ПВО врага. Потому что они наводятся не по координатам, а непосредственно на цель, поэтому им безразлично, пересекают они границу или нет.

Еще важнее, что передача Швецией самолетов дальней радиолокационной разведки (конечно, это произойдет не завтра), обеспечивает ВСУ возможность самостоятельно определять координаты целей на весь радиус действия тех ракет, которые нам предоставляют. Как и управлять действиями всех наших самолетов.

Шведы вообще - просто красавцы. У них никакого "Стокгольмского синдрома", Россию они воспринимают как естественного врага. Шведское оружие демонстрирует очень неплохое качество на фронте. И Швеция не занимается "ритуальными танцами - шаг вперед и два назад", а предоставляет действительно современные образцы вооружения тогда, когда надо. Убежден, что и "Гриппены" тоже не задерживаются.

Таким образом, намек недоимперии прозрачен: если продолжаете агрессию, то технологическое преимущество ВСУ на поле боя может стать более весомым. Кремль в ответ через своих политических шнурков пообещал "демонстрационный ядерный взрыв в прямом эфире". Однако запугивания радиоактивным пеплом уже не пугают, а ничего нового в Кремле придумать не способны - последним креативщиком был Пригожин. И даже провести ядерные испытания Кремль не рискует, потому что результат не гарантирован.

Да, наши партнеры, особенно Европа, потихоньку приходят в себя, но до полноценного союзничества нам еще далеко. И преодолевать этот путь нужно с обеих сторон, Украина не должна стоять руки в боки и ждать, когда за нас все сделают.

И еще одно. Разрешение на свободное использование западного оружия - это хорошо. Но это все же в значительной степени дипломатическое давление на агрессора. Потому что само разрешение на удары по территории недоимперии ничего не значит, если нечем бить. Поэтому наши партнеры в любом случае сохранят контроль за этим чувствительным процессом. Пока мы не начнем сами производить больше в часть того, что нужно для нашей безопасности.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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