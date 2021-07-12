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Почему Европа не торопится покупать больше газа у России

Юрий Корольчук

Энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий

12 июля 2021, 06:30

Европейцы сейчас стали жертвами тех изменений, которые сами ранее поддержали.

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Газпром не стал резервировать дополнительные мощности ГТС для поставок газа в Европу / УНИАН

Российский газовый монополист Газпром не собирается увеличивать поставки газа транзитом через Украину, несмотря на дефицит топлива в европейских государствах, за что Россию начали обвинять в газовом шантаже Европы.

Исходя из юридической позиции, есть договор между оператором ГТС и Газпромом, где закреплен минимальный транзит газа по принципу "качай или плати" объемом 40 миллиардов кубометров. Плюс есть объем, который Газпром может поставлять больше. У него нет ограничений, поэтому если они захотят поставлять больше, то Украина вряд ли отказалась бы от лишних денег. Поэтому все эти предположения относительно шантажа не соответствуют действительности.

Но на самом деле виновата не только Россия – в частности, норвежская компания Equinor не поставляет больше объемов газа на рынок, так же, как и американские компании, которые поставляли сжиженный газ, но теперь вместо Европы увеличили поставки в Азию. То есть ни у кого из них нет обязанности на поставку газа, а каждый из этих операторов идет туда, где больше денег.

Европейцы сейчас стали жертвами тех изменений, которые сами ранее поддержали. Еще с 2007-2008 года в Европе начались тенденции по изменению контрактных условий, потому что тогда все были привязаны к формуле поставки газа. Сейчас каждая страна, которая подписывает договор с Газпромом, сама производит себе условия того, сколько именно она берет газа по формуле, а сколько – по биржевой цене. Поэтому в европейских трейдеров есть выбор – или взять у Газпрома газ по договору, но не по контрактной, а по биржевой цене, или же взять по контрактной цене, большинство газа из контракта за полгода уже было взято в хранилища.

Поэтому европейские компании, чтобы сэкономить, сейчас банально не делают запросов к Газпрому на увеличение поставок и фактически берегут контрактную цену на осень и зиму, ведь цена на бирже в ближайшее время вырастет. Газпрому, со своей стороны, нет особой разницы, ведь у каждого есть запланированные объемы газа.

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В Украине вопрос поставок газа-сугубо политический, потому что из-за российско-украинского конфликта пнуть Россию ногой проще всего. Но Украине в целом от этого легче не станет, потому что через нас больше газа в ГТС не подадут.

Читайте такжеГазпром устроил шантаж Запада: запуск Северного потока-2 в обмен на транзит газа через УкраинуНо поскольку цены на нефть повысились, то уже осенью так же может вырасти и цена газа – как контрактная, так и биржевая. Для населения конечная годовая цена составляет 10 тысяч гривен. Но если Нафтогаз привязывался к рыночным поставок, то она бы, с учетом роста составляла бы 17 тысяч. И в таком случае, если Нафтогаз начнет продавать газ трейдерам, эта цена для большинства населения может стать неподъемной.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий, специально для Главреда

Газпром цена газа ГТС Юрий Корольчук новости Украины и мира цена на газ для населения
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