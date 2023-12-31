В свете перспективы возвращения Трампа Украина очень нуждается в поддержке Европы.

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Европа готовится к возвращению Трампа / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Главная тема дискуссий по безопасности в Европе - что делать, если в США к власти вернется Трамп. После десятилетий перекладывания ответственности за европейскую безопасность на плечи американцев в Старом свете вдруг пришло осознание, что может случиться так, что европейская безопасность будет зависеть исключительно от европейцев.

И произошло это в самое сложное после Второй мировой войны время, - когда испытывается единство европейцев и дееспособность НАТО агрессией России, стремящейся расколоть Запад. Но хорошая новость в том, что сложность вызовов хорошо понимают ключевые европейские страны. Среди неключевых - тоже есть такое понимание. Исключение - только Венгрия, и, с определенными оговорками - Словакия. Но даже в Нидерландах, где на недавних выборах победили ультраправые главнокомандующий армии Вийнен заявляет, что надо готовиться к возможной войне с Россией.

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И поэтому Европа вооружается. Вооружается так, чтобы в случае войны не зависеть от возможного непрогнозируемого президента США. Европа восстанавливает военные производства и считает дурным тоном заявления о возобновлении сотрудничества с путиным. Плохая новость в том, что это осознание, как и производство оружия происходит, ну, очень медленно. Европе "не горит", и поэтому все происходит совсем не в темпе реальной войны, в которой находится, в частности, Украина.

А происходит шаг за шагом, хоть уверенно, но по-европейски бюрократично и неторопливо. Однако Украина все же получает от этого свои результаты. Норвегия и Великобритания создали неформальную коалицию поддержки Украины на море. Германия обещает недоданные США финансы, Польша с начала войны вообще помогает всем. А Франция сосредотачивается на поддержке украинской ПВО.

В свете перспективы возвращения Трампа Украина очень нуждается в поддержке Европы. Но ирония в том, что и Европе теперь еще больше нужна поддержка Украины. Потому что пока в США продолжаются дискуссии насколько США готовы стать на защиту европейских партнеров в случае войны, Украина уже сдерживает российскую агрессию, - оттягивая день столкновения дикарской орды с изысканными демократиями Старого света.

Кто такой Сергей Таран Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.

Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).

С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.

Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

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