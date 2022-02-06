Россия и Пекин заключили политический союз / REUTERS

Как я и предполагал, Москва и Пекин, по сути, объявили об официальном окончании гегемонии США и конце однополярного мира.

Пекин официально поддержал требования России к США о предоставлении ей гарантий безопасности.

Кроме того, министры иностранных дел России и Китая заявили, что отныне Китай и Россия "будут совместно выступать против дестабилизирующих действий Вашингтона, в том числе на территории Европейского Союза".

Другими словами, Китай и Россия объявили, что они, наряду с США, берут ответсвенность за международную безопасность.

Для США случилось наихудшее - Россия и Пекин заключили политический союз, и отныне на внешней арене будут координировать свои действия против США. Кроме того, Вашингтону не удалось однозначно склонить Германию на свою сторону в противостоянии против Китая и России.

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Теперь у Вашингтона есть два пути:

- либо признать новые реалии и начинать отказываться от политики кнута и санкций, переходить к политике взаимного учета интересов и поиска балансов

- либо попытаться восстановить контроль над ЕС с помощью общеевропейской войны ( роль Украины тут понятна) и тем самым мобилизовать Западный мир и их союзников против союза Китая и России.

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В ближайшие дни мы будем знать, какой путь выбрали США.

В любом случае можно констатировать, что мир вступил в невероятно опасный период противостояния двух союзов, военно-экономические потенциалы которых сопоставимы, но США находятся на заключительной фазе своего имперского цикла, а Китай, напротив, переживает фазу имперского подъёма, экспансии, и гумилевской пассионарности.