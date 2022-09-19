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Что делать, если россияне таки завезли ядерное оружие в Крым

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

19 сентября 2022, 08:43

Угрозы ядерным ударом стоит рассматривать как элемент российского ИПСО. Они повышают ставки.

Что делать, если россияне таки завезли ядерное оружие в Крым
В Крыму может находиться ядерное оружие россиян / Коллаж УНИАН

Недавно во время брифинга на тему "Крымская платформа. Стратегия деоккупации Крыма и экономическая модель" заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что в оккупированном Крыму есть признаки размещения россиянами тактического ядерного оружия.

В то же время она отметила, что те ракеты, которые размещены на полуострове, по своей дальности могут достигнуть любой европейской столицы, поэтому очень важно, чтобы после деоккупации Крым стал форпостом безопасности не только для Украины, но и для всего мира.

Подобные предположения относительно расположения россиянами ядерного оружия на оккупированном полуострове звучат уже не первый год.

Стоит заметить, что в районе населенного пункта Красная Каменка есть соответствующий бункер, который российские оккупанты могут использовать для хранения ядерных боеголовок.

Впрочем, на сегодняшний день не существует никакой информации, которая бы дала доказанные факты размещения ядерных боеголовок в Крыму.

Но никогда не стоит отвергать подобный сценарий развития событий.

Проигрывая на поле боя, россияне все больше будут прибегать к тактике терроризма. Если раньше оккупанты устроили откровенный этноцид в Буче, Гостомеле, то сейчас они перешли к тактике ракетного терроризма, нанося удары исключительно по жилым кварталам устаревшими ракетами Х-22.

Таким образом они хотят запугать гражданское население, надавить на военно-политическое руководство страны. Но поняв, что запугать особо не удается, что Украина должна получить новейшие системы ПВО, которые сделают невозможным этот ракетный террор, россияне перешли уже к ядерному шантажу.

Но угрозы ядерным ударом стоит рассматривать как элемент российского ИПСО. Они повышают ставки, вынуждая Украину и, в первую очередь, страны Запада к выгодным им мирным соглашениям, территориальным уступкам.

Сначала они вбросили информацию о нанесении ядерного удара. Услышали ответ Запада, который довольно скептически к этому отнесся и предупредил Россию о нежелательности такого сценария. Теперь россияне перешли к шантажу в области так называемого "мирного атома", то есть контроля за ЗАЭС – объекта повышенной опасности.

Стратегия российских спецслужб - искать болевые точки, пытаться на них надавить.

Ситуация с ЗАЭС показала, что Россия продолжает играть свою игру, шантажируя ядерным оружием весь мир, но, де-факто, Кремль не способен пойти на такой шаг, ведь понимает, что это будет началом ядерной войны.

Американский генерал Бен Ходжес заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия в Украине Соединенные Штаты Америки не смогут остаться в стороне. При этом он считает такой сценарий маловероятным.

В свою очередь Президент США Джо Байден заявил, что предупредил российского диктатора Владимира Путина о более серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.

"Это будет иметь последствия. Они станут самыми большими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ", - добавил президент США.

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