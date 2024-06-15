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Если уж мира на горизонте не видно...

Геннадий Друзенко
15 июня 2024, 19:13
271
В Украине может стать безопаснее и перспективнее быть иностранцем, чем гражданином...
Если уж мира на горизонте не видно...
Украинские военнослужащие / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 4 отдельная танковая бригада

Поскольку Зеленский и Путин на днях публично задекларировали взаимоисключающие "мирные планы", в которых нет и намека на компромисс, значит еще повоюем. К сожалению, главным образом на территории Украины и за счет украинцев.

Правильные декларации Президента, к сожалению, никак не решают главный вызов, перед которым сейчас стоит Украина. И это не нехватка оружия или финансов - это критическая нехватка мотивации воевать у тех, кем сегодня силой пополняют украинское войско.

Один из вопросов, на который у меня (и далеко не только у меня) нет ответа - логика использования иностранных наемников и работников в Украине. Массовая мобилизация украинских мужчин и эмиграция украинских женщин уже создали дефицит рабочей силы на рынке труда. Сегодня Forbes написал: "Сейчас 74% компаний в Украине испытывают дефицит кадров, говорится в исследовании рынка труда, проведенном Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕВА). Этот показатель значительно повысился по сравнению с предыдущей оценкой, в частности 55% - осенью 2023 года."

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Логично, что пока Запад будет вливать в украинскую экономику десятки миллиардов долларов, спрос на рабочую силу будет порождать предложение со стороны иностранных работников. Вскоре десятки тысяч иностранцев из бедных стран заполонят украинское строительство, производство, агропромышленный сектор и тому подобное. Они получат разрешение на проживание в Украине, но никакой обязанности - ее защищать.

Поскольку природа не терпит пустоты, в условиях длительной войны они начнут постепенно замещать украинских мужчин, которые погибают и получают увечья на фронте. Со временем мужчины-иностранцы станут особенно привлекательными для украинских женщин, поскольку с ними можно планировать свою жизнь на годы вперед: их не мобилизуют и не отправят в неизвестное. Так к семейным трагедиям, связанным с массовой эмиграцией украинских женщин в Европу, добавятся тысячи смешанных семей, связанных с появлением в Украине целой прослойки иностранных работников, не подлежащих мобилизации.

Если война затянется, это существенно изменит культурный, религиозный и языковой ландшафт Украины. А главное создаст у украинских мужчин, которые не рвались на фронт защищать родину, но попали на передовую, ощущение какой-то фундаментальной несправедливости: в Украине безопаснее и перспективнее быть иностранцем, чем гражданином...

Повторюсь, все это при условии, если война затянется на годы и фронт будет убивать и калечить все новые и новые тысячи украинцев.

Альтернативой такому развитию событий является легализация и создание максимально благоприятных условий для работы ЧВК в Украине, продвижение службы в ВСУ среди иностранцев и экономическое бронирование, которое позволит экономически успешным субъектам послать вместо себя на фронт иностранного наемника.

Если уж мира на горизонте не видно, давайте думать, как воевать так, чтобы война не освободила Украину от украинцев...

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