Чем дольше война, тем меньше демократии

Чем дольше будет длиться война, тем менее демократической будет становиться Украина.

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Колаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

В далеком 1906 году начальник генерального штаба Германской империи Мольтке-младший пророчески объяснял кайзеру Вильгельму I, который был одержим величием Германии и поэтому готовил свою империю к войне, важную истину: "Это будет национальная война, которая не завершится решающей битвой. Она приведет к длительной изнурительной борьбе со страной, которая не будет побеждена до тех пор, пока не будут сломаны ее национальные силы. И эта война сильнее всего истощит наш народ, даже если мы выйдем из нее победителями".

Путину не мешало бы почитать о судьбе ІІ Рейха и кайзера лично. Но сейчас не об этом. Длительная, изнурительная война радикально меняет страну. И эти изменения редко бывают к лучшему. Она ее либо истощает и подрывает изнутри, ведя к большим политическим потрясениям и - часто - смене режима. Или консолидирует вокруг "флага", которым вольно-невольно становится лидер нации - глава государства. Демократия, права человека, инклюзивность и правовластие проигрывают при обоих сценариях развития событий.

Когда вопрос сохранения государственности становится ключевым, приемлемость цены, которая будет заплачена за достижение этой цели, становится вторичным. Поэтому, скажу политкорректно, "увеличение авторитарных тенденций" в украинской власти - объективный процесс. Нравится нам это или нет (мне лично - не нравится).

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Сейчас мы находимся в эволюционном сценарии войны. В Украине есть легитимная власть, которая худо-бедно держит под контролем ситуацию на фронте. Которой западные партнеры до сих пор дают ресурсы, достаточные для более-менее нормального функционирования страны в условиях войны. Которой лояльная армия силовиков, выполняющих все команды власти, даже когда (возможно) имплицитно не соглашаются с ними. И пока эти условия будут налицо, коллективный Зеленский единолично будет решать судьбу Украины. Коней на переправе не меняют. Нравится нам это или нет...

Если вдруг обрушится экономика или фронт, тогда мы перейдем в катастрофический сценарий (как российская империя 1917 года или Франция 1940-го). Коллективный Зеленский потеряет в глазах общественности свою легитимность - и полевые командиры будут пытаться подхватить булаву, которая выпала из его рук. Закончится это условным "украинским ататюрком" или очередной руиной - мы не знаем. Слишком много в этом уравнении неизвестных. Но напомню, что и Вашингтон, и Ататюрк, и де Голль ограничивали свою власть скорее внутренними убеждениями о ее надлежащих границах, чем системой внешних сдержек и противовесов, которые более-менее успешно заработали уже после их ухода с властного Олимпа.

К чему я веду? Чем дольше будет продолжаться война, тем менее демократической будет становиться Украина. Как как-то заметил судья Верховного суда США Хьюго Блэк в ходе ІІ мировой: "Кто-то должен вести эту войну: мы или Рузвельт. Мы - точно не осилим". Рассуждая так Верховный суд США принял одно из самых позорных решений за всю свою историю, признав конституционным декрет ФДР об интернировании в лагеря всех американцев японского происхождения с Тихоокеанского побережья.

Мы можем критиковать (и я лично часто критикую) Зеленского и его "5-6 эффективных менеджеров". Но мы не можем его изменить во время войны. По крайней мере без катастрофы, когда украинская государственность окажется на грани исчезновения.

Более того, мы имеем немного инструментов держать власть в пределах допустимого пока идет война.

А смена власти во время войны невозможна до тех пор, пока:

1) не посыпался фронт;

2) экономическая ситуация остается более-менее стабильной;

3) у украинского общества остается воля сопротивляться российской агрессии.

Или Зеленский завершит эту войну, или эта война завершит Зеленского. Третьего не дано.

И только тогда, когда завершится война, мы снова получим шанс выбирать, что нам дороже: безопасность или свобода.

Но это не значит, что каждый из нас не может выбрать свободу здесь и сейчас. Просто сейчас надо быть готовым платить за нее по прайсу военного времени.

Источник

Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).

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