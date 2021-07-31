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Поиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительство

Виктор Таран

Политолог, кандидат наук по государственному управлению.

31 июля 2021, 07:45

Сменить главу правительства Зеленский планировал давно. Ключевая причина - неудовлетворительные экономические и социальные показатели.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

В политикуме вновь появились слухи о замене премьер-министра Дениса Шмыгаля. На самом деле, сменить главу правительства Зеленский планировал давно. Ключевая причина - неудовлетворительные экономические и социальные показатели. Зеленский прекрасно понимает, что только креативными видосиками и пафосными заседаниями СНБОУ следующие президентские выборы будет выиграть не просто.

На фоне провала всех мирных инициатив на Востоке нужны реальные успехи в экономике страны. А для этого нужно, чтобы у людей начали расти реальные зарплаты и пенсии. Люди должны видеть, что рост идет хотя бы на том уровне, как это было при предыдущей власти. То есть пенсии должны расти хотя бы на 500-1000 гривен, а не на 50-60 гривен как сейчас.

Напомню, в марте 2019 года, когда президентом был Порошенко, а коалиционное правительство возглавлял Гройсман, пенсии выросли для 2,5 млн человек — на сумму от 100 до 400 грн; для более 1,5 млн пенсионеров — на сумму от 400 до 700 грн; для практически 500 тыс. лиц — от 700 грн до 1000 грн. То есть средняя сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежали перерасчету, составила примерно 514 гривен.

О таких показателях нынешний Кабмин под руководством Шмигаля может только мечтать. Последняя индексация, которая началась в июле этого года предусматривает предоставление пенсионерам дополнительных 100 гривен. И то это будет не всем, а лишь определенным категориям. Конечно - это все бьет по рейтингам.

Фактически Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали - язык и Томос на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому - большое строительство и "инстаграмные видосики" на хлеб не намажешь.

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В целом активность Зеленского в кадровых ротациях напрямую связана с отставкой Авакова. Не секрет, что именно глава МВД был той фигурой, которая не давала возможности Зеленскому уволить Шмыгаля.

Потому что для формирования нового правительства с Аваковым не было голосов в Раде, а формировать новое правительство без Авакова он также не мог, потому что это несло президенту риски политической стабильности. Сейчас после добровольной отставки последнего руки Офиса развязаны и Зеленский может наконец начать кадровых перестановок.

Читайте такжеИстинная причина кадровых перестановок в КабминеКонституция прямо указывает - отставка премьер-министра означает отставку всего правительства, после чего у депутатов остается 30 дней для того, чтобы либо сформировать новое правительство или идти на досрочные выборы. Сценарий досрочных выборов пока маловероятен - слишком много ключевых игроков в окружении Зеленского выступают против этого. Поэтому прогнозирую, что депутаты быстренько проголосуют за кандидатуру премьера и тех министров, которых подаст Банковая. Сейчас большинство чиновников имеют прекрасные шансы сохранить свои должности. Худшие они у главы Минюста Дениса Малюськи. Думаю более четкие прогнозы можно будет делать уже в конце августа.

Сейчас называют две фамилии тех, кто может заменить Шмыгаля - министрразвития общин и территорий Алексей Чернышев и министр экономики Алексей Любченко.

Каждый из претендентов имел свои преимущества и недостатки. Но ключевая проблема, в отличие от стран развитой демократии в том, что украинцам нет никакой нужды обсуждать публично плюсы и минусы кандидатов. Обсуждать преимущества и недостатки их программ было бы целесообразно, если бы выборы кандидатов проходили в рамках действующей Конституции. То есть кандидаты публично бы презентовали свою программу, защищая ее перед комитетаты и депутатскими фракциями.

В нынешних условиях монобольшинства и потери парламентом политической субъектности это теряет всякий смысл. Как мы видим, все решения принимаются исключительно на Банковой. И единственный ключевой фактор, который играет роль - персональные связи с Зеленским.

Если учитывать этот фактор, то Чернышев имеет больше шансов, чем Любченко. Но, конечно, к осени может многое измениться. Особенно после визита в Вашингтон и на фоне регулярных эмоционально-спонтанных решений Банковой.

Поэтому не исключаю, что на начало сентября у Банковой может возникнуть новый фаворит. Но одно можно сказать точно - принципиальное решение изменить Шмигаля принято. Поэтому теперь наблюдаем за техническим выполнением ротации.

Виктор Таран, политолог, кандидат наук по государственному управлению, специально для Главреда

Таран Владимир Зеленский отставка Кабмина новости Украины Денис Шмыгаль Алексей Чернышев Алексей Любченко
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