Почему Белый дом сменил панику на милость

Риторика Белого дома относительно вторжения РФ меняется, поэтому можно ожидать, что вскоре он будет преподносить это как достижение администрации Байдена.
Белый дом заявил, что больше не будет называть возможное вторжение России в Украину "неизбежным". Однако в то же время американские СМИ сообщают о том, что президент Джо Байден принял решение об увеличении численности американского военного контингента на территории Европы.
Риторика Белого дома меняется - они уже заявили о том, что они достигли определенные дипломатические результаты и им удалось построить сдерживающие балансы. Поэтому можно ожидать, что уже на этой или на следующей неделе Белый дом будет преподносить это как достижение администрации Байдена - мол, вот нам наконец удалось снять остроту кризиса, начался переговорный процесс и угроза вторжения не является столь неотвратимой. Поскольку эта "неотвратимость вторжения и война обязательно будет" уже в определенной степени задевает не только украинскую экономику, но и американские компании.
Отражает ли это реальность - это уже другое дело, потому что есть вопросы к самим формулировкам, которые использовал Белый дом в информационном пикировании с РФ. Логика здесь понятна - максимально поднять ставки, показать России, что на этот раз коллективный Запад (в первую очередь - США) не собирается отступать и речь идет не о примирении, а об определенных новых линиях, через которые Москве будет трудно переступить без потерь для себя.
Потому что Украину существенно вооружили-предоставление целого перечня новейших вооружений, на которые у России нет адекватного ответа в их ВПК уже существенно изменило баланс сил в регионе и поэтому быстрой войны для России уже никто не прогнозирует. Прежде всего, Украина получила систему противовоздушной обороны, которой раньше у нас было недостаточно, во-вторых, разнообразная количество систем противотанкового и стрелкового оружия, систем наблюдения, дронов также существенно. Этого уже достаточно для того, чтобы нанести урону любой агрессии.
Поэтому, учитывая все эти риски, Белый дом и говорит о том, что неотвратимость атаки россиян уже не столь категорична - угроза сохраняется, но она имеет больше военно-политический характер.
Если это заявление США будет подкрепляться победными реляциями о том, что Белому дому удалось обуздать России, то это будет определенный элемент коммуникации администрации Байдена - она повесит очередную очередную медальку на свой мундир как умиротворитель России и будет это использовать для внутриполитических процессов, поскольку демпартия чувствует мощную электоральную конкуренцию с республиканцами и им нужна победа на внешнеполитическом фронте. И ею как раз может стать ситуация в Украине - по крайней мере, для американского потребителя это будет одним из положительных импульсов, которые позволят выровнять ситуацию с республиканцами.
Читайте такжеЗачем Байден играет в новый Карибский кризис с УкраинойКроме того, вся эта риторика США указывает России на то, что, с одной стороны, Америка готова к переговорам по кейсу, который они обозначили в письменном ответе Кремлю по стратегической стабильности, с другой стороны - это месседж европейским партнерам о снятии уровня накала.
Но несмотря на это, Украине расслабляться не стоит, ведь угроза для нас существует всегда. Потому что логика поведения Путина - это его субъективные мотивации. Поэтому мы должны быть готовы к атаке в любой момент - повышение обороноспособности должно происходить постоянно, как и развертывания территориальной обороны и пристальное внимание к линии разделения. Но основное-украинская власть не должна идти на шантаж РФ и давление США с целью имплементации политической части Минских соглашений, а общество должно не дать власти соблазниться на легкие действия.
Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда