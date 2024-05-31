УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Европа потихоньку приходит в себя, очередь за США

Александр Кочетков
31 мая 2024, 10:32
117
Политическая борьба за Белый Дом все больше приобретает черты, присущие странам, где демократия только утверждается.
Европа потихоньку приходит в себя, очередь за США
Американцы позволят Украине бить по РФ / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Идет подготовка к Швейцарскому саммиту мира, который состоится в середине июня. Страны коллективного Запада улучшают переговорные позиции, поскольку все же понимают, что хотя недоимперия не приглашена, но после Саммита переговоры с ней будут обязательно. И поскольку эти переговорные позиции усилить на поле боя пока не удается, то партнеры Украины прибегают к военно-дипломатическим демаршам.

Речь о разрешении использовать западное оружие по территории недоимперии. Европа таки проявляет решимость, и даже Германия, которая демонстрирует в отношении России классический "Стокгольмский синдром", и та сподобилась выжать из себя что-то, что можно трактовать как согласие.

видео дня

Остаются Штаты. Политическая борьба за Белый Дом в них все больше приобретает черты, присущие странам, где демократия только утверждается. И окружение Дж. Байдена опасается, что такое разрешение может быть использовано командой Д. Трампа, жестко критикующей любые шаги оппонентов, независимо от их содержания. Так что лучше вообще ничего не делать.

Но согласование от Штатов будет - не важно, публичное или нет. Потому что отдельная позиция США просто теряет смысл.

Уже сейчас ракеты американского "Петриота" сбивают вражеские самолеты над территорией России. И противорадиолокационные американские ракеты "Харм" делают то же самое с ПВО врага. Потому что они наводятся не по координатам, а непосредственно на цель, поэтому им безразлично, пересекают они границу или нет.

Еще важнее, что передача Швецией самолетов дальней радиолокационной разведки (конечно, это произойдет не завтра), обеспечивает ВСУ возможность самостоятельно определять координаты целей на весь радиус действия тех ракет, которые нам предоставляют. Как и управлять действиями всех наших самолетов.

Шведы вообще - просто красавцы. У них никакого "Стокгольмского синдрома", Россию они воспринимают как естественного врага. Шведское оружие демонстрирует очень неплохое качество на фронте. И Швеция не занимается "ритуальными танцами - шаг вперед и два назад", а предоставляет действительно современные образцы вооружения тогда, когда надо. Убежден, что и "Гриппены" тоже не задерживаются.

Таким образом, намек недоимперии прозрачен: если продолжаете агрессию, то технологическое преимущество ВСУ на поле боя может стать более весомым. Кремль в ответ через своих политических шнурков пообещал "демонстрационный ядерный взрыв в прямом эфире". Однако запугивания радиоактивным пеплом уже не пугают, а ничего нового в Кремле придумать не способны - последним креативщиком был Пригожин. И даже провести ядерные испытания Кремль не рискует, потому что результат не гарантирован.

Да, наши партнеры, особенно Европа, потихоньку приходят в себя, но до полноценного союзничества нам еще далеко. И преодолевать этот путь нужно с обеих сторон, Украина не должна стоять руки в боки и ждать, когда за нас все сделают.

И еще одно. Разрешение на свободное использование западного оружия - это хорошо. Но это все же в значительной степени дипломатическое давление на агрессора. Потому что само разрешение на удары по территории недоимперии ничего не значит, если нечем бить. Поэтому наши партнеры в любом случае сохранят контроль за этим чувствительным процессом. Пока мы не начнем сами производить больше в часть того, что нужно для нашей безопасности.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Александр Кочетков
Реклама

Главное за день

"Света, возьми трубку!": под завалами в Харькове до сих пор могут быть люди - ужасные кадры

"Света, возьми трубку!": под завалами в Харькове до сих пор могут быть люди - ужасные кадры

11:04 Украина
Китай отказался от участия в саммите мира в Швейцари: в Reuters назвали причину

Китай отказался от участия в саммите мира в Швейцари: в Reuters назвали причину

10:59 Мир
Вторая фаза наступления: в США раскрыли планы РФ в Харьковской области

Вторая фаза наступления: в США раскрыли планы РФ в Харьковской области

10:01 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Этот человек болен : известная украинская актриса рассказала об Ирине Фарион 19106

"Этот человек болен": известная украинская актриса рассказала об Ирине Фарион

Заворотнюк полностью лишила мужа наследства: кому достанется все 7713

Заворотнюк полностью лишила мужа наследства: кому достанется все

Не могла двигаться и мучалась от боли: что происходило с Заворотнюк перед смертью 4581

Не могла двигаться и мучалась от боли: что происходило с Заворотнюк перед смертью

