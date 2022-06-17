Четыре победы и одна зрада: что принес Украине визит в Киев и Ирпень Макрона и компании

Если европейские лидеры будут задерживать военную помощь Украине, им напомнят их фото в разрушенном Россией Ирпене / president.gov.ua

Что ж, давайте подытожим, чем закончился визит в Украину лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии – Макрона, Шольца, Драги и Иоханниса.

Первой победой стал сам факт визита европейских лидеров в Киев. Приезд Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса – сам по себе победа. То, что эти четыре лидера согласовали свои графики и приехали к нам, однозначно является проявлением мощной поддержки. Визит сам по себе является сигналом для нас, россиян и, наконец, для европейцев о важности поддержки Украины.

Вторая победа заключается в том, что европейские лидеры, находясь в Киеве, заявили о поддержке членства Украины в Евросоюзе. Нужно понимать, что Франция, Италия и Германия – это крупнейшие экономики Евросоюза и страны с наибольшим влиянием внутри ЕС.

Фактически такое заявление означает, что вопрос решен, хотя решение принимается консенсусом, и каждая страна может еще заблокировать его. Но Макрон и Шольц не рисковали бы так, если бы была какая-то неуверенность.

Третья победа – все лидеры были сфотографированы в разбитом Ирпене. Эти фото для каждого из них станут публичным напоминанием в случае продолжения задержки военной помощи или попыток кулуарных договоренностей с Кремлем.

И, в конце концов, четвертая победа – лидеры стран ЕС не склоняли нас ни к каким переговорам с Путиным. Думаю, после посещения Ирпеня это явно было бы нелогичным. Плюс позиция нашего президента очень четкая, и они об этом знают.

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Впрочем, не обошлось и без зрады. А она заключалась в том, что Макрон таки заявил, что поддерживает диалог Украины с Россией. Хоть и сказал, что это – наше дело, когда и при каких условиях мы решим этот диалог проводить.

В общем, визит европейских лидеров в Украину можно считать очень успешным. Но то, насколько честными были эти заявления, мы сможем оценить только в следующих заявлениях этих политиков.

Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги "Изменить будущее"