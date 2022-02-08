Почему Путин уклоняется от встречи с Зеленским

Зеленский согласился провести встречу с Путиным в любом формате / УНИАН, Reuters

После визита в Киев президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара готова внести посильный вклад в процесс диалога между Москвой и Киевом. Позже свое согласие подтвердили и в Офисе президента Украины и отметили, что готовы встречаться в любом формате.

Зеленский не просто согласился на встречу с Путиным, а стал ее инициатором - он неоднократно об этом заявлял. Он призвал российского руководителя и к личной встрече, предлагал различные форматы с участием президента США Джо Байдена, но все эти инициативы встречали отказом со стороны РФ.

Стоит напомнить, что последняя встреча, которая проходила в рамках Парижского саммита, привела к соответствующим договоренностям о прекращении огня на Донбассе. Некоторое время они даже работали - мы помним период затишья, что позволило начать частичное восстановление инфраструктуры на линии разграничения, после чего Россия вновь вернулась к своей привычной тактике давления на Украину угрозой дальнейшей военной эскалации, подталкивая ее этим к реализации политической части Минских договоренностей.

Из-за существования серьезных разногласий между Украиной и Россией этот процесс несколько затормозился и фактически мы не видим никакого прогресса. Украина настаивает на том, что сначала должна быть обеспечена реализация безопасности составляющей, Россия, наоборот, сначала говорит о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины и дальнейших изменений украинского законодательства, что для Украины является неприемлемым.

Россия формально вроде бы и не отвергала идеи проведения встречи, но в Кремле постоянно говорят, что им нечего обсуждать до выполнения Минских договоренностей, а вопросы Крыма и Донбасса они не будут обсуждать, потому что не считают это нужным.

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Таким образом Россия системно от таких встреч уклоняется. Причины здесь следующие. Во-первых, РФ не оставляет намерений заставить Украину сесть за стол переговоров с непризнанными "республиками", закрепив тем самым статус войны как гражданской и чтобы не признавать себя субъектом конфликта. Если мы вспомним Минские договоренности или нормандский формат, то там Россия, хоть и формально, но позиционируется лишь как гарант выполнения договоренностей.

Читайте такжеПутин остерегается Эрдогана, или Почему переноса ТКГ из Минска не будетОчевидно, что если Россия и Украина на уровне президентов будут прямо обсуждать вопросы мира на Донбассе, это будет признание Россией своей субъектности в этой войне. И именно в этом заключается главная причина избегания встречи, из-за чего дальнейшие ее перспективы выглядят туманными.

Место проведения встречи, то есть Турция или какая-то другая страна, здесь не слишком принципиальное, хотя Эрдогану России менее комфортно отказывать открыто и именно поэтому РФ старается максимально дипломатично от этого отходить. Более важен сам факт проведения и перечень возможных участников - только лидеры Украины и России и еще кто-то из мировых лидеров.

Петр Олещук политолог, руководитель КНУ ім. Тараса Шевченко, специально для Главреда