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"Это какая-то новая грань абсурда": Астафьева стала мишенью хейта из-за радиодиктанта

Даша Астафьева
20 октября 2026, 10:16обновлено 20 октября, 11:46
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Певица перечисляет претензии критиков - от съемок для Playboy до возраста и русского языка - и приглашает всех на трансляцию диктанта 27 октября.
Даша Астафьева
Даша Астафьева / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Певица и актриса Даша Астафьева, которая в этом году прочитает Радиодиктант национального единства, ответила на волну хейта, накрывшую ее после объявления. Ей ставили в упрек имя, съемки для Playboy, русский язык в прошлом, возраст и внешность, а сам выбор чтицы называли превращением диктанта в шоу. Астафьева с иронией разбирает эти претензии и приглашает критиков на трансляцию. Публикуем ее колонку.

Объявили о том, что я буду читать Радиодиктант национального единства 2026, и на меня обрушилась лавина хейта.

Претензий было много. Например, почему меня зовут Даша, а не Одарка? Разве это адекватно, спрашивали люди, разве ртом Даши можно произносить такие исконно украинские слова, как "дзиґа", "громовиця" и "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"? Безобразие. "Давайте в следующем году еще какую-нибудь Джессику позовем - смачно плюнем в корешок правописания". Я должна переименоваться, а тогда уже Конституционный Суд Фейсбука с Большой Палатой Верховного Тредса подумает, подхожу ли я им.

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Не понравилось, что я снималась для Playboy 20 лет назад. Разве женщина с обложки журнала, который тайком передавали одноклассники друг другу на переменах, достойна кого-то "объединить"? Она, наоборот, ассоциируется у всех с уединением!

Писали, что я молодая и красивая, поэтому люди будут отвлекаться от диктанта - это ненормально. И что я старая и некрасивая, мне пора покупать тонометр, а не играть в забавы - это ненормально. Писали это лысые мужчины, старше меня.

Были возмущения, что я разговаривала на русском (такие, как я, вообще подпадают под инквизицию) и пела в группе (предлагали спеть и станцевать диктант, желательно обнаженной). Обиделись, что из диктанта делают шоу, а это не игра, а серьезное дело! Рассердились, что я буду в дуэте с учителем украинского языка и литературы Артуром Пройдаковым - зачем там я?

"Давайте сделаем еще трио, квартет, соберем стадион чтецов!" "Диктант - это очень серьезно, - пишет в фейсбуке учительница с цветами на аватарке, - разве вы не понимаете?!" Перед глазами предстали испуганные дети, которые вытирают пот со лба сменкой на физру. Конечно, диктант должен стать для всех нас серьезным испытанием, а не забавой. Мы же с вами живем в мире райских пони, которые вместо троллейбусов возят нас не на работу, а в голубой оазис с цветущими абрикосами и финиковыми пальмами.

Истерика по поводу того, что диктант будет читать человек, который озвучивает аудиокниги, - это какая-то новая грань абсурда. Всех, кто хочет доказать, что я не на своем месте, и всех, кто хочет просто традиционно (или впервые) написать диктант, я приглашаю на трансляцию 27 октября в 11:00 на YouTube-каналах Украинского радио и Суспільного.

Достаем двойные листочки - я буду проверять.

О персоне: Даша Астафьева

Дарья (Даша) Викторовна Астафьева - украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008-2017), сообщает "Википедия".

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