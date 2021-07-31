Поиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительство

Денис Шмыгаль / УНИАН

В политикуме вновь появились слухи о замене премьер-министра Дениса Шмыгаля. На самом деле, сменить главу правительства Зеленский планировал давно. Ключевая причина - неудовлетворительные экономические и социальные показатели. Зеленский прекрасно понимает, что только креативными видосиками и пафосными заседаниями СНБОУ следующие президентские выборы будет выиграть не просто.

На фоне провала всех мирных инициатив на Востоке нужны реальные успехи в экономике страны. А для этого нужно, чтобы у людей начали расти реальные зарплаты и пенсии. Люди должны видеть, что рост идет хотя бы на том уровне, как это было при предыдущей власти. То есть пенсии должны расти хотя бы на 500-1000 гривен, а не на 50-60 гривен как сейчас.

Напомню, в марте 2019 года, когда президентом был Порошенко, а коалиционное правительство возглавлял Гройсман, пенсии выросли для 2,5 млн человек — на сумму от 100 до 400 грн; для более 1,5 млн пенсионеров — на сумму от 400 до 700 грн; для практически 500 тыс. лиц — от 700 грн до 1000 грн. То есть средняя сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежали перерасчету, составила примерно 514 гривен.

О таких показателях нынешний Кабмин под руководством Шмигаля может только мечтать. Последняя индексация, которая началась в июле этого года предусматривает предоставление пенсионерам дополнительных 100 гривен. И то это будет не всем, а лишь определенным категориям. Конечно - это все бьет по рейтингам.

Фактически Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали - язык и Томос на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому - большое строительство и "инстаграмные видосики" на хлеб не намажешь.

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В целом активность Зеленского в кадровых ротациях напрямую связана с отставкой Авакова. Не секрет, что именно глава МВД был той фигурой, которая не давала возможности Зеленскому уволить Шмыгаля.

Потому что для формирования нового правительства с Аваковым не было голосов в Раде, а формировать новое правительство без Авакова он также не мог, потому что это несло президенту риски политической стабильности. Сейчас после добровольной отставки последнего руки Офиса развязаны и Зеленский может наконец начать кадровых перестановок.

Читайте такжеИстинная причина кадровых перестановок в КабминеКонституция прямо указывает - отставка премьер-министра означает отставку всего правительства, после чего у депутатов остается 30 дней для того, чтобы либо сформировать новое правительство или идти на досрочные выборы. Сценарий досрочных выборов пока маловероятен - слишком много ключевых игроков в окружении Зеленского выступают против этого. Поэтому прогнозирую, что депутаты быстренько проголосуют за кандидатуру премьера и тех министров, которых подаст Банковая. Сейчас большинство чиновников имеют прекрасные шансы сохранить свои должности. Худшие они у главы Минюста Дениса Малюськи. Думаю более четкие прогнозы можно будет делать уже в конце августа.

Сейчас называют две фамилии тех, кто может заменить Шмыгаля - министрразвития общин и территорий Алексей Чернышев и министр экономики Алексей Любченко.

Каждый из претендентов имел свои преимущества и недостатки. Но ключевая проблема, в отличие от стран развитой демократии в том, что украинцам нет никакой нужды обсуждать публично плюсы и минусы кандидатов. Обсуждать преимущества и недостатки их программ было бы целесообразно, если бы выборы кандидатов проходили в рамках действующей Конституции. То есть кандидаты публично бы презентовали свою программу, защищая ее перед комитетаты и депутатскими фракциями.

В нынешних условиях монобольшинства и потери парламентом политической субъектности это теряет всякий смысл. Как мы видим, все решения принимаются исключительно на Банковой. И единственный ключевой фактор, который играет роль - персональные связи с Зеленским.

Если учитывать этот фактор, то Чернышев имеет больше шансов, чем Любченко. Но, конечно, к осени может многое измениться. Особенно после визита в Вашингтон и на фоне регулярных эмоционально-спонтанных решений Банковой.

Поэтому не исключаю, что на начало сентября у Банковой может возникнуть новый фаворит. Но одно можно сказать точно - принципиальное решение изменить Шмигаля принято. Поэтому теперь наблюдаем за техническим выполнением ротации.

Виктор Таран, политолог, кандидат наук по государственному управлению, специально для Главреда