Форма пальцев покажет скрытые черты характера: на что смотреть 4106

Форма пальцев покажет скрытые черты характера: на что смотреть

Последние новости

11:21

Не поздно посадить в июне на огороде: новый урожай сразу попрет как на дрожжах

11:07

Китайский гороскоп на завтра 1 июня: Обезьянам - счастливый день, Собакам - крупная обида

11:04

"Света, возьми трубку!": под завалами в Харькове до сих пор могут быть люди - ужасные кадрыВидео

10:59

Китай отказался от участия в саммите мира в Швейцари: в Reuters назвали причину

10:35

ПВО бессильна: в Генштабе раскрыли детали взрывов в Краснодарском крае РФ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:32

Европа потихоньку приходит в себя, очередь за СШАмнение

10:21

"Вышла замуж по приколу": Ирина Горовая сделала признание

10:01

Вторая фаза наступления: в США раскрыли планы РФ в Харьковской области

09:46

Применили 8 ракет "Нептун": журналист раскрыл подробности удара по порту Кавказ в РФ

Реклама
09:31

Грозит тюрьма: Трампа признали виновным в сокрытии денег - CNN

09:22

Быстро и полезно: что приготовить из куриного филе – идеальный рецептВидео

09:11

РФ ударила по Киеву "Искандером": в КГВА рассказали о последствиях атакиФото

09:00

РФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – АуслендерВидео

08:25

Прогремело около 10 взрывов: в Краснодарском крае РФ вспыхнул мощный пожар в порту

08:22

Непонятно, где он будет действовать: ISW о якобы разрешении Байдена бить по РФ

07:21

В Харькове ракета РФ попала в жилую пятиэтажку: пострадали 23 человека, трое - погиблиФотоВидео

07:10

Найти фальшивого миллионера за 5 секунд смогут лишь единицы: сложная загадка

06:32

В Киеве прогремел взрыв: РФ ударила ракетой по столице, вспыхнул пожарФото

06:22

Российских красных линий уже никто не боитсямнение

05:36

Гороскоп на июнь 2024: Раки сменят имидж и встретят свою любовьВидео

Реклама
04:10

Ягоды будут как мармелад: идеальный рецепт клубничного варенья - просто объедениеВидео

03:35

"Это зависит от физиологических вопросов": эксперт оценил возможность устранения Путина в РФВидео

02:31

ВСУ могут начать масштабное контрнаступление: эксперт назвал 5 главных условийВидео

02:00

"Она тень Путина": предательница Лариса Долина лезет на место Аллы Пугачевой

01:30

Умерла Анастасия Заворотнюк: где упокоится актриса - фото

00:48

Много пострадавших, под завалами люди: РФ ударила по многоэтажке в ХарьковеФотоВидео

00:01

РФ срочно оттягивает пехоту и артиллерию с Херсонщины: куда перебрасывают оккупантов

30 мая, четверг
23:33

"Жизнь закончилась, я умерла": брат "Чеки" опубликовал предсмертное письмо Ирины ЦыбухФото

23:20

США разрешили бить ВСУ американским оружием по России, но с оговоркой

23:05

Все всерьез: Злата Огневич показала личные кадры из свадебного салонаВидео

22:56

Раскрыто западное оружие, которым Украина сможет наносить удары по России

22:52

Мужа Анастасии Заворотнюк подловили в отеле: не уехал домой

22:36

Известная певица рассказала про близкую связь с Даниэлем Салемом

22:23

Отключения света вернутся: в Укрэнерго анонсировали ухудшение ситуации

21:50

ВСУ контролируют Волчанск на 70%: что происходит в городе и за городом

21:42

"Этот человек болен": известная украинская актриса рассказала об Ирине Фарион

21:42

Это должен знать каждый: какая польза от смородины и почему ее могут есть не всеВидео

21:39

Все здание в огне: на Алтае сгорела секретная дача Путина

21:15

Россия становится уязвимой для ответного ядерного ударамнение

21:04

Мощный удар в Крыму: ВСУ разбили паромную переправу оккупантов

Реклама
20:57

Одним махом 4 катера: появились фантастические подробности "бавовны" в Крыму

20:55

Инструктора Франции в Украине: Макрон готовит заявление под визит Зеленского

20:28

Как уничтожить сорняки между садовым гравием: женщина удивила методомВидео

20:26

Возможны даже катаклизмы: Влад Росс назвал худшие дни для путешествий в июнеВидео

20:07

Нам повезло, что у нас есть союзники, но этого недостаточно для победымнение

20:01

Россияне в горячке восстанавливают взлетные полосы в Крыму: что происходит

19:39

Штормовой ветер и грозы: почти всю Украину будут заливать дожди

19:04

Вредители больше не проблема: мыльный раствор от тли, который спасет растенияВидео

18:51

Украина и США подпишут гарантии безопасности перед "саммитом мира" - FT

18:50

"Умер, воскрес и высмеиваю других": Потап оправдался за слова про Заворотнюк

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять