УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Донатьте и рассказывайте об этом!

Петр Шуклинов
4 мая 2024, 06:26
88
Сегодня я хочу объяснить, почему важно рассказывать, как ваш бизнес поддерживает армию.
Солдаты, армия, артиллерия
Если вы донатите и говорите об этом - вы поступаете правильно / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Для владельцев бизнеса и пиарщиков. Друзья, если мы не знакомы. Я более 15 лет занимаюсь медиа, работал в одном из лучших деловых СМИ. Имею опыт от создания контента до менеджерирования и реализации долгосрочных планов и проектов. Годами исследовал аудиторию и их восприятие информации.

Сегодня я хочу объяснить, почему важно рассказывать, как ваш бизнес поддерживает армию. Почему "делать добрые дела и бросать в воду" больше нельзя, это вредит бизнесу и стране.

Итак.

видео дня

Представим, что ваш бизнес донатит условные $1000 ежемесячно. Но об этом не знает ни один из ваших клиентов. Ни один из ваших конкурентов. Только вы и некоторые из ваших сотрудников.

Контекст. По абсолютно всем опросам, армия имеет самый высокий рейтинг поддержки в обществе. Это базовая история: ты должен быть рядом с тем, что имеет стабильно позитивное восприятие, но не связано со скандалами.

А что происходит, когда вы этого не делаете.

- вы теряете лояльность клиентов, потому что они начинают думать, что вы "вне палитики", то есть избегаете темы войны. Это сразу разочаровывает

- вы не получаете новых клиентов, которые поддерживают армию и тема поддержки ВСУ крайне важна для них. Потому что так они понимают, что их средства идут не только на новую машину для вас, но и на новую машину для ВСУ

- вы не влияете на ваших коллег и конкурентов, не влияете на рынок, потому что ваш общественный авторитет слишком слаб для этого

Как пример эффективных коммуникаций - Новая почта, ОККО или Uklon (список можно продолжать, эффективных компаний много).

Эти три компании не в топ-5 по количеству донатов. Однако об их благотворительной деятельности слышно больше всего. Потому что они делают максимально эффективную коммуникацию об этом.

То есть есть, например, Метинвест, который донатит больше всего (спасибо им за это). Но вы вряд ли назовете их, если спросить вас на улице об известных вам компаниях-благотворительницах.

Почему вы должны рассказывать о поддержке ВСУ. Когда вы донатите условно $1000 ежемесячно и молчите - теряете не только вы. От молчания также теряет армия.

Объясню. Ваши конкуренты смотрят на вас. Ваши коллеги и партнеры смотрят на вас. Им важно ваше мнение, ваше поведение, ваши шаги на рынке.

Если вы донатите и говорите об этом - вы поступаете правильно. Теперь это нормальное и здоровое поведение здорового бизнеса. До войны, возможно, было иначе, и скромность была украшением. Но сейчас совсем другое время. Теперь надо громко говорить о том, что вы делаете для армии. И тогда все, кто ориентируется на вас, сделают так же.

Вы донатите условную $1000 ежемесячно? Тогда я тоже должен это делать. Чтобы быть с вами на одной волне. И вот ваша $1000 ежемесячно превратилась в $2000 - за счет вашего публичного влияния ВСУ получили больше. Это ваша заслуга.

Публично говорите о том, как вы поддерживаете ВСУ. Подробно обо всем, что делаете. Ежемесячно. Делайте это системно и вы увидите, как сильно меняется отношение клиентов, отношение партнеров, как медиа обращают на вас внимание. А, главное, армия получает больше, чтобы мы победили.

Кроме того, компания, которая будет иметь самый высокий общественный авторитет, будет иметь и самую высокую общественную поддержку во всех смыслах этого слова. А это - крайне важно для бизнеса.

Время молча делать добрые дела закончилось. Армия - это общее дело. Если для вас важна страна и наша победа - время громко говорить о том, что вы делаете для поддержки армии. Потому что тот, кто молчит, скорее всего не делает ничего.

Донатьте и рассказывайте об этом.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ
Реклама

Главное за день

Взрывы в двух областях: РФ ударила ракетами и дронами, есть раненые и прилеты

Взрывы в двух областях: РФ ударила ракетами и дронами, есть раненые и прилеты

07:24 Украина
РФ изменила тактику применения дронов в Украине: в Воздушных силах раскрыли угрозы

РФ изменила тактику применения дронов в Украине: в Воздушных силах раскрыли угрозы

01:05 Украина
США не ожидают обвала обороны ВСУ, Россия не способна на молниеносный прорыв - NYT

США не ожидают обвала обороны ВСУ, Россия не способна на молниеносный прорыв - NYT

00:14 Украина
Все главные новости

Популярное

Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды 73795

Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды

Церковный праздник 4 мая: что запрещено делать в Страстную субботу 32835

Церковный праздник 4 мая: что запрещено делать в Страстную субботу

В Украине ударят заморозки на Пасху: в каких областях похолодает 23655

В Украине ударят заморозки на Пасху: в каких областях похолодает

Украинцам раздадут деньги на поправку здоровья: кто может рассчитывать на помощь 13105

