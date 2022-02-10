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Если бы Маск работал на Украину, то его бы давно уже уволили

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

10 февраля 2022, 19:16

Если ты работаешь на государство, то у тебя нет права на ошибку.

Ракета SpaceX Falcon 9
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 / Фото SpaceX

Однажды один умный человек, который раньше работал в госкомпании, во время нашей беседы задал мне один вопрос:

А почему в США над космическими проектами работают частные компании? Почему ракеты запускает частная компания Маска, а не государственная?

Я помахал головой. Мол, не знаю.

Он продолжает: А потому что частная компания действует на свой страх и риск. Если ошибку допустит частная компания, то это ее личный провал. Репутация же государства не страдает. И оно с чистой душой ищет другого подрядчика.

Читайте такжеИсторические кадры: SpaceX Маска опубликовала первые фото гражданского экипажа в космосеТогда я не придал этим словам особого значения, но сейчас я понимаю, что он имел ввиду. Особенно когда наблюдаю как со всех сторон критикуют неудачный запуск спутника.

Если ты работаешь на государство, то у тебя нет права на ошибку. Если ты ошибёшься, то в лучшем случае тебя публично раскритикуют, унизят твои способности, а в худшем - обвинят в растрате государственных денег и подвергнут уголовному наказанию.

Потому когда ты работаешь на государство, то у тебя нет времени на раскачку и всего один шанс на удачу. Второго шанса никто не даст. Напомню, что первые три запуски ракеты Маска были неудачными. Если бы он работал на наше государство, то его бы давно уже уволили.

viber
Falcon 9 Илон Маск
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