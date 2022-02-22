Демонтаж "Минска": наступает время проактивной политики

Участники встречи в Минске / REUTERS

Не могу разделить радость предвкушающих демонтаж "Минска". Подобное можно услышать от ряда наших "патриотических"политиков.

Для меня подобное событие сопоставимо с национальной катастрофой - утратой надежд на восстановление территориальной целостности государства в обозримом будущем. Для РФ признание т.н. ЛДНР - очередной пакет санкций.

Читайте такжеОбвинения в невыполнении "Минска": у Зеленского резко ответили КремлюСоглашусь, что для президента Зеленского - минские соглашения стали тяжелым политическим наследством. В последнее время в Украине озвучивались правильные форматы. Страна живет в ожидании геополитической субьективации.

Среди перспективных направлений: вариант по трансформации минского формата в межгосударственный диалог. Сейчас максимально правильная позиция - не шарахаться из стороны в сторону, укреплять международную поддержку, не реагировать на каждый информационный вброс.

Читайте также"Наступление" на Донбасс и удар по "Минску": Кулеба разнес РФ и обратился к ЗападуНа данный момент такая стратегия обеспечит хотя бы относительную стабильность. Очень важно понимать, что информационное "качание" было рассчитано как раз на достижение главной цели - внутренней дестабилизации и делегитимизации.

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Наступает время проактивной политики. Нам нужен мирный план, написанный в Киеве. Но составленный на платформе рациональности и прагматизма, а не романтических ожиданий.

В греческой трагедии был такой прием, как "Бог из машины". Он позволял разрешить узел сюжетных противоречий "одним махом", на кульминации и катарсисе зрителей.

Сегодня нам нужно наконец осознать: "Бога из машины" не будет.

Удачная развяка возможна лишь при правильной оценке ситуации и консолидации всей нации вокруг принятой стратегии.