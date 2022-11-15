РФ наносит ряд ударов: с воздуха и на земле, и добавляет: "Видите, мы же предлагали переговоры! Это Украина отказалась".
- Путин всегда делает одно и тоже:
- настойчиво предлагает переговоры, чтобы слово "переговоры" прочно утвердилось в головах международного сообщества: обывателей и политиков.
В это время идёт перегруппировка российских войск и подготовка для новых ударов.
Переговоры мы, Украина, не проводим, ибо это мы предлагаем переговоры (на условии полного вывода российских войск), а нам предлагают ультиматум под видом переговоров - чтобы мы согласились проглотить оккупацию наших территорий, где варвары, с которыми мы воюем, каждый день убивают и пытают наших людей.
Потом - РФ наносит ряд ударов: с воздуха и на земле, и добавляет:
- Видите, мы же предлагали переговоры! Это Украина отказалась.
Сигнал - удар.
Так просвещенному Западу прививается (и закрепляется) стокгольмский синдром.
Именно таким путём был навязан Минск-1 и Минск-2.
С тех пор нашим переговоролюбивым партнёрам можно было бы и понять, что единственный работающий путь в данной ситуации:
- больше санкций против РФ и больше оружия Украине.
Дайте достаточно оружия и мы закроем проблему сами.
Ибо мы - не боимся.
И мы не остановимся.