Джей Ди Венс стал чёрным ангелом неудачи: Фесенко очертил его перспективы

Владимир Фесенко
14 апреля 2026, 07:58
Если это поймут Трамп и республиканцы, Джей Ди может лишиться шансов на президентство.
Венс поддержал Орбана, и тот проиграл

На фоне масштабной трансформации политического ландшафта Европы результаты выборов в Венгрии стали маркером серьезных геополитических изменений. Этот материал посвящен анализу причин фиаско Виктора Орбана и краха внешней поддержки, на которую он полагался. Политолог Владимир Фесенко рассматривает поражение венгерского лидера не как локальное событие, а как системный провал влияния Трампа и Путина в регионе, выделяя интересные закономерности вокруг фигуры Джей Ди Венса. Подробнее о том, почему европейский вектор оказался сильнее американского популизма — в колонке эксперта.

Виктор Орбан признал свое поражение. Это очень важно, чтобы избежать кризисного сценария в послевыборной ситуации в Венгрии. Но это потому, что победа оппозиции является очень убедительной. Оспаривать такие результаты выборов бессмысленно. Орбан это понял.

В контексте поражения Орбана обращу внимание на важное обстоятельство. Публичная и очень настойчивая поддержка Трампа никоим образом не помогла Орбану. Пожалуй, даже навредила. Для большинства венгров Европа гораздо важнее, чем очень противоречивый и не очень надежный нынешний президент США.

Поражение Орбана — это также поражение Трампа, а еще и поражение Путина, который активно пытался помочь Орбану остаться у власти. И это не менее важный результат выборов в Венгрии.

И еще одно интересное наблюдение: Джей Ди Венс как черный ангел неудачи. 20 апреля 2025 года, как раз на Пасху, вице-президент США имел частную встречу с Папой Франциском. Через день после этого Папа Франциск скончался. Джей Ди Венс приехал в Венгрию и горячо поддержал Виктора Орбана. Как это помогло Виктору Орбану, мы сейчас видим. И мы также увидели, чем завершились переговоры США с Ираном в Исламабаде, где американскую делегацию возглавлял именно вице-президент США. На самом деле, вероятность положительного результата на этих переговорах была минимальной. Но все же символично, что эта неудача, пусть формально, но связана с Джей Ди Венсом. Похоже, что он неудачливый парень. Если это поймут Трамп и республиканцы, Джей Ди может потерять шансы на президентство.

О личности: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) — украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

