Ехали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофей

Оккупанты написали на своей технике "ZaДетей", хотя по факту ехали оставлять украинских деток светлого будущего.
На Запорожье украинские воины ликвидировали экипаж боевой машины пехоты (БМП) российских оккупантов.
БПМ при этом осталась целой – ее украинские военные забрали как трофей и смогут затем использовать в противостоянии захватчикам. Об этом сообщили в штабе обороны Запорожского края.
"Ехал убивать "ZaДетей", а по факту – лишать украинских детишек светлого будущего. Как итог – поплатился за это собственной никчемной жизнью в запорожских степях! Да и еще подарил бойцам ССО "Азов" исправную БМП", – отметили в пресс-службе Штаба.
Напомним, почти 500 мирных жителей удалось вывезти из Мариуполя и Азовстали во время операции по эвакуации, сообщили в ОП. Сейчас идет следующий этап спасения мирных жителей из Азовстали.
Сообщалось, что Россия отвела основные силы своих оккупационных войск от Мариуполя в Донецкой области. В то же время захватчики продолжают постоянно обстреливать из артиллерии и наносить авиационные удары по городу.
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