УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Деколонизация России, или Как Москва слона не заметила

Михаил Пожарский
Российский журналист, публицист
31 мая 2022, 19:33

Российская власть предприняла попытку реанимации сгнившего исторического трупа СССР и теперь ее неизбежно догонят исторические процессы.

Кремль
Российскую федерацию неминуемо ждет распад - власти в Кремле сделали для этого все возможное / Фото Reuters

Среди имперской публики есть популярное утверждение, будто "Украина - это советское изобретение". Это утверждение является частью более широкого контекста, подразумевающего, что советская национальная политика - это "бомба замедленного действия", которая стала фундаментом для последующего "развала страны".

Точка зрения эта ничуть не маргинальная - как видим, разделяют в итоге многие, вплоть до "верховного главнокомандующего". На практике выражается это не только в нынешней обреченной попытке вернуть Украину в лоно империи, но и в многолетнем подавлении внутреннего российского федерализма.

Разобраться с "советским наследием" в виде нацреспублик мечтали многие - вернуть административное деление на губернии предлагали люди в диапазоне от Жириновского до Юнемана. Но в этом собственно и загвоздка: ненавистники этого "советского наследия" подспудно убеждены, что кабы бы не большевики, то Российская империя благополучно дожила бы до наших дней со всеми своими обширными территориями, которые были бы поделены на аккуратные губернии, безо всяких местных "национализмов".

И это совершенно абсурдное предположение, которое является этаким когнитивным искажением оптимизма - люди попросту выбирают себе самый симпатичный сценарий из тех, которые могут вообразить. Но при том старательно не замечают слона в комнате. А слон, тем временем, весьма увесистый. И зовут его деколонизация.

В начале века все империи обладали огромными территориями, но уже к его середине все они этих территорий благополучно лишились. Британия осталась без владений в Индии и на Ближнем Востоке, Франция - без Индокитая и Алжира и т.д. Во многих случаях местные партизаны еще и неплохо вломили бывшим хозяевам. Это морские империи. Россия была сухопутной. Была также еще одна крупная сухопутная империя - Австро-Венгерская. Попробуйте теперь ее найти на карте.

В общем, все империи в 20-ом веке лишились территорий... кроме России. Территории сумели удержать те самые большевики. Как им это удалось? С одной стороны кнут. Тоталитарное государство могло концентрировать силы для подавления любой антиколониальной партизанщины. Но был также и пряник: это экономическое перераспределение от центра к периферии, а также символический "суверенитет". Когда у вас есть собственные партии, собственная культура и школы с преподаванием на вашем языке - это снижает градус напряжения, пускай даже настоящей политической автономии при этом и нет.

Читайте такжеОбратка гарантированно прилетит: почему буряты скоро начнут бить русскихКак могла бы выглядеть Российская империя, прошедшая деколонизацию? У Российской империи не было бы ресурсов на кнут (тоталитарным государством она не была), но и не было бы желания раздавать пряники. При этом именно СССР выстроил систему массового образования, сконструировав универсальную "русскость" от Калининграда до Владивостока. В Российской империи себя русскими особенно не считали не только казаки, но даже сибиряки. В общем, деколонизированная Российская империя могла не досчитаться не только Украины с Беларусью, но даже Сибири.

Российская Федерация, унаследовав советскую административную систему, имела шанс сохранить территории - если бы пошла по пути подлинного федерализма, с соблюдением федеративного договора и уважением к правам субъектов (в отличие от СССР, не только символическим). Но российская власть сделала иной выбор - попытку реанимации сгнившего исторического трупа. И вот теперь естественные процессы Россию неизбежно догонят (сразу после того, как украинцы собьют с Кремля имперскую шапку Мономаха).

Михаил Пожарский, российский журналист, публицист

война в Украине Михаил Пожарский
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:46

Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает армии и переселенцам. актуально

19:44

Крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на членство - ДрагиВидео

19:41

В Сети показали, как ярко пылает техника противника после удара ВСУВидео

19:33

Деколонизация России, или Как Москва слона не заметиламнение

19:17

Оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и СлавянскаВидео

Реклама
19:05

Начался период ожесточенных боев: известный астролог предрек конец войны в УкраинеВидео

19:02

Ведущая и певица Астровская, которая молчит о войне, рассказала о родах и рассекретила имя ребенка

18:59

"Он великий украинский артист": Антон WELLBOY планирует дуэт с Алексеем Арестовичем

18:46

В два раза мощнее гаубиц: в США раскрыли детали передачи РСЗО УкраинеВидео

18:31

"Планы Путина ломаются": в России начинается открытый бунт против войны – ЖдановВидео

18:29

Налетят грозы и сильные ливни: синоптик предупредил о мощной атаке непогоды в июняВидео

18:24

Польша изменила правила: что будет недоступно беженцам из Украины с 1 июня

18:10

Юрий Бутусов. Распаковка БМП российского командира с кучей интересногоВидеоблоги

18:07

Киркорову отменяют концерты: он считает, что виноваты Пугачева и Галкин

18:03

Все еще не адские: почему новые санкции Евросоюза еще не сделали больно Россиимнение

17:59

Зеленский анонсировал деоккупацию всей "исторической территории" Украины

17:47

На Харьковщине экс-полицейский пытал жителей вместе с агрессорами - прокуратура

17:43

Лунный календарь стрижек на июнь 2022: лучшие дни для новой прически

17:42

Первая в списке: против любовницы Путина Кабаевой ввели новые санкцииВидео

17:37

"Брат" Байрактара: в Минобороны показали в действии американский дрон Puma – фотоФотоВидео

Реклама
17:34

В Украине появился новый праздник: когда будем отмечать День государственностиВидео

17:33

Разведчики ДШВ сожгли подразделение оккупантов РФ вместе с техникойВидео

17:17

Российская актриса вывесила на балконе флаг Украины

17:00

Путина нужно полностью отстранить от власти, иначе будут серьезные последствия – МоравецкийВидео

17:00

"Нельзя успокаиваться": для победы украинцам многое предстоит сделать - Данилов

16:59

Готовят наступление: Жданов рассказал, что происходит на Изюмском направленииВидео

16:57

Смертельная болезнь: эксперт объяснил, зачем на Западе "хоронят" ПутинаВидео

16:51

Украинские пилоты героически прорвали блокаду Мариуполя: появилось уникальное видео с вертолетаВидео

16:51

Обретение Главы Иоанна Предтечи 2022: традиции и запреты дня

16:30

Огурцы созреют раньше на 2-3 недели: простые и безопасные рецепты стимуляторов ростаВидео

16:27

В РФ начали обвинять Польшу в захвате украинских территорийВидео

16:26

Могилевская шокировала страшным видео, как рядом с женщиной разорвался снаряд

16:24

Контрудар в тыл рашистам: аналитик раскрыл детали диверсионной операции ВСУВидео

16:07

Оккупант намародерил iPhone в Украине и случайно слил в Сеть рапорт об отказе воевать и фото подруги

15:52

Цены на автогаз взлетели: украинцам назвали новую стоимость на АЗСВидео

15:48

"Не влезла в штаны, потому что беременна": в сети высмеяли Собчак, на которой не застегнулись брюки

15:42

Житель Черкасс еженедельно делает тысячу вареников для военных на фронте

15:38

"Братьев" придется выпроваживать силой: как Россия сама подталкивает Украину к перелому в войнемнение

15:34

Приметы на 1 июня: что нельзя делать в первый день лета и как не попасть в бедуВидео

15:16

Побили рекорд: Kalush Orchestra "взорвали" Spotify

Реклама
15:16

Русские бояться быть русскими в Польше: прикидываются украинцамиВидео

15:06

"Освободили людей без единого выстрела": Лукашенко рассказал сказочную историю о "подвигах" КГБВидео

15:04

"Нужно строить линии обороны": Жданов оценил риски повторного наступления РФ на Киев, Сумы и ЧерниговВидео

15:00

Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову

14:59

В США назвали сценарии завершения войны и оценили вероятность возвращения Крыма УкраинеВидео

14:28

За отопление двушки - 10 тысяч: украинцам грозит космический взлет тарифовВидео

14:11

Турция принципиально не принимает санкции против России - МИДВидео

13:59

"Раньше Порошенко был героем": Приходько высмеяла экс-президента, припомнив ему старый должок

13:57

Евросоюз не будет вводить газовое эмбарго против России - канцлер АвстрииВидео

13:36

Не хотят воевать: под Северодонецком солдаты РФ стреляют друг другу в ногиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять