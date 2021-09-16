УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему Россия захотела переселять к себе жителей Донбасса

Георгий Тука

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА

16 сентября 2021, 18:24

Основная причина - привлечение украинцев из оккупированного Донбасса к участию в голосовании на выборах в Госдуму РФ.

Донбасс, Донецк
МВД России предложило жителям ОРДЛО приобщаться к программе "Переселение соотечественников" / Getty Images

В Министерстве внутренних дел России предложили жителям самопровозглашенных "республик" оккупированного Донбасса вступать в Государственную программу по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих на территории России.

Если внимательно наблюдать за теми трендами, которые постоянно звучат от "поповых", "скабеевых" и "соловьевых", это показывает, что в настоящее время огромное внимание пророссийской официальной пропаганды приковано именно к процессу выборов в Госдуму России.

Относительно жителей оккупированной части Донбасса, я вижу по меньшей мере 3 тренда, которые параллельно мигрируют из эфира на эфир:

  1. "Там наши соотечественники, которых мы никогда не бросим". В этом контексте широко используются факт, что России раздала на Донбассе, по разным оценкам, от 400 до 600 тысяч паспортов граждан РФ. Кроме того, к этому постоянно обращаются, когда идет речь об обстрелах
  2. Участие этих людей, получивших российские паспорта в выборах в Госдуму РФ. Сейчас на оккупированной части Донбасса постоянно находятся представители "Единой России", которые проводят агитационные мероприятия, публичные выступления для жителей Донбасса, во-первых, агитируя за свою партию, а во-вторых, пытаясь повысить уровень инициативы этих людей в относительно участия в избирательном процессе. На предыдущем этапе планировалось, что этих людей будут вести на избирательные участки, которые расположены в Ростовской области, но довольно быстро поняли, что это весьма завтра затратно. Поэтому сейчас они распространили возможности для голосования через интернет и таким образом призывают граждан Украины к голосованию.
  3. Отказ "фашистского" Киева сотрудничать с "молодыми республиками", а значит России надо действовать по крымскому сценарию. То есть идет речь о том, что сначала надо признать "независимость" этих "молодых республик", а для этого объявить о присоединении еще одной территории Украины с территории Российской Федерации.

Остальные вопросы, касающиеся отношений Украины и России, тем или иным способом связываются с одним из этих треков. Поэтому и заявление МВД России о расширении программы "Переселение соотечественников" на жителей ОРДЛО - не исключение.

Сейчас трудно предсказать, где остановится РФ - как известно, она останавливается лишь там, где ее останавливают. Ни Украина, ни мировое сообщество не нашли способ остановить раздачу паспортов, поэтому она продолжает откровенно пренебрегать международным правом и использовать тот факт, что она фактически оккупировала часть Донбасса и принудительно продолжает раздавать там документы.

Реклама

То есть если не будет найдено действенного механизма для остановки, то она будет идти дальше. Потому что проект под названием "Новороссия", в котором говорится о присоединении, по меньшей мере 8 регионов Левобережья Украины, хоть и отсрочен, но не забыт и не положен в ящик.

Сейчас можно предположить, что после педалирования процесса объединения России и Беларуси и ввода российских Вооруженных Сил на территорию Беларуси, эта территория может расшириться за счет северных областей нашего государства, которые граничат с Беларусью. Также я не исключаю, что в случае публичного отказа украинского руководства от диалога с Россией в рамках Минской платформы, этот факт может быть использован как триггер, который запускает ряд механизмов для дальнейшей реализации плана "Новороссия".

Читайте такжеЕсли Путин пойдет на Украину войной никто не станет силой возвращать Донецк и ЛуганскС использованием Вооруженных Сил или без них, будет зависеть от реакции украинской власти на такие действия со стороны РФ и может быть использовано как две крайности - крымского сценария или сценария Донбасса.

То есть в широком смысле могут быть использованы социальные ситуации, которые будут либо естественно, либо искусственно созданы в этих регионах - соответственно, могут быть привлечены "спящие" ячейки российской агентуры и пророссийские партии или общественные объединения.

Георгий Тука, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА, специально для Главреда

viber
Георгий Тука война на Донбассе российские паспорта новости Украины новости Донбасса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Значение имени Наталья: характер, судьба, когда день ангела НатальиЗначение имени Наталья: характер, судьба, когда день ангела Натальи Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, пустые обещания или недомоганиеГороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, пустые обещания или недомогание В Харькове 15-летняя девочка спрыгнула с крыши высотки на глазах у подругиВ Харькове 15-летняя девочка спрыгнула с крыши высотки на глазах у подруги Любовный гороскоп на неделю 13-19 сентября: отношения с бывшим, сплетни или сцены ревностиЛюбовный гороскоп на неделю 13-19 сентября: отношения с бывшим, сплетни или сцены ревности В Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузыВ Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузы

Последние новости

18:46

"Давайте дойдем до 50% вакцинации": Ляшко объяснил, когда начнут массово прививать детей от COVID-19

18:42

В один из столичных ТРЦ хотел пройти рыцарь, но его не впустил охранник Видео

18:35

Когда Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дня

18:26

За прибавление в семье хотят платить больше: когда повысят выплаты и кому повезет

18:24

Почему Россия захотела переселять к себе жителей Донбасса мнение

Реклама
17:59

Тревога у Лаврова: Россия разразилась обвинениями о "вмешательстве" США в выборы в Госдуму

17:57

Приходько затаила обиду на Ани Лорак из-за скандала с Меладзе: певица высказала все

17:53

В Полтавской области первоклассник "заминировал" гимназию

17:38

Приметы на 17 сентября: что нельзя делать и как уберечь себя от беды Видео

17:33

С младенцем на руках: Катя Осадчая поделилась редким фото

17:23

Дефицит железа: признак, который "прячется" на языке Видео

17:14

Можно заболеть в любом возрасте: в Минздраве назвали симптомы очень агрессивного рака Видео

17:11

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

17:02

Главное - вакцинация: в Минобразования рассказали, как будут работать школы после 20 сентября Видео

16:59

"Запомню на всю жизнь": Мишель Андраде со свиньями отдохнула на Карибском море

16:49

Была абсолютно здоровой: выяснились детали трагической смерти школьницы в Полтаве

16:31

Даша Астафьева сверкнула шикарной грудью в откровенном наряде

16:26

В КГГА рассказали, введут ли в Киеве жесткий карантин Видео

16:23

Саша Пустовит после откровений отправилась в Буковель: милые фото с сыном

16:00

Гороскоп на 17 сентября 2021 для всех знаков Зодиака: большие перемены или неожиданный подарок Видео

Реклама
15:54

"Это не военные действия": Потап рассказал, как Каменских относится к его бывшей жене Видео

15:51

Реформу Укртрансбезпеки запустили для защиты дорог "Большой стройки" - эксперт

15:47

На кону - жизнь ребенка: Комаровский предупредил родителей о смертельном детском развлечении

15:44

"Гражданство страны-агрессора": украинцев с паспортами РФ намерены ограничить в избирательных правах

15:44

Украинцы сталкиваются с рисками из-за работы за рубежом - эксперты

15:32

"Такого кошмара не могу вспомнить": в Бердянске началось нашествие огромных комаров Видео

15:32

Отключение от SWIFT и крушение СП-2: в Европарламенте призвали ЕС нанести решительный удар по России

15:25

Йом-Кипур 2021: традиции праздника, запреты дня, поздравления

15:20

Жесткие правки к антитабачному законопроекту №4358 вредят малому бизнесу-эксперт

15:02

Украину накроют мощные ливни: когда и где ждать удара непогоды Видео

14:53

Аваков удивил странным селфи-видео с цветочками Видео

14:43

Пожарный в Польше побил детей из Украины: у одного из мальчиков сломан нос

14:41

Аномальные изменения климата являются лишь началом будущего худшего: генсек ООН Видео

14:27

К чему снится паук: толкование известных сонников

14:17

В Виннице учительницу подозревают в развращении малолетнего школьника

14:08

Махинации со справками и прививками: в Украине усилят наказание за подделку COVID-сертификатов

13:43

Зеленский созывает срочное заседание СНБО: готовят введение новых санкций Видео

13:27

Синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет и наступит настоящее бабье лето Видео

13:23

Защита дорог "Большой стройки": с 1 октября штрафы за перегруженные фуры будут автоматическими

13:16

Исторические рекорды сменились падением: в Европе резко рухнула цена на газ

Реклама
13:11

10-летняя школьница умерла в Полтаве: стало плохо на уроке физкультуры

12:59

Усик снялся в клипе скандальных крымских певиц, которые не признавали войну с Россией Видео

12:55

Самый вкусный тыквенный крем-суп от Ольги Сумской: простой рецепт Видео

12:27

Притворялся копом и использовал фото сына: в Одессе поймали педофила-рецидивиста

12:27

Алла Мазур показала редкое фото с мамой в день своего рождения

12:21

Тяжелые наркотики и русские командиры: задержанный боевик рассказал о "службе" в ДНР Видео

12:19

"Спаси и сохрани": в лифте киевской многоэтажки вместо установления связи повесили иконы

12:18

"Россия в Крыму и на Донбассе – оккупант": Кулеба раскритиковал "избирательные карусели" в ОРДЛО

12:00

Надвигается самая сильная магнитная буря в сентябре 2021: чем грозит этот метеоудар Видео

11:50

Пять способов увеличить продолжительность жизни, не тратя ни копейки: главный совет врача Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять