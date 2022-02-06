"Черный лебедь" Монастырского

Главу МВД Дениса Монастырского в Раде предложили уволить с должности / УНИАН

Депутаты парламента предложили уволить Дениса Монастырского с должности министра внутренних дел в связи с его неудовлетворительной работой на посту. Постановление об увольнении главы МВД Дениса Монастырского - сугубо политическое. Поэтому его эффект будет обратным, учитывая что его подали Евросолидарность и примкнувший к ним Разумков (что для последнего большая ошибка, потому как политические свахи своим колоссальным антирейтингом щедро делятся им с ним).

Ибо тут совершенно понятно, что эта законодательная инициатива имеет совершенно конкретный политический подтекст и является одним из признаков того, что до выборов еще далеко, но на предвыборную стезю политические силы уверенно встают одна за другой.

По большому счету, в деле Трухина все, что обещал сделать Монастырский (передать материалы в ГБР), было сделано, и формально даже эту ситуацию министру можно было перевести в плюс для себя. Ведь патрульный ниц перед депутатом не падал, деньги не взял и можно говорить о том, что некое качество в работе полиции все-таки появилось.

Но отношения Монастырского с Банковой не безоблачны и есть даже предположение, что этим видео с депутатом предыдущий министр, Арсен Аваков, передал "привет" нынешнему. Ведь у Авакова сейчас нет собственного политического ресурса и у него большой антирейтинг, но он хотел бы показать себя как эффективного и влиятельного игрока - то есть продать себя в этом качестве. Собственно, текущая ситуация - это демонстрация того, что несмотря на то, что он уже долго не является министром, у него остались возможности для влияния.

И в этих условиях сыграть по чужой партитуре было бы большой глупостью, и поэтому Банковая вряд ли станет торопиться с увольнением.

Читайте такжеЗамминистра МВД устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту - Монастырский обещает разобратьсяНо дальше мы увидим больше, поскольку наверняка опубликованное видео - не единственный "черный лебедь". Ведь в воздухе запахло выборами и тут, как известно, все средства хороши. И по законам жанра, информационный накат на президента и его команду будет продолжать нарастать.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда