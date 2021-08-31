До новых Смел осталось недолго: к чему приведет повышение цен на газ

Газ в сентябре подорожает до 12 гривен за кубометр / УНИАН

Компания Нафтогаз повысила ежемесячную цену на газ сентябре до 12 гривен за кубометр для трети своих потребителей.

Украина никуда не ушла от формулы "Амстердам+", потому повышение, в первую очередь, связано с тем, что цена на газ в Европе выросла. То есть Нафтогаз в данном случае получит дополнительную прибыль "из воздуха", потому что себестоимость добычи украинского газа ничуть не увеличилась, а объемов закупок в летний период нет.

В сентябре подорожание вряд ли будет сильно заметным, но с началом отопительного сезона, уже в октябре-ноябре, когда стоимость газа может перевалить за 20 гривен за куб, начнется самое интересное. Особенно, с учетом того, что мораторий на отключения граждан от жилищно-коммунальных услуг за неуплату уже снят.

Как в дальнейшем будет работать система ЖКХ в Украине сейчас вряд ли кто-то скажет. Потому что при фантастических ценах с одной стороны и невозможности их оплачивать с другой плюс возможности прекращать подачу услуг, то мы с огромной скоростью летим в 18 век.

Из предприятий, которые поставляют услуги населению, по меньшей мере, половина заключила годовые контракты с Нафтогазом. Но ежемесячная цена и ее повышение будут сказываться на украинском производстве. А поскольку у нас темпы производства уже падают, то, вероятно, и в дальнейшем это падение продолжится.

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Читайте такжеПочему власти снова разрешили отключать украинцев от услуг ЖКХ за долгиКто именно от этого пострадает – пока сложно сказать, нужно дождаться новых цен и того, как они отразятся на индексе цен производителей и на объемах производства. Ведь те отрасли, которые потребляют больше всего энергоресурсов, как правило, находятся в собственности финансово-промышленных групп, которые решают свои проблемы с обеспечением энергией способом, отличным от обычных граждан.

Но однозначно в отопительном сезоне от него пострадают все потребители – от обычных граждан до городов, где потребители обеспечиваются коммунальными предприятиями. Исходя из этого, Украине стоит ожидать новых Алчевсков или Смел – катастроф, которые будут в разных местах, но, скорее всего, одновременно.

Юрий Гаврилечко, эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли",специально для Главреда