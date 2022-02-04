УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему Белый дом сменил панику на милость

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

4 февраля 2022, 09:21

Риторика Белого дома относительно вторжения РФ меняется, поэтому можно ожидать, что вскоре он будет преподносить это как достижение администрации Байдена.

Белый дом, Украина, США
В Белом решили не называть вторжение России в Украину "неизбежным" / Reuters

Белый дом заявил, что больше не будет называть возможное вторжение России в Украину "неизбежным". Однако в то же время американские СМИ сообщают о том, что президент Джо Байден принял решение об увеличении численности американского военного контингента на территории Европы.

Риторика Белого дома меняется - они уже заявили о том, что они достигли определенные дипломатические результаты и им удалось построить сдерживающие балансы. Поэтому можно ожидать, что уже на этой или на следующей неделе Белый дом будет преподносить это как достижение администрации Байдена - мол, вот нам наконец удалось снять остроту кризиса, начался переговорный процесс и угроза вторжения не является столь неотвратимой. Поскольку эта "неотвратимость вторжения и война обязательно будет" уже в определенной степени задевает не только украинскую экономику, но и американские компании.

Отражает ли это реальность - это уже другое дело, потому что есть вопросы к самим формулировкам, которые использовал Белый дом в информационном пикировании с РФ. Логика здесь понятна - максимально поднять ставки, показать России, что на этот раз коллективный Запад (в первую очередь - США) не собирается отступать и речь идет не о примирении, а об определенных новых линиях, через которые Москве будет трудно переступить без потерь для себя.

Потому что Украину существенно вооружили-предоставление целого перечня новейших вооружений, на которые у России нет адекватного ответа в их ВПК уже существенно изменило баланс сил в регионе и поэтому быстрой войны для России уже никто не прогнозирует. Прежде всего, Украина получила систему противовоздушной обороны, которой раньше у нас было недостаточно, во-вторых, разнообразная количество систем противотанкового и стрелкового оружия, систем наблюдения, дронов также существенно. Этого уже достаточно для того, чтобы нанести урону любой агрессии.

Поэтому, учитывая все эти риски, Белый дом и говорит о том, что неотвратимость атаки россиян уже не столь категорична - угроза сохраняется, но она имеет больше военно-политический характер.

Реклама

Если это заявление США будет подкрепляться победными реляциями о том, что Белому дому удалось обуздать России, то это будет определенный элемент коммуникации администрации Байдена - она повесит очередную очередную медальку на свой мундир как умиротворитель России и будет это использовать для внутриполитических процессов, поскольку демпартия чувствует мощную электоральную конкуренцию с республиканцами и им нужна победа на внешнеполитическом фронте. И ею как раз может стать ситуация в Украине - по крайней мере, для американского потребителя это будет одним из положительных импульсов, которые позволят выровнять ситуацию с республиканцами.

Читайте такжеЗачем Байден играет в новый Карибский кризис с УкраинойКроме того, вся эта риторика США указывает России на то, что, с одной стороны, Америка готова к переговорам по кейсу, который они обозначили в письменном ответе Кремлю по стратегической стабильности, с другой стороны - это месседж европейским партнерам о снятии уровня накала.

Но несмотря на это, Украине расслабляться не стоит, ведь угроза для нас существует всегда. Потому что логика поведения Путина - это его субъективные мотивации. Поэтому мы должны быть готовы к атаке в любой момент - повышение обороноспособности должно происходить постоянно, как и развертывания территориальной обороны и пристальное внимание к линии разделения. Но основное-украинская власть не должна идти на шантаж РФ и давление США с целью имплементации политической части Минских соглашений, а общество должно не дать власти соблазниться на легкие действия.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

viber
Владимир Путин вторжение России Джо Байден Виталий Кулик
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2022: Девам – козни недругов, Козерогам – трудности, Водолеям – искушенияГороскоп на сегодня, 1 февраля 2022: Девам – козни недругов, Козерогам – трудности, Водолеям – искушения Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сныГороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сны Киевстар закрывает часть тарифов с 1 февраля: как абонентам получить компенсациюКиевстар закрывает часть тарифов с 1 февраля: как абонентам получить компенсацию Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в бедуПриметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в беду Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кражаФинансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кража
10:31

YouTube заблокировал каналы группировок "ЛНР" и "ДНР"

10:30

Youtube удалил каналы Перший незалежний и UkrLive, но они уже создали новые аккаунты

10:29

Любовный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Ракам – большая ссора, Весам – соперники, Девам - счастье в любвиВидео

10:26

Минские соглашения на условиях РФ не могут быть выполнены - Кулеба

10:04

У Путина есть пять вариантов, кроме прямой атаки на Украину - CNN

Реклама
09:56

Иммунитет "падает", СПИД развивается быстрее: обнаружен новый высоковирулентный штамм ВИЧ

09:53

Как снять гель-лак в домашних условиях: 3 эффективных способа

09:21

Почему Белый дом сменил панику на милостьмнение

09:06

Макрон приедет в Киев на встречу с Зеленским, за день до этого - поговорит с ПутинымВидео

08:40

В ВОЗ спрогнозировали, когда в Европе наступит "прочный мир" с COVID-19

08:20

Новый антирекорд COVID-19 за все время пандемии: за сутки в Украине более 43 тыс. больных

08:18

Гороскоп на завтра, 4 февраля 2022: Стрельцам – счастливый случай, Рыбам – исполнение желанийВидео

08:10

Приметы на 5 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

07:53

Весна в Украину придет внезапно - климатолог

07:12

Астролог предсказал кардинальные перемены в феврале-2022 трем знакам зодиака

07:11

Крым не вернет ни один президент России - СобчакВидео

06:43

Военной угрозы для Украины со стороны России сейчас нет - главнокомандующий ВСУВидео

06:29

Дырка от бублика, или Что получит Украина после подписания ЗСТ с Турциеймнение

06:27

Украинские волейболистки "разорвали" TikTok зажигательным танцемВидео

05:41

Дерево любви: почему оно обязательно должно быть в каждом доме

Реклама
05:40

Идеальные гренки из лаваша за 5 минут: восхитительное удовольствиеВидео

04:13

Британо-бразильская модель сверкнула огромными искусственными "мячиками" в облегающем наряде

04:01

Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кражаВидео

03:35

Билеты на поезд за ковидную тысячу: что делать, если денег на покупку не хватает

03:01

Специи - на страже здоровья цветов: как приготовить дешевое и действенное удобрение домаВидео

02:08

Ученые рассказали, существует ли природное средство от похмелья

02:04

"Хочется облизать и съесть": Алина Гросу показала грудь в образе развратной Барби

01:50

Принесет бедность и заберет удачу: три вещи, которые нельзя делать с иголкой в домеВидео

00:51

Приметы на 4 февраля: что нельзя делать в день Тимофея и как не попасть в бедуВидео

03 февраля, четверг
23:59

Похолодание и снегопады: в Украине ударят морозыВидео

23:41

"На сегодня это невозможно": Данилов высказался о военном возвращении КрымаВидео

23:23

Названы три продукта, которые каждый день едят долгожителиВидео

22:53

Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: все подробностиВидео

22:40

"Берегут мышей и ежиков": в Укрзализныци оправдались за кошение заснеженных ЖД путейВидео

22:17

"Мы братские народы": украинский олимпиец вляпался в скандалВидео

21:50

"Дело приобретает гиперскандальный оборот": Артемий Рябчук отказался от всех своих показанийВидео

21:44

Украина объявила о запуске формата по безопасности с НАТО и Евросоюзом

21:22

"А зачем такие трусики?": Лорак разделась под пальмой, вызвав недоумение поклонников

21:22

У Путина ответили США на подготовку вторжения в УкраинуВидео

21:06

Турция отказалась заморозить продажу оружия УкраинеВидео

Реклама
20:56

На опережение: в США готовы ввести сокрушительные санкции против РФВидео

20:37

И повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопаВидео

20:23

Фейковые "атаки ВСУ" и провокации Москвы: в США объявили новый сценарий вторжения России в Украину

20:19

Война с Путиным за мир в Украине: сегодня стартует новый сезон Право на властьВидео

20:12

Украинцы назвали зарплату для комфортной жизни: самые большие "запросы" у киевлян

20:07

Медикам в Украине подняли зарплаты: кто получил деньги в первую очередьВидео

20:00

В Сети появился трейлер новой романтической комедии с Ксенией МишинойВидео

19:41

Книги могут подорожать на 30%, остановится печать учебников: производители заявили о дефиците бумагиВидео

19:38

Вторая попытка: почему Украина и Польша снова взялись строить газопроводмнение

19:19

Оля Полякова рассказала, есть ли шанс у ее дочери Маши стать участницей Голосу країни

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять