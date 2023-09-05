Что за игру затеял Эрдоган?

Путин сильно зависит от Эрдогана и от той поддержки, которую Турция оказывает российской экономике.

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Путин и Эрдоган / tccb.gov.tr

Думаю, мы вполне можем увидеть какие-то дальнейшие действия, дальнейшее давление Эрдогана, турецкого руководства с целью принудить Путина к каким-то шагам в направлении перемирия, прекращения огня, заморозки войны и так далее.

Тут еще интересный момент, что Эрдоган довольно тесно общается с Романом Абрамовичем, который в свою очередь занимается тем же самым, то есть фактически пропагандирует и продавливает идею заморозки войны. Есть такое ощущение, что и многие другие российские высшие бюрократы и олигархи заинтересованы в этой идее.

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Например, Дерипаска в своем Телеграм-канале совсем недавно писал, что он рассчитывает на мирные переговоры по поводу урегулирования войны в Украине еще в конце сентября. Я думаю, что он основывается на каких-то сведениях, которые получает по олигархическим каналам, возможно, это связано с этими манипуляциями, этой челночной дипломатией, которую пытается осуществлять Абрамович, в том числе при поддержке Эрдогана.

Таким образом часть российской правящей верхушки, условно "партия заморозки войны" или "партия договорняка с Западом", видимо, пытается использовать Эрдогана как некоего своего представителя, как некий субъект давления на Путина.

Сами они боятся, естественно, не то, что давить, а даже речи какие-то держать, которые Путину не понравились бы, а Эрдоган человек не только независимый, но, как я уже говорил, имеющий определенное влияние, определенную даже власть над Путиным, потому что Путин сильно зависит от него и от той поддержки, которую Турция оказывает российской экономике.

Элиты живут не пропагандой, как население, а живут более близко к реальности, они, конечно, видят, что ситуация ухудшается в том числе в экономике, в том числе в главном энергетическом секторе, секторе поставок энергоносителей. Мы видим, в каком печальном положении находится "Газпром", так называемое достояние России – это фактически карманная компания российской правящей верхушки. Видим, что с нефтью все не очень удачно, уже Индия начинает отказываться от российской нефти.

Мы видим, что каждый месяц российский бюджет с огромным дефицитом сводится. Видим, что санкции не ослабевают, многие олигархи уже начинают нервничать и психовать по этому поводу. Мы видим это по тому же интервью Мельниченко, по Телеграм-каналу Дерипаски, по многим другим вещам, по прослушкам, которые публиковались. Я думаю, что как раз ситуация в верхушке является главной угрозой путинского режима. Там реально зреет раскол, зреет недовольство, все это может вылиться в очень плачевные для Путина обстоятельства.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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