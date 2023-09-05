УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Что за игру затеял Эрдоган?

Игорь Эйдман
5 сентября 2023, 17:29 обновлено 5 сентября, 17:29
63
Путин сильно зависит от Эрдогана и от той поддержки, которую Турция оказывает российской экономике.
Путин и Эрдоган
Путин и Эрдоган / tccb.gov.tr

Думаю, мы вполне можем увидеть какие-то дальнейшие действия, дальнейшее давление Эрдогана, турецкого руководства с целью принудить Путина к каким-то шагам в направлении перемирия, прекращения огня, заморозки войны и так далее.

Тут еще интересный момент, что Эрдоган довольно тесно общается с Романом Абрамовичем, который в свою очередь занимается тем же самым, то есть фактически пропагандирует и продавливает идею заморозки войны. Есть такое ощущение, что и многие другие российские высшие бюрократы и олигархи заинтересованы в этой идее.

видео дня

Например, Дерипаска в своем Телеграм-канале совсем недавно писал, что он рассчитывает на мирные переговоры по поводу урегулирования войны в Украине еще в конце сентября. Я думаю, что он основывается на каких-то сведениях, которые получает по олигархическим каналам, возможно, это связано с этими манипуляциями, этой челночной дипломатией, которую пытается осуществлять Абрамович, в том числе при поддержке Эрдогана.

Таким образом часть российской правящей верхушки, условно "партия заморозки войны" или "партия договорняка с Западом", видимо, пытается использовать Эрдогана как некоего своего представителя, как некий субъект давления на Путина.

Сами они боятся, естественно, не то, что давить, а даже речи какие-то держать, которые Путину не понравились бы, а Эрдоган человек не только независимый, но, как я уже говорил, имеющий определенное влияние, определенную даже власть над Путиным, потому что Путин сильно зависит от него и от той поддержки, которую Турция оказывает российской экономике.

Элиты живут не пропагандой, как население, а живут более близко к реальности, они, конечно, видят, что ситуация ухудшается в том числе в экономике, в том числе в главном энергетическом секторе, секторе поставок энергоносителей. Мы видим, в каком печальном положении находится "Газпром", так называемое достояние России – это фактически карманная компания российской правящей верхушки. Видим, что с нефтью все не очень удачно, уже Индия начинает отказываться от российской нефти.

Мы видим, что каждый месяц российский бюджет с огромным дефицитом сводится. Видим, что санкции не ослабевают, многие олигархи уже начинают нервничать и психовать по этому поводу. Мы видим это по тому же интервью Мельниченко, по Телеграм-каналу Дерипаски, по многим другим вещам, по прослушкам, которые публиковались. Я думаю, что как раз ситуация в верхушке является главной угрозой путинского режима. Там реально зреет раскол, зреет недовольство, все это может вылиться в очень плачевные для Путина обстоятельства.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реджеп Тайип Эрдоган Игорь Эйдман новости Турции
Реклама

Главное за день

Рада вернула электронное декларирование, но есть огромный подвох

Рада вернула электронное декларирование, но есть огромный подвох

17:39 Политика
"Экономят ракеты и бьют дронами": в ВСУ заявили о новой партии "Шахедов" в России

"Экономят ракеты и бьют дронами": в ВСУ заявили о новой партии "Шахедов" в России

16:54 Мир
Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

14:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:39

Рада вернула электронное декларирование, но есть огромный подвох

17:30

"Гарри собирает урожай": Галкин показал, как дурачится с сыном от Пугачевой в Израиле

17:29

Что за игру затеял Эрдоган?мнение

17:13

"Нужен муж, а не историческая личность": Зеленская про отношения с президентом

17:12

Парень сделал предложение девушке на похоронах ее матери: почему он так поступил

Заморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – СотникЗаморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – Сотник
17:02

СБУ сообщила о подозрении путинскому олигарху Фридману: обеспечивал РФ патронами

16:54

"Экономят ракеты и бьют дронами": в ВСУ заявили о новой партии "Шахедов" в России

