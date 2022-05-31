Деколонизация России, или Как Москва слона не заметила

Российскую федерацию неминуемо ждет распад - власти в Кремле сделали для этого все возможное / Фото Reuters

Среди имперской публики есть популярное утверждение, будто "Украина - это советское изобретение". Это утверждение является частью более широкого контекста, подразумевающего, что советская национальная политика - это "бомба замедленного действия", которая стала фундаментом для последующего "развала страны".

Точка зрения эта ничуть не маргинальная - как видим, разделяют в итоге многие, вплоть до "верховного главнокомандующего". На практике выражается это не только в нынешней обреченной попытке вернуть Украину в лоно империи, но и в многолетнем подавлении внутреннего российского федерализма.

Разобраться с "советским наследием" в виде нацреспублик мечтали многие - вернуть административное деление на губернии предлагали люди в диапазоне от Жириновского до Юнемана. Но в этом собственно и загвоздка: ненавистники этого "советского наследия" подспудно убеждены, что кабы бы не большевики, то Российская империя благополучно дожила бы до наших дней со всеми своими обширными территориями, которые были бы поделены на аккуратные губернии, безо всяких местных "национализмов".

И это совершенно абсурдное предположение, которое является этаким когнитивным искажением оптимизма - люди попросту выбирают себе самый симпатичный сценарий из тех, которые могут вообразить. Но при том старательно не замечают слона в комнате. А слон, тем временем, весьма увесистый. И зовут его деколонизация.

В начале века все империи обладали огромными территориями, но уже к его середине все они этих территорий благополучно лишились. Британия осталась без владений в Индии и на Ближнем Востоке, Франция - без Индокитая и Алжира и т.д. Во многих случаях местные партизаны еще и неплохо вломили бывшим хозяевам. Это морские империи. Россия была сухопутной. Была также еще одна крупная сухопутная империя - Австро-Венгерская. Попробуйте теперь ее найти на карте.

В общем, все империи в 20-ом веке лишились территорий... кроме России. Территории сумели удержать те самые большевики. Как им это удалось? С одной стороны кнут. Тоталитарное государство могло концентрировать силы для подавления любой антиколониальной партизанщины. Но был также и пряник: это экономическое перераспределение от центра к периферии, а также символический "суверенитет". Когда у вас есть собственные партии, собственная культура и школы с преподаванием на вашем языке - это снижает градус напряжения, пускай даже настоящей политической автономии при этом и нет.

Читайте такжеОбратка гарантированно прилетит: почему буряты скоро начнут бить русскихКак могла бы выглядеть Российская империя, прошедшая деколонизацию? У Российской империи не было бы ресурсов на кнут (тоталитарным государством она не была), но и не было бы желания раздавать пряники. При этом именно СССР выстроил систему массового образования, сконструировав универсальную "русскость" от Калининграда до Владивостока. В Российской империи себя русскими особенно не считали не только казаки, но даже сибиряки. В общем, деколонизированная Российская империя могла не досчитаться не только Украины с Беларусью, но даже Сибири.

Российская Федерация, унаследовав советскую административную систему, имела шанс сохранить территории - если бы пошла по пути подлинного федерализма, с соблюдением федеративного договора и уважением к правам субъектов (в отличие от СССР, не только символическим). Но российская власть сделала иной выбор - попытку реанимации сгнившего исторического трупа. И вот теперь естественные процессы Россию неизбежно догонят (сразу после того, как украинцы собьют с Кремля имперскую шапку Мономаха).

Михаил Пожарский, российский журналист, публицист