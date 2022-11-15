Путин всегда делает одно и тоже, считает Арестович / Коллаж фото скриншот, kremlin.ru

- Путин всегда делает одно и тоже:

- настойчиво предлагает переговоры, чтобы слово "переговоры" прочно утвердилось в головах международного сообщества: обывателей и политиков.

В это время идёт перегруппировка российских войск и подготовка для новых ударов.

Переговоры мы, Украина, не проводим, ибо это мы предлагаем переговоры (на условии полного вывода российских войск), а нам предлагают ультиматум под видом переговоров - чтобы мы согласились проглотить оккупацию наших территорий, где варвары, с которыми мы воюем, каждый день убивают и пытают наших людей.

Потом - РФ наносит ряд ударов: с воздуха и на земле, и добавляет:

- Видите, мы же предлагали переговоры! Это Украина отказалась.

Сигнал - удар.

Так просвещенному Западу прививается (и закрепляется) стокгольмский синдром.

Именно таким путём был навязан Минск-1 и Минск-2.

С тех пор нашим переговоролюбивым партнёрам можно было бы и понять, что единственный работающий путь в данной ситуации:

- больше санкций против РФ и больше оружия Украине.

Дайте достаточно оружия и мы закроем проблему сами.

Ибо мы - не боимся.

И мы не остановимся.

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