16:51

Девушка показала, как сделать салфетки из воска: потрясная замена пищевой пленке

16:51

В Украине пришлось переписать цены на основной элемент борща: что случилось

Реклама
16:35

Церковный праздник 6 сентября: что нельзя делать на священномученика Евтихия

16:27

Кличко проинспектировал реконструкцию большой тепломагистрали: должна завершиться до отопительного сезонаВидео

15:59

Что сделать 6 сентября, чтобы исцелиться от недугов и притянуть удачу: приметы

15:59

Мобилизация в Украине: кому в стране могут вручить повестку повторно

15:47

"Золотая" разминка перед тренировкой: фитнес-тренер показала упражнения на 4 минутыВидео

15:38

Нужно всего 2 лимона: женщина показала, как довести духовку до блескаВидео

15:22

Плюс предательница: украинская блогерша оправдывает нападение РФ и называет ВСУ "мясом"

15:15

Кто может возглавить мятеж против Путина: журналист объяснил основную проблемуВидео

14:59

На Таврическом направлении ВСУ "перемололи" сотню оккупантов и склады боеприпасов

14:40

Какие знаки зодиака экстрасенсы: три человека могут предсказать будущее

14:38

Проект "Гай дитячих снів": группа 1+1 media высаживает деревья в память о погибших во время войны детях

Реклама
14:17

Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

13:49

У мужа Анны Тринчер обнаружили психическое расстройство

13:24

Молитва за умершего: когда и как правильно читать, чтобы душа обрела покой

13:20

Бабкина и 5'nizza поймали на сотрудничестве с россиянами: супруга Бабкина оправдалась

12:59

Гороскоп на завтра 6 сентября 2023: Близнецам – нове планы, Льву - усталость

12:54

Украинка украла 20 роз с могилы военнослужащего и подарила их невестке

12:41

Потолстели и постарели: как изменились звезды-путинисты российского сериала "Универ"

12:33

Коррупционные скандалы в Украине тормозят поставки оружия – президент Литвы

12:24

Съедается за минуту: безупречная намазки за 5 минут, копеечный рецепт

12:20

Кадыровцы вывозили певицу Ёлку в лес: продюсер рассказал, как живётся российским звёздам

12:18

Надевать стыдно, а выкинуть жалко: что можно сделать из старой дубленки

12:12

Эксперт пояснил, будет ли НАТО использовать в войне самолеты F-35 c ядерными ракетами

12:10

Ким объяснил, откуда взялась легендарная фраза "Доброго вечора, ми з України"

12:03

Favbet Foundation передал ВСУ еще один Ford Ranger

12:03

Киев передал саперам новые автомобилиВидео

11:59

Владимир Дантес признался, почему не женится на Даше Кацуриной

11:42

Сложить "6" и "6" и получить "11": Шойгу шумно сел в лужу с подсчетом потерь ВСУВидео

11:29

Женщина удалила накипь из чайника за 5 минут: как ей это удалось

11:18

Как убрать жвачку с одежды и волос: действенные и быстрые способы

11:03

СБУ взорвала в "ЛНР" топ-генерала, возглавлявшего "таможню"

Реклама
11:01

"Оккупанты будут убегать ночью": когда и как закончится война в Украине - прогноз

10:45

"Оборотни ради денег": Путинистка-звезда "Мухтара" изрыгнула желчь на Бенюка и Роговцеву

10:43

В РФ освободили Суровикина: в NYT узнали о судьбе генерала

10:40

Убойный эффект: как избавиться от тараканов народными средствами

10:36

Везли генеральского кота 2-мя вертолетами: пилот рассказал о диком случае в авиации РФВидео

09:56

Как отмыть чашку от чая и кофе: налет растворится через 5 минут

09:54

В Украине начали делать доплаты к пенсиям: кто имеет право на деньги

09:52

"Эрдоган был очень разочарован": в Сети всплыли детали встречи лидера Турции с Путиным

09:25

Бойцы РДК провели новый рейд в Брянскую область и ликвидировали 2 ФСБшников

09:07

С 1 октября украинки должны становиться на военный учет: кого это коснется

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять