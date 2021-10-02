"ДНР" получила подлый удар в спину от братской России / УНИАН

"Донецкая народная республика" ("ДНР") получила подлый удар в спину. И от кого! От братской России!

На российском канале ТНТ вышел сериал "Контакт", в котором беженцев из ОРДЛО показали злобными ворами и дегенератами, обокравшими добрых россиян, которые им помогали и дарили свои вещи.

Герои разговаривают с доведенным до абсурда донецким акцентом.

А когда их выводят на чистую воду, оправдывают свое воровство тем, что они пострадали за русский мир и Россия им теперь обязана.

Сколько в России орали, что Украина дегуманизирует и презирает Донбасс.

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Но такие сериалы почему-то снимают в России, а не у нас.

Причём, вся прелесть ситуации в том, что сначала Россия превратила Донбасс в криминальную резервацию, а теперь сама же над ней и глумится.