Украинцам раздадут деньги на поправку здоровья: кто может рассчитывать на помощь

Последние новости

07:24

Взрывы в двух областях: РФ ударила ракетами и дронами, есть раненые и прилеты

07:10

Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти скрытую букву за 6 секунд

06:26

Донатьте и рассказывайте об этом!мнение

05:55

Что нельзя делать на Пасху: строгие приметы, которые нельзя нарушать 5 мая

05:29

Будет клумба как у Чарльза III: королевский садовник сказал, что посадить возле дома

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
03:45

Самый действенный способ, как избавиться от плохого запаха в туалете: и следа не останется

02:33

Зацветут через несколько недель: 3 вида цветов, которые легче всего выращивать

01:30

РФ собирает две новые армии: Жданов предупредил о 300-тысячном "ударном кулаке"

01:05

РФ изменила тактику применения дронов в Украине: в Воздушных силах раскрыли угрозы

Реклама
00:14

США не ожидают обвала обороны ВСУ, Россия не способна на молниеносный прорыв - NYT

03 мая, пятница
23:13

Диабет и ВИЧ - не помеха для службы: в Минобороны объяснили новые правила мобилизации

23:05

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца

23:03

Поставка истребителей F-16: Мусиенко назвал условия, которые будут указывать на это

21:43

"Очень опасный" сценарий: Кэмерон против того, чтобы "солдаты НАТО убивали россиян"

21:03

В странах Европы опустели склады боеприпасов: в Rheinmetall назвали угрозы

21:01

Новый этап войны: РФ готовится к расширению наступления - Зеленский

20:21

Сильнейшие молитвы за детей: что об этом известно и как нужно молитьсяВидео

20:05

Россияне прорвались к селу вблизи Авдеевки и расширяют свой плацдарм - Bild

20:02

"Первый шаг к миру": на саммите мира разработают переговорную позицию и передадут РФ

19:45

В Украину идет похолодание: в каких регионах внезапно упадет температура воздуха

Реклама
19:20

Деоккупация Донбасса: что потом делать со ждунами?мнение

18:55

Чехия не поддерживает уклонистов: в МИД оценили возможность возвращения мужчин в Украину

18:37

"До конца лета или позже": NYT сообщает о серьезной задержке помощи Украине

18:27

Расстреливал безоружных чеченок: ВСУ ликвидировали известного командира ГРУ

18:24

Известной украинской актрисе диагностировали рак - детали

18:24

Чем подкормить лук: хитрый фокус стопроцентно спасет весь урожайВидео

17:50

Видим "отдыхающих" в камуфляже: Плетенчук о попытках РФ захватить остров Нестрига

17:45

Горят разрушенные дома и есть погибшие: ужасные подробности удара по ХарьковуФото

17:30

Нужно ли женщинам надевать платок в церкви: ответ священника удивит многихВидео

17:24

РФ может нанести новый массированный удар: Жданов предупредил, какие города под угрозой

16:59

"Ситуация серьезная": существует угроза окружения на нескольких направлениях - эксперт

16:57

Соломия Витвицкая растрогала кадрами, как провожала любимого на Донбасс

16:42

Больше, чем просто заправка: зачем в салат на самом деле добавляют уксус

16:36

"Каждая успешная операция на поле боя имеет имя", - эксперт рассказал, благодаря кому вокруг Киева появилась водная линия обороны

16:22

Благодатный огонь сходит или нет: что важно знать накануне Пасхи 2024Видео

16:20

Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды

15:59

В Германии масштабный пожар на заводе, где, вероятно, производили ПВО Iris-TВидео

15:57

Стивен Кинг назвал экранизацию, которая оказалась лучше, чем его собственная книга

15:38

"К таким как Ани Лорак": известный украинский певец заступился за Славу Каминскую

15:21

Шольц с сарказмом высказался насчет требований Украины о поставках Taurus - Bild

Реклама
15:21

РФ потеряла на войне против Украины полмиллиона солдат: во Франции раскрыли потери

15:19

Будут заморозки до -3 градусов: на Украину надвигается похолодание

14:47

Поврежден трамвай, люди под завалами домов: РФ атаковала Харьков КАБами

14:25

"Новости из Одессы заставляют меня плакать": Свитолина не сдержала эмоций

14:20

Что положить в лунку при посадке кабачков: копеечная добавка поразит урожаемВидео

13:54

Вынуждены "прятаться": в разведке Британии оценили последствия удара по аэродрому РФ

13:15

Алла Пугачева "спасла" путинистку Настю Ивлееву после "голой" вечеринки

13:15

Что нельзя сажать рядом со свеклой: какие "соседи" будут мешать корнеплоду нормально расти

13:13

Цены на электричество могут скоро подскочить: в Нацбанке сделали мрачный прогноз

13:11

Сроком на 100 лет: Украина и Британия готовят историческое соглашение о партнерстве

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять