Что изменят интеллектуальные дроны для ВСУ

С одной стороны, есть основания полагать, что с поставкой дронов у Европы сложится успешнее, чем со снарядами, обязательства по которым не выполнены.

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Дроны для ВСУ / 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

После провозглашения намерений ЕС выработать и предоставить Украине миллион дронов в течение года у части украинцев возник определенный оптимизм. Особенно, с учетом того, что значительная этих будущих дронов планируется с искусственным интеллектом (ИИ).

Оно вроде бы и так: современные европейские дроны будут роиться и самостоятельно уничтожать врага под каждым кустом. И это нивелирует и превосходство агрессора в небе, и дефицит боеприпасов у нас.

На самом деле все сложнее. По-прежнему.

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С одной стороны, есть основания полагать, что с поставкой дронов у Европы сложится успешнее, чем со снарядами, обязательства по которым не выполнены.

Это потому, что снаряды у Европы на складах есть. И производство снарядов для Украины там рассматривается как бизнес — проект: прибыль - главное, спешить некуда.

С ударными дронами ситуация принципиально иная. Потому что их у Европы в достаточном количестве нет. То есть, есть замечательные разработки, есть опытные образцы, но все это для полигона, а не для поля боя. А все уже поняли, что современные дроны в войне против врага, который не учитывает потери, решают очень многое.

Поэтому европейским производителям необходимо срочно налаживать дроновое производство, испытывать их в условиях настоящей войны, дорабатывать и начинать заполнять натовские арсеналы. Здесь тот счастливый случай, когда наши интересы и интересы партнеров совпадают.

С другой стороны, дроны даже с анонсированным ИИ не смогут полностью компенсировать недостаточную численность ВСУ, тем более, отсутствие у нас достаточного количества авиации, артиллерии и боеприпасов.

По современному уровню ИИ он не способен самостоятельно управлять дронами в сложных условиях боя в лесопосадках, застройке и так далее. Во-первых, для этого дроны нужно будет оборудовать лидарами, что значительно их усложнит и повысит стоимость. Во-вторых, они станут расходовать слишком много энергии, что уменьшит их автономность и радиус действия.

Поэтому, скорее всего, ИИ будет лишь ассистировать оператору, и он сможет упражняться не с одним, а сразу с несколькими дронами. Но выбирать цели и вести рой дронов над сложным рельефом все же придется человеку. И это в целом заметно усилит наш боевой потенциал, но вряд ли решающим образом.

А что до превосходства, точнее, хотя бы паритета с врагом, нам необходимо еще пять "блуждающих Пэтриотов" (тот, кто внедрил эту тактику засад ПВО, заслуживает высшую государственную награду), по меньшей мере 50 натовских самолетов с дальнобойными ракетами (и "воздух-поверхность", и "воздух-воздух"), и конечно, все тот же миллион снарядов.

Потому что в этой войне побеждает массовость.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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