Через год вы Украину не узнаете

Сейчас Украина - лучшее место на земле для сильных / Фото УНИАН

Из-за границы пишут, что если ориентироваться на новости об Украине, то похоже на сплошной ад. Взрывы, разрушения, смерти...

На самом деле так оно и есть, но посреди него есть многое другое.

- осень, которая в войне чувствуется острее. И каждый утренний кофе, и каждое общение, и каждый морозный уже вечер - они невероятно вкусные и чувственные именно здесь. В Украине.

- несмотря на разрушение - восстановление. То тут, то там.

- несмотря на боль - военные свадьбы. И не военные свадьбы, но они какие-то... Как последние. Как именно те, что раз и навсегда.

Через час на месте ада, если позволяют ресурсы, начинает строиться новая страница жизни. Через месяц там будет что-то новое. Через полгода - год вы Украину не узнаете.

Она не спит. Не застыла на месте. Она не впала в ступор, а бешеными темпами меняется и меняет - репутацию, позиции, мир.

Именно привкус пожаров и раны на черноземе поднимают Украину на несколько ступенек вверх, к пониманию вещей, которых вчера не понимали. Никто из нас, никто из наших еще вменяемых почти соседей.

Возможно действительно это должны были быть именно мы. Потому что именно мы имеем в себе такие внутренние силы, ну и главное на букву П - Правду. И еще многовековые недополученные личные счета.

Если бы Украина не победила, то это бы означало, что дальше можно делать зло. Всем, кто умеет это делать. Поэтому центр Вселенной сейчас в Украине. Среди этой осени, под этими взрывами, с этими вызовами.

Это и страшно, и завораживает одновременно, своим смертельно опасным и острым, как лезвие, украинским настоящим.

Мы живем, работаем, любим - но еще и ракеты летают. Создаем шедевры каждый в своей области - и поем в бомбоубежищах. Мы воюем и побеждаем. Мы как будто существуем далеко не первый год - но мир увидел нас именно сейчас. Увидел и увлекся нами.

И да, нация - это не старомодно. Быть ею, стать ею. Это когда ад - но в этом аду ты за кого-то, а кто-то за тебя, и все вместе за свое и своих.

Пожалуй, сейчас Украина лучшее место на земле для сильных и мотивированных людей.

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