Чем РФ обстреливает Украину и что запускает из Крыма

С начала апреля в воздушном пространстве над Чёрным морем фиксировались 4 цели, скорость которых составляла в среднем 500 км/ч.

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Реактивный Shahed-136 или "Бандероль" или вообще, что запускают из Крыма…

В последнее время по СМИ пронеслась волна разного рода материалов, относительно применение врагом неких реактивных дронов, то ли Shahed-136, то ли, некая таинственная "Бандероль".

В итоге, появление непроверенной и неподтверждённой информации без какой-либо конкретики, масштабно разнесённой нашими услужливыми СМИ, гонящимися за хайпом с минимальной претенциозностью к качеству публикуемых материалов, вынуждает опубликовать следующий пост.

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С начала апреля в воздушном пространстве над Чёрным морем фиксировались 4 цели, скорость которых составляла в среднем 500 км/ч. Запускались эти цели локационно из Западной части временно оккупированного Крыма и большую часть маршрута преодолевали на высотах около 500 метров.

Отдельно замечу – ни одна из целей не запускалась из… кхм-кхм, воздушного носителя типа разведывательно-ударного БПЛА "Орион". Не знаю, откуда были взяты такие предположения, но они не соответствуют действительности от слова совсем.

По результативности. Цели пролетали максимум 140-150 км. Самый дальний маршрут, зафиксированный у данного типа средств, был на Вознесенск. При этом один из четырёх данных средств был локационно потерян над Чёрным морем – то есть упал практически сразу после старта.

Так же, стоит отметить, что практически все траектории полётов этих средств представляли собой прямую. Это указывает на отсутствие, либо крайне ограниченную возможность манёвра этих средств поражения. Что и не удивительно, поскольку если это нечто похоже на то, что гуляет в сети в виде изображения дрона "Бандероль", или реактивный Shahed-136, то их конструкция очень далека для эффективного применения реактивных скоростей.

Поэтому, обсуждения в открытых источниках того, что сейчас стали применять РОВ, находятся исключительно на уровне теорий. Но, если делать только предварительные выводы из всего вышеизложенного, то, безусловно, РОВ стали испытывать реактивный дрон неизвестного типа.

На нынешнем этапе испытаний эти дроны обладают уровнем отказа 25%, применяются по прямым траекториям из-за проблем с, либо полного отсутствия маневрирования, обладают значительно более ограниченной дальностью, нежели классический Shahed-136. То есть, если реактивные средства и будут применяться, то преимущественно на ограниченных расстояниях, с минимальной вероятностью перехвата на основном участке пути средствами ПВО – то есть, причерноморские регион, Херсонская, Николаевская и Одесская области.

Но, стоит понимать, что по мере проведения таких боевых испытаний, будет проводиться работа над ошибками и улучшение характеристик дронов, поэтому ряд недостатков могут быть со временем устранены.

Скорость в пределах 500 км/ч значительно осложняет применение мобильных огневых групп, не вооружённых ПЗРК. Вполне возможно, что именно для террора южного региона они будут применяться в первую очередь, что не только подчёркивает актуальность ЗРК, ПЗРК, а так же лёгкой авиации в вопросах противодействия этим средствам террора, но и ставит этот вопрос в коротко-срочной перспективе в центре внимания.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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