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Ехали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофей

6 мая 2022, 09:57

Оккупанты написали на своей технике "ZaДетей", хотя по факту ехали оставлять украинских деток светлого будущего.

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На Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофей / Штаб обороны Запорожского края

На Запорожье украинские воины ликвидировали экипаж боевой машины пехоты (БМП) российских оккупантов.

БПМ при этом осталась целой – ее украинские военные забрали как трофей и смогут затем использовать в противостоянии захватчикам. Об этом сообщили в штабе обороны Запорожского края.

"Ехал убивать "ZaДетей", а по факту – лишать украинских детишек светлого будущего. Как итог – поплатился за это собственной никчемной жизнью в запорожских степях! Да и еще подарил бойцам ССО "Азов" исправную БМП", – отметили в пресс-службе Штаба.

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На Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП/ Штаб обороны Запорожского края

Напомним, почти 500 мирных жителей удалось вывезти из Мариуполя и Азовстали во время операции по эвакуации, сообщили в ОП. Сейчас идет следующий этап спасения мирных жителей из Азовстали.

Сообщалось, что Россия отвела основные силы своих оккупационных войск от Мариуполя в Донецкой области. В то же время захватчики продолжают постоянно обстреливать из артиллерии и наносить авиационные удары по городу.

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