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Долгий мир - это было исключение?

Юрий Богданов
24 января 2024, 08:39
Это время европейского мира закончились 2022. А выход из зоны комфорта на самом деле это очень травматичный опыт.
Долгий мир - это было исключение?
Человечество вступило в эпоху войн? / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот Минобороны РФ

Мы (все европейцы, включая экс-СССР) привыкли жить в очень комфортном по сути европейском пузыре. Локально-с развала СССР. А на самом деле-с 1945 года.

По сравнению со всем предыдущим опытом европейской истории ГДР, Венгрия, Чехословакия, войны на Балканах, крах социалистического лагеря, даже аннексия Крыма и война на Донбассе - почти незаметные эксцессы.

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Єто время европейского мира закончились 2022. А выход из зоны комфорта на самом деле это очень травматичный опыт. Который дается нелегко. Отсюда - куча апокалиптических и откровенно шизофренических концепций "конца цивилизации" и "конца Европы". Привет, Освальд Шпенглер.

На самом деле вопрос заключающийся в следующем: время долгого (относительно) мира - это было исключение, и дальше вся европейская и мировая история пойдет "как и было" или текущее обострение - это флэшбек "ужасного прошлого", и со временем все вернется к новой норме более стабильного и мирного мира?

И ответа сейчас нет. А тот кто говорит, что знает правильный ответ - врет либо себе, либо вам.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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