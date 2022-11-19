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Что после проигрыша будут говорить нам россияне

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

19 ноября 2022, 06:16

В России есть треть за нас. Но две трети - против. Это факт. Вчера я в этом убедился.

Путин, война, россияне
Русские понимают, что совершают преступление / Коллаж фото Reuters

Я сейчас в Израиле. Был на свадьбе у дочери старого товарища. Встретил в том числе давнишних знакомых, прилетавших из Москвы. Людей, которых я знал адекватными и вполне разумными. И что же я услышал? Вы не поверите: весь пропагандистский набор Кремля!

- А куда вы смотрели когда в Донбассе восемь лет гибли люди? А почему в Украине запретили русский язык? А почему националисты в Украине подняли голову? Я летела в Москву из Нью-Йорка через Хельсинки, так финский пограничник так грубо со мной разговаривал! И т.д.

Я честно говоря, до сих пор нахожусь по впечатлением. Пытался приводить логические аргументы: вот данные. по потерям. В период с 2015 до 24 февраля 2022 они минимальны. Например в 2021 году ДНР погибло 70 военнослужащих и 7 мирных жителей, а в ЛНР 20 военнослужащих и 1 мирный житель. Это по данным самих ДНР и ЛНР! Как это можно сравнить с сегодняшними цифрами, когда речь идёт уже о сотнях тысяч трупов!

Пустые глаза: все цифры врут. Не важно сколько убито. Я не счетовод. Каждая жизнь бесценна. Куда вы смотрели восемь лет.

В Украине никто не запрещал русский язык. Это ложь. На русском языке до 24 февраля разговаривали все подряд, была масса передач по радио и телевидению и т.д.

В самый разгар прошлой войны, в 2015 году летом, я был во Львове, на джазовом фестивале, ходил один поздно вечером по городу и разговаривал на русском языке. Никто, ни разу не высказал мне никаких претензий.

Если могли отвечали по-русски, если нет - отвечали по-украински. Никакой агрессии. Никакой даже тени недовольства. В ресторане, на рынке, на улице…

Я громко разговаривал по-русски рядом с пунктом вербовки в батальон "Азов". Никто не сказал ни слова. По-русски на Лычаковском кладбище, у могил ветеранов УПА - без проблем. Во львовской церкви, у портретов погибших в Донбассе прихожан - мне отвечали по-русски.

- Нет, ты все врешь. Русский язык запрещали. Меняли, например, вывески.

- Ок, но вам-то что за дело? Это другое государство. Если вам не нравится, то заберите себе тех, кто чувствует себя обиженным. Пусть они в России живут. Там никто не заставит их менять вывески. Но это ведь не повод нападать на чужую страну и убивать людей?

- Это как сказать… А зачем они в НАТО собрались? А Крым? Что, тоже отдавать? А почему со мной грубо разговаривал какой-то вшивый чухонец?

- В НАТО собрались потому, что хотят от вас защититься. Крым, конечно, отдавать. А финский пограничник с тобой разговаривал грубо потому, что он не любит русских за то, что они напали на его страну и отобрали 30% территории. И вообще европейцы поддерживают в этой войне Украину и не хотят видеть у себя граждан страны, которая на неё напала. Это же их страны и они не должны объяснять причины почему они одних хотят у себя видеть, а других - нет.

- Но это же не я напала на Украину, а Путин. Я-то тут при чем? Я так же как все против войны…

Вот как ей объяснить, что она за войну? Что именно из-за неё война идёт? Что вот этот набор штампов у неё в голове и привёл к этой войне. Потому, что этот набор штампов сидит в голове у двух третей россиян.

Потом, после проигрыша этой войны, они будут говорить, что стали жертвой пропаганды, что они не знали всей правды, что их обманули. Так всегда говорят в таких случаях.

Так говорили немцы после Второй Мировой войны. Так говорил мне однажды после развала СССР один мой знакомый, ярый комсомольский активист. Я, говорит, не знал про сталинские репрессии, и даже не подозревал. Меня обманули. Держали в неведении. Я - жертва советской пропаганды…

Все они знали. И знают. Вчера я это понял окончательно. В России есть треть за нас. Но две трети - против. Это факт. Вчера я в этом убедился. Все, что происходит в России - это абсолютно закономерно. Российская государственность принимает свои традиционные формы. Все что было в горбачевской-ельцинский период - это временное отклонение от генеральной линии. Теперь все возвращается в привычное русло: к плахе и кандалам. Или, как теперь модно - к кувалде и наручникам.

И поэтому им нельзя дать победить. А значит наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Источник

война в Украине война России и Украины
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