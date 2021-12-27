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Дело Порошенко: третий тур выборов начался, и выживет только один

Геннадий Друзенко

Украинский юрист, публицист, переводчик и общественный деятель.

27 декабря 2021, 08:13

Предъявленное Порошенко подозрение в госизмене не выдерживает никакой критики.

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Подозрение Порошенко радикально мобилизует его сторонников и ненавистников / коллаж УНИАН

Проклятие Украины в том, что она – государство-заложница. Заложница геополитических тяжеловесов, один из которых приставил дуло к виску нашего государства, чтобы добиться стратегических уступок от другого. Но также собственных атаманов, которые настолько погружены в выяснение личных отношений, что готовы превратить страну в поле их персонального поединка и радостно воскликнуть в конце: "Так не доставайся же ты никому!". Что означает очередное возвращение в "русский мир", который становится привлекательным только по сравнению с украинской руиной...

Читайте такжеПечерский суд Киева согласился задержать Порошенко - СМИМеня трудно заподозрить в симпатиях к Петру Порошенко. Для меня он гениальный политик: самовлюбленный, циничный, умный и целеустремленный. Настоящее политическое животное. Проблема в том, что он не государственник. Для него государство - средство, а не цель. И трагедия (и Порошенко, и Украины) в том, что в Украине до сих пор нет того государства, того конституционного механизма, который способен превращать человеческое эго во всеобщее благо. И потому классические политики, как Петр Алексеевич, ловко превращают общее благо в личное состояние.

У меня лично длинный список "подозрений" к пятому главе Украины: от обмена Славянска на Донецк (Славянск – нам, Донецк - Гиркину) из-за убийства сотрудника ГУР МО Мужчиля-Лесника, которым с какой-то стати лично руководил заместитель главы администрации Президента Порошенко покойный уже Андрей Таранов, до "плановой сдачи" Дебальцево. И это только по фронту...

Но предъявленное Порошенко подозрение в госизмене не выдерживает никакой критики! Это как юридический трэш, который в очередной раз убеждает меня: в правоохранительных органах почти не осталось профессионалов. Мои искренние соболезнования Ирине Венедиктовой. Кто выдает юридические дипломы этим людям, не умеющим сложить слова в простое читабельное предложение?! Не говорю уже об элементарных законах логики, понимании причинно-следственных связей и глубокого знания права...

Из-за этого страна поставлена в трагическую ситуацию. Умный негодяй Порошенко, который может позволить себе лучших адвокатов страны, и искренний недоучка Владимир Зеленский с командой недоучек в Государственном бюро расследований – в поединке, в котором уже невозможен компромисс. Кто-то из двоих должен политически умереть. А это значит, что нечего ожидать юридических шахмат или даже юридического бокса – нас ждут бои без правил. В стиле Жеглова: "Вор должен сидеть в тюрьме" – вместо презумпции невиновности и соревновательного процесса...

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Если не хватает силы доказательств и аргументов, остается только грубая сила. А это прямой путь к "лукашенизации" Зеленского, в которую он сам себя загоняет, сжигая за собой мосты.

При доверии к судебной власти, которая ниже плинтуса, подозрение Порошенко радикально мобилизует его сторонников и ненавистников. Как впрочем адептов и хейтеров. А это значит, что накал эмоций выключает мозги и превращает украинцев в две команды фанатов, готовых разнести государство ради поддержки своего кумира. Когда речь идет о решающем бое - не до правил приличия. Тем более, что джентельмены в украинской политике окончательно перевелись уже давно.

Третий тур выборов начался. Бой безо всяких правил объявлен. Выживет только один. Боюсь только этим одним не будет Украина...

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Петр Порошенко Владимир Зеленский
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