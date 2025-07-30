Будет ли встреча Зеленского и Путина и когда Трамп решительно вступит в переговоры

Есть две причины, по которым Путин не соглашается на переговоры с Зеленским.

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Встреча Зеленского и Путина может состояться только при одном условии и в трехстороннем формате / Колаж: Главред

В эти дни мы слышим множество заявлений о возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина. Однако на сегодня перспектив для такой встречи почти нет. В Турции считают, что существует принципиальное согласие касательно встречи Зеленского и Путина, но Анкара выдает желаемое за действительное.

Почему сейчас приковано внимание к этой теме? Потому что ее прокачивает Эрдоган. Турция хочет организовать эту встречу, поскольку такой шаг серьезно бы повысил статус государства и самого Эрдогана. Тема привлекает внимание и выводит Эрдогана на уровень геополитического игрока. Украина тоже правильно сработала: вынесла вопрос встречи Зеленского и Путина на повестку дня, потому что прекрасно знает - Путин на это не пойдет. В таких условиях мы легко можем говорить, что Путин трус и не готов к договоренностям. Это выгодная для нас история, надо только правильно ею воспользоваться. Тему прокачали мы, турки за нее схватились, несколько раз ее подхватывал Трамп. В этом контексте уже начали появляться даже версии о договорняке, но я в это не верю. Потому что договорняк предусматривает для Украины очень плохие вещи, а Зеленский на это не пойдет.

В целом, встреча Зеленского и Путина пока маловероятна по двум причинам.

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Первая - Путину нет смысла соглашаться на встречу, которая ему ничего не даст. Глава Кремля может согласиться встретиться только при условии подписания документа, который он сможет реально продать своему электорату как "победу". То есть сказать россиянам, что, мол, все было не зря, мы - выиграли, а Украина проиграла. Но очевидно, что такой документ подписан не будет.

Вторая - Россия продолжает качать тему, связанную с так называемой нелегитимностью Зеленского. Если тема встречи станет реальной, Кремлю надо будет ответить на вопрос: почему говорилась ерунда о том, что Зеленский "нелегитимный", а теперь россияне согласились пойти с ним на переговоры.

В такой ситуации Путин будет использовать время, чтобы попытаться наступать на Украину и получить "бонусы" на поле боя, а потом пытаться их использовать за столом переговоров и о чем-то договариваться.

Небольшая вероятность встречи Зеленского и Путина все-таки существует. Впрочем, это может быть не двусторонний, а трехсторонний формат, с участием турок или Трампа. Такие переговоры станут возможными только тогда, когда будет достигнут определенный компромисс, который устроит обе стороны. Украина согласна на некоторые компромиссы, но есть и свои красные линии, которые публично озвучены, тогда как позиция России абсолютно недоговороспособна.

На днях прозвучало и заявление Трампа о том, что встреча Зеленского и Путина должна состояться. Но в нем нет никакой конкретики. Для Трампа такая встреча станет возможной, когда будет конкретный результат, под которым предполагается прекращение активной фазы боевых действий, прекращение убийств. Но Путин пока вряд ли готов к такой встрече, поэтому вопрос ее проведения отпадает.

Хотя Трамп, когда его будут спрашивать, снова скажет, что эта встреча возможна. Так же он отвечает на вопрос и касательно возможной встречи с Си Цзиньпином. Трамп не мыслит отдаленными категориями, а ему докладывают, что никаких сдвигов, которые позволили бы провести встречи, пока нет. Лучше делать выводы из заявления госсекретаря Рубио о том, что Трамп устает, а не из предположений американского президента касательно возможности встреч или переговоров.

Соединенные Штаты не хотят включаться в переговоры, когда нет результата. Они не видят результата и делают заявления общего плана. Но когда он появится, американцы будут участвовать в переговорах по полной программе. Трамп будет первый, кто включится. Тогда он будет готов стать как участником, так и модератором процесса.

Сейчас нам надо следить за ситуацией, ждать и наблюдать за тем, как будут развиваться события. Первую свою проблему Трамп уже решил, когда была заключена торговая сделка с Евросоюзом. Теперь у него остался Китай. По результатам встречи в Китае будет понятно, к чему все это приведет.



Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, специально для Главреда

О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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