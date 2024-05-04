Донатьте и рассказывайте об этом.

Сегодня я хочу объяснить, почему важно рассказывать, как ваш бизнес поддерживает армию.

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Если вы донатите и говорите об этом - вы поступаете правильно / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Для владельцев бизнеса и пиарщиков. Друзья, если мы не знакомы. Я более 15 лет занимаюсь медиа, работал в одном из лучших деловых СМИ. Имею опыт от создания контента до менеджерирования и реализации долгосрочных планов и проектов. Годами исследовал аудиторию и их восприятие информации.

Сегодня я хочу объяснить, почему важно рассказывать, как ваш бизнес поддерживает армию. Почему "делать добрые дела и бросать в воду" больше нельзя, это вредит бизнесу и стране.

Итак.

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Представим, что ваш бизнес донатит условные $1000 ежемесячно. Но об этом не знает ни один из ваших клиентов. Ни один из ваших конкурентов. Только вы и некоторые из ваших сотрудников.

Контекст. По абсолютно всем опросам, армия имеет самый высокий рейтинг поддержки в обществе. Это базовая история: ты должен быть рядом с тем, что имеет стабильно позитивное восприятие, но не связано со скандалами.

А что происходит, когда вы этого не делаете.

- вы теряете лояльность клиентов, потому что они начинают думать, что вы "вне палитики", то есть избегаете темы войны. Это сразу разочаровывает

- вы не получаете новых клиентов, которые поддерживают армию и тема поддержки ВСУ крайне важна для них. Потому что так они понимают, что их средства идут не только на новую машину для вас, но и на новую машину для ВСУ

- вы не влияете на ваших коллег и конкурентов, не влияете на рынок, потому что ваш общественный авторитет слишком слаб для этого

Как пример эффективных коммуникаций - Новая почта, ОККО или Uklon (список можно продолжать, эффективных компаний много).

Эти три компании не в топ-5 по количеству донатов. Однако об их благотворительной деятельности слышно больше всего. Потому что они делают максимально эффективную коммуникацию об этом.

То есть есть, например, Метинвест, который донатит больше всего (спасибо им за это). Но вы вряд ли назовете их, если спросить вас на улице об известных вам компаниях-благотворительницах.

Почему вы должны рассказывать о поддержке ВСУ. Когда вы донатите условно $1000 ежемесячно и молчите - теряете не только вы. От молчания также теряет армия.

Объясню. Ваши конкуренты смотрят на вас. Ваши коллеги и партнеры смотрят на вас. Им важно ваше мнение, ваше поведение, ваши шаги на рынке.

Если вы донатите и говорите об этом - вы поступаете правильно. Теперь это нормальное и здоровое поведение здорового бизнеса. До войны, возможно, было иначе, и скромность была украшением. Но сейчас совсем другое время. Теперь надо громко говорить о том, что вы делаете для армии. И тогда все, кто ориентируется на вас, сделают так же.

Вы донатите условную $1000 ежемесячно? Тогда я тоже должен это делать. Чтобы быть с вами на одной волне. И вот ваша $1000 ежемесячно превратилась в $2000 - за счет вашего публичного влияния ВСУ получили больше. Это ваша заслуга.

Публично говорите о том, как вы поддерживаете ВСУ. Подробно обо всем, что делаете. Ежемесячно. Делайте это системно и вы увидите, как сильно меняется отношение клиентов, отношение партнеров, как медиа обращают на вас внимание. А, главное, армия получает больше, чтобы мы победили.

Кроме того, компания, которая будет иметь самый высокий общественный авторитет, будет иметь и самую высокую общественную поддержку во всех смыслах этого слова. А это - крайне важно для бизнеса.

Время молча делать добрые дела закончилось. Армия - это общее дело. Если для вас важна страна и наша победа - время громко говорить о том, что вы делаете для поддержки армии. Потому что тот, кто молчит, скорее всего не делает ничего.

Донатьте и рассказывайте об этом.

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