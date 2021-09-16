Почему Россия захотела переселять к себе жителей Донбасса

МВД России предложило жителям ОРДЛО приобщаться к программе "Переселение соотечественников" / Getty Images

В Министерстве внутренних дел России предложили жителям самопровозглашенных "республик" оккупированного Донбасса вступать в Государственную программу по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих на территории России.

Если внимательно наблюдать за теми трендами, которые постоянно звучат от "поповых", "скабеевых" и "соловьевых", это показывает, что в настоящее время огромное внимание пророссийской официальной пропаганды приковано именно к процессу выборов в Госдуму России.

Относительно жителей оккупированной части Донбасса, я вижу по меньшей мере 3 тренда, которые параллельно мигрируют из эфира на эфир:

"Там наши соотечественники, которых мы никогда не бросим". В этом контексте широко используются факт, что России раздала на Донбассе, по разным оценкам, от 400 до 600 тысяч паспортов граждан РФ. Кроме того, к этому постоянно обращаются, когда идет речь об обстрелах Участие этих людей, получивших российские паспорта в выборах в Госдуму РФ. Сейчас на оккупированной части Донбасса постоянно находятся представители "Единой России", которые проводят агитационные мероприятия, публичные выступления для жителей Донбасса, во-первых, агитируя за свою партию, а во-вторых, пытаясь повысить уровень инициативы этих людей в относительно участия в избирательном процессе. На предыдущем этапе планировалось, что этих людей будут вести на избирательные участки, которые расположены в Ростовской области, но довольно быстро поняли, что это весьма завтра затратно. Поэтому сейчас они распространили возможности для голосования через интернет и таким образом призывают граждан Украины к голосованию. Отказ "фашистского" Киева сотрудничать с "молодыми республиками", а значит России надо действовать по крымскому сценарию. То есть идет речь о том, что сначала надо признать "независимость" этих "молодых республик", а для этого объявить о присоединении еще одной территории Украины с территории Российской Федерации.

Остальные вопросы, касающиеся отношений Украины и России, тем или иным способом связываются с одним из этих треков. Поэтому и заявление МВД России о расширении программы "Переселение соотечественников" на жителей ОРДЛО - не исключение.

Сейчас трудно предсказать, где остановится РФ - как известно, она останавливается лишь там, где ее останавливают. Ни Украина, ни мировое сообщество не нашли способ остановить раздачу паспортов, поэтому она продолжает откровенно пренебрегать международным правом и использовать тот факт, что она фактически оккупировала часть Донбасса и принудительно продолжает раздавать там документы.

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То есть если не будет найдено действенного механизма для остановки, то она будет идти дальше. Потому что проект под названием "Новороссия", в котором говорится о присоединении, по меньшей мере 8 регионов Левобережья Украины, хоть и отсрочен, но не забыт и не положен в ящик.

Сейчас можно предположить, что после педалирования процесса объединения России и Беларуси и ввода российских Вооруженных Сил на территорию Беларуси, эта территория может расшириться за счет северных областей нашего государства, которые граничат с Беларусью. Также я не исключаю, что в случае публичного отказа украинского руководства от диалога с Россией в рамках Минской платформы, этот факт может быть использован как триггер, который запускает ряд механизмов для дальнейшей реализации плана "Новороссия".

Читайте такжеЕсли Путин пойдет на Украину войной никто не станет силой возвращать Донецк и ЛуганскС использованием Вооруженных Сил или без них, будет зависеть от реакции украинской власти на такие действия со стороны РФ и может быть использовано как две крайности - крымского сценария или сценария Донбасса.

То есть в широком смысле могут быть использованы социальные ситуации, которые будут либо естественно, либо искусственно созданы в этих регионах - соответственно, могут быть привлечены "спящие" ячейки российской агентуры и пророссийские партии или общественные объединения.

Георгий Тука, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА, специально для Главреда