Почему Белый дом сменил панику на милость

В Белом решили не называть вторжение России в Украину "неизбежным" / Reuters

Белый дом заявил, что больше не будет называть возможное вторжение России в Украину "неизбежным". Однако в то же время американские СМИ сообщают о том, что президент Джо Байден принял решение об увеличении численности американского военного контингента на территории Европы.

Риторика Белого дома меняется - они уже заявили о том, что они достигли определенные дипломатические результаты и им удалось построить сдерживающие балансы. Поэтому можно ожидать, что уже на этой или на следующей неделе Белый дом будет преподносить это как достижение администрации Байдена - мол, вот нам наконец удалось снять остроту кризиса, начался переговорный процесс и угроза вторжения не является столь неотвратимой. Поскольку эта "неотвратимость вторжения и война обязательно будет" уже в определенной степени задевает не только украинскую экономику, но и американские компании.

Отражает ли это реальность - это уже другое дело, потому что есть вопросы к самим формулировкам, которые использовал Белый дом в информационном пикировании с РФ. Логика здесь понятна - максимально поднять ставки, показать России, что на этот раз коллективный Запад (в первую очередь - США) не собирается отступать и речь идет не о примирении, а об определенных новых линиях, через которые Москве будет трудно переступить без потерь для себя.

Потому что Украину существенно вооружили-предоставление целого перечня новейших вооружений, на которые у России нет адекватного ответа в их ВПК уже существенно изменило баланс сил в регионе и поэтому быстрой войны для России уже никто не прогнозирует. Прежде всего, Украина получила систему противовоздушной обороны, которой раньше у нас было недостаточно, во-вторых, разнообразная количество систем противотанкового и стрелкового оружия, систем наблюдения, дронов также существенно. Этого уже достаточно для того, чтобы нанести урону любой агрессии.

Поэтому, учитывая все эти риски, Белый дом и говорит о том, что неотвратимость атаки россиян уже не столь категорична - угроза сохраняется, но она имеет больше военно-политический характер.

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Если это заявление США будет подкрепляться победными реляциями о том, что Белому дому удалось обуздать России, то это будет определенный элемент коммуникации администрации Байдена - она повесит очередную очередную медальку на свой мундир как умиротворитель России и будет это использовать для внутриполитических процессов, поскольку демпартия чувствует мощную электоральную конкуренцию с республиканцами и им нужна победа на внешнеполитическом фронте. И ею как раз может стать ситуация в Украине - по крайней мере, для американского потребителя это будет одним из положительных импульсов, которые позволят выровнять ситуацию с республиканцами.

Читайте такжеЗачем Байден играет в новый Карибский кризис с УкраинойКроме того, вся эта риторика США указывает России на то, что, с одной стороны, Америка готова к переговорам по кейсу, который они обозначили в письменном ответе Кремлю по стратегической стабильности, с другой стороны - это месседж европейским партнерам о снятии уровня накала.

Но несмотря на это, Украине расслабляться не стоит, ведь угроза для нас существует всегда. Потому что логика поведения Путина - это его субъективные мотивации. Поэтому мы должны быть готовы к атаке в любой момент - повышение обороноспособности должно происходить постоянно, как и развертывания территориальной обороны и пристальное внимание к линии разделения. Но основное-украинская власть не должна идти на шантаж РФ и давление США с целью имплементации политической части Минских соглашений, а общество должно не дать власти соблазниться на легкие действия.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда