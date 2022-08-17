Если бы власть предупредила о войне заранее

Алексей Арестович / Скриншот Facebook-трансляция Офиса президента

Если бы "…власть предупредила заранее", вы бы не поверили. Вы бы ржали, постили мемы и глубокомысленно рассуждали о том, что "…Зе уже не знает, как поддержать свой проваленный рейтинг".

Часть бы поверила. Началась бы паника национального масштаба, управлять которой никто в современном мире не умеет. Массовая выемка денег, массовое оставление страны, разрыв производственных цепочек, бюджетный кризис и уже в марте было бы не на что покупать снаряды - как точно заметил вчера Президент.

Найдите мне в современной истории примеры, когда госвласть предупреждала своих граждан о начале войны... Нету? А чего так? По очень простой причине - человечество не находится на той стадии развития, когда умеет справляться с последствиями таких предупреждений.

Были ли ошибки в ходе подготовки к войне? Конечно. Человечество не находится в фазе, когда оно умеет осуществлять процессы такого масштаба без ошибок. Только определение степени и рода таких ошибок - дело узкой группы профессионалов. К каковым вы, увы, не принадлежите.

Что могут в этой ситуации ширнармассы? Требовать создания специальной комиссии по расследованию подготовки к войне - после войны. Дать оценку нынешней власти на выборах - сообразно своим соображениям. Только помните - не только граждане "…не вывезли свои семьи".

Президент тоже не вывез свою семью, и она встречала начало войны здесь. При том, что за его семьей специально охотились. И охотятся. И ее захват и уничтожение было отдельной частью плана "спецоперации".

Можно было бы предупредить население о войне, вопреки отсутствию таких прецедентов в мировой истории? Можно. Но для этого нужно было иметь беспрецедентное доверие между властью и народом.

А кто подрывал это доверие - и наиболее активно как раз в период подготовки к войне?.. Не те ли, кто подрывает его и сейчас, вопя "не готовились, суки!".

На что и на кого вы работали тогда?.. А сейчас?

У Зеленского только один крупный недостаток: он слишком добрый. Слишком человечный. Иначе за подрыв доверия к высшему военно-политическому руководству в период подготовки и в ходе отражения военной агрессии крикуны присели бы на скамеечку.

И вот это и было бы главным элементом правильной подготовки к агрессии.