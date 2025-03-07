Что будет обсуждать Украина и США в Саудовской Аравии?

Важнейшее значение будет иметь ситуация на фронте.

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Ермак и встреча в США / Коллаж: Главред, фото: ОП, Главред

Виткофф бросил интересную фразу: во вторник на встрече в Саудовской Аравии планируют обсудить "рамки мирного соглашения".

По сути, речь идёт о переговорных позициях, которые дальше будут выставлены россиянам, в том числе – для прекращения огня.

Рассуждать на тему, что там будет, конечно, увлекательно, но лучше подойти к этому через две условные корзинки: усиливает – ослабляет.

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Например, Норвегия решила отсыпать ещё 4,6 ярда помощи Украине на 2025 год. Это в корзинку усиливает. Норвеги ранее утвердили долгосрочную программу поддержки, обсуждают её продление до 2030 г. и увеличение. Почему? Потому что Украина перемалывает войска Ленинградского военного округа. Это и Балтика, и Арктика.

Намерение Евросовета выделить дополнительно на оборону 150 ярдов пока интерпретировать нельзя, ибо нет деталей.

Важнейшее значение будет иметь ситуация на фронте. Например, в Харьковской области идут встречные бои. Если в ближайшие дни будут позитивные результаты – это обеспечит хороший фон. Россияне будут кровь из носу стараться испортить атмосферу.

Американцы будут прожимать, им нужно быстро.

Думаю, до вторника нас будут забрасывать разными "инсайдами" на тему "ослабления" переговорных позиций. И обосновывать российские хотелки. Начиная от фиксации территориальных потерь и заканчивая политическими уступками. На этом этапе россиянам и их пособникам важно добиться, чтобы всё действо изначально имело стойкий привкус зрады и будоражило людей. Не стоит делать им такого подарка. Слушать только официальные сообщения.

Условия в любом случае будут непростыми, местами - тяжёлыми. Но степень тяжести будет зависеть в т.ч. от внутреннего настроя.

Если в диалоге с американцами удастся отстоять приемлемую рамку, Кремль точно попытается сорвать. Но повесить вину на Украину.

Сколько таких раундов впереди - загадка. Поэтому фокус на поддержку фронта.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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