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Что стоит знать о реактивных "Шахедах"

Александр Кочетков
13 июня 2025, 08:10
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И в 2023 году, и сейчас утверждаю, что появление как таковое реактивного шахеда ситуацию в войне не поменяет.
Что стоит знать о реактивных 'Шахедах'
Шахеды / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Комментировал эту "новость" еще в 2023 году - именно тогда появились сообщения, что в Иране проходят испытания беспилотника "Шахед 238" - очень похожего, но с реактивным двигателем.

Замена двигателя внутреннего сгорания на воздушно-реактивный очевидна. Потому что аэродинамическая конструкция шахеда довольно удачная (следует благодарить израильских и немецких разработчиков оригинала, который скопировал Иран), она способна выдерживать значительно большие скорости, чем те двести, которые сейчас развивает беспилотник. Небольшие, но мощные воздушно-реактивные двигатели в мире существуют, в частности, в авиамоделировании и не только. То есть, это работы на год вместе с развертыванием серийного производства.

Недоимперии понадобилось полтора. Мы, к сожалению, до сих пор пытаемся серийно скопировать шахед, хотя проблем с доступом к элементной базе у нас значительно меньше.

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И в 2023 году, и сейчас утверждаю, что появление как такового реактивного шахеда ситуацию в войне не поменяет. Потому что он не получит характеристик, которые сделают его неуязвимым.

Если скорость увеличить в три раза, то дальность полета в три раза уменьшится - это физика. Реактивный шахед будет летать на 300-400 км, чего хватит, чтобы атаковать всю Украину. При этом реактивные шахэды не смогут часами кружить в точке сбора, чтобы потом атаковать большой стаей, что облегчит сбивание этих беспилотников. Заряд взрывчатки тоже предположительно будет уменьшен.

Увеличенная скорость реактивных беспилотников не слишком сильно защитит их от нашей ПВО-ПРО, потому что крылатые ракеты летают еще быстрее, но их сбивают довольно успешно. Кроме того, и обычные шахеты благодаря новой тактике врага - полет на большой высоте и атака стаей - пробивают нашу воздушную оборону. Например, сегодня ночью Харьков атаковало 12 шахедов, ни один не был сбит, один не взорвался.

То есть, реактивный шахед - это еще один образец оружия, которым недоимперия убивает украинцев. Но все будет зависеть не столько от технического совершенства этого оружия, сколько от его количества.

И еще одно: это уже не "мопед", потому что реактивный беспилотник в небе не жужжит, а издает звуки вроде шелеста.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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