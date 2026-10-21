"Это ничего не даст Путину": Портников объяснил провал газовой дипломатии Трампа

Публицист объясняет, почему предложения Вашингтона в сфере энергетики не приблизят окончание войны и не изменят логику Кремля.

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Портников - о высказываниях Трампа в адрес Путина / Коллаж: Главред

Администрация Дональда Трампа обсуждает с Москвой возобновление поставок российского газа в Европу в рамках потенциального мирного соглашения - и рассматривает для этого украинскую ГТС. Публицист Виталий Портников напоминает: еще десять лет назад тот же Трамп убеждал европейцев избавиться от энергетической зависимости от Кремля. В своей колонке он объясняет, почему нынешние энергетические предложения Вашингтона не остановят войну. Публикуем ключевые мысли автора.

Еще во время своего первого пребывания в Овальном кабинете Дональд Трамп критиковал Европу за закупку российского газа и подчеркивал, что это создаст опасную зависимость от Кремля. Есть известные кадры, на которых видно, как немецкие министры смеются над этими словами американского президента. Сейчас этот смех выглядит ярким доказательством недальновидности и отсутствия стратегического мышления. Ведь Берлин предупреждали, что завершение строительства "Северных потоков" может привести вовсе не к вовлечению Путина в крупный бизнес с Европой, а к большой войне в Европе. видео дня

Но тот, кто настаивал на опасности энергетической зависимости сейчас, в уже новых обстоятельствах договаривается с Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки. Более того, в СМИ утверждают, что возобновление поставок российского газа в Европу и использование украинской газотранспортной системы для таких поставок должно стать важным условием завершения войны.

Создается впечатление, что эти решения уже принимает другой Дональд Трамп - совсем не тот человек, который рассказывал европейцам об опасности зависимости от России. Но почему у американского президента так изменился взгляд на российские энергоносители? Может, потому что он увидел перспективу объединения усилий и американского присутствия в российском бизнесе? Может, когда ты зависишь не только от российских энергоносителей, но и от американских доходов от их продажи, это не выглядит такой уж зависимостью?

Но какими бы ни были мотивы Дональда Трампа, они вряд ли отразятся на завершении войны и повлияют на доходы России.

Во-первых, потому что европейцы, похоже, согласились с мнением Трампа - того Трампа, который убеждал их отказаться от энергетической зависимости, а не того Трампа, который может предложить её восстановить. Отказ от российского газа - по крайней мере, трубопроводного - произошел стремительными темпами, на которые и сами европейцы не рассчитывали. И даже если представить себе, что война закончится и санкции против России будут ослаблены, кто сказал, что в Европе откажутся от диверсификации газовых поставок? Ведь Трамп был прав: все эти газопроводы оказались настоящей ловушкой, с помощью которой Путин собирался - и, возможно, еще собирается - диктовать свои условия Европе.

Во-вторых: у самой России всё же уже было. Была монопольная позиция на европейском рынке, которая строилась десятилетиями усилий советских и российских руководителей и энергетиков. И была украинская газотранспортная система, которая могла перекачивать больший объем российского газа, поставляемого в страны Европы.

Что сделал Путин, как только пришел к власти? Прежде всего заменил руководство "Газпрома" во главе с влиятельным основателем корпорации Ремом Вяхиревым. А затем приказал новому главе "Газпрома" Алексею Миллеру, который возглавляет корпорацию почти столько же лет, сколько Путин руководит Россией, разработать план строительства так называемых обходных газопроводов - то есть подводной сети, которая позволит отказаться от услуг украинской газотранспортной системы. И примерно в это же время российская пропаганда начинает создавать мифологический образ украинца, который ворует российский газ и которого можно шантажировать перекрытием поставок. Так Путин и Миллер начинают готовиться к отказу от украинских услуг.

То есть всё то, что Трамп готов предложить Путину в обмен на прекращение боевых действий в Украине и совместные энергетические проекты, у Путина уже было. И всем этим он пожертвовал ради контроля над Украиной. Потому что политические приоритеты Путина значительно отличаются от политических приоритетов Трампа. Трамп продолжает верить в силу прибыли. А Путин уверен, что прибыль зарабатывается силой - всё своё правление в России он именно это и доказывает.

Поэтому ничего не выйдет из американских предложений россиянам, европейцам и украинцам. Путину нужна Украина, и он уверен, что таким образом получит контроль над Европой даже без помощи "Газпрома" и Трампа - силой. А украинцы были готовы обеспечивать работу газотранспортной системы даже во время войны, но это нас от войны не спасло.

Европейцы же просто поверили в логику Дональда Трампа, который почти десять лет назад убеждал их отказаться от энергетической зависимости от России. Логика того "первого" Дональда Трампа нравилась всем нам больше.

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О личности: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведёт популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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