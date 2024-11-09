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Чего на самом деле хочет Путин?

Александр Кочетков
9 ноября 2024, 19:30
26
Какие реальные, а не пропагандистские цели преследует Кремль в этой войне?
Чего на самом деле хочет Путин?
Владимир Путин / Скриншот YouTube

Рабочий сценарий на ближайшее время: Д. Трамп предложит приостановить боевые действия по линии фронта, причем, без возвращения большей части наших оккупированных территорий, по крайней мере, Крыма и Донбасса. Украине придется соглашаться, потому что мы зависим от партнеров целиком и полностью. Но неизвестно, согласится ли Путин на эти жесткие для Украины условия и не станет ли требовать большего.

В связи с чем возникает естественный вопрос: а какие реальные, а не пропагандистские цели преследует Кремль в этой войне?

В начале вторжения все было понятно: быстренько захватить Киев и посадить марионеточное правительство под руководством какого-нибудь медведчука. А дальше эти коллаборационисты провели бы анонсированные путиным денацификацию и демилитаризацию Украины. То есть, приняли бы решение о федеральном устройстве, предоставили бы Донбассу "особый статус", утвердили русский язык как государственный, сократили бы ВСУ до 50.000 человек с лишением тяжелого вооружения.

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Чтобы коллективный Запад не очень всем этим переживал, агрессоры как "честные бандиты" отдали бы "его долю" - три западные области Украины. А потом создали бы "союзное государство" из России, Беларуси и Украины, в котором Киев и Минск лишились бы даже формальной независимости.

Но благодаря героическому сопротивлению украинцев этот блицкриг провалился. Поэтому Кремль вынужден был перейти к новому плану, который он публично не озвучивает, но настойчиво реализовывает.

Московские людоеды прекрасно понимают, что этой войны с многотысячными жертвами и огромными разрушениями мы им не подарим. И будем мстить при любой возможности, по крайней мере, это будет делать активная часть украинского общества. Поэтому россия хочет лишить нас самой физической возможности наказать агрессора.

Для этого она хочет превратить максимальную часть Украины на территорию непригодную к цивилизованной жизни: без света, тепла, воды, связи, чтобы как можно больше украинцев вынуждены были эмигрировать. Кроме того, агрессор намерен максимально разрушить украинскую тяжелую промышленность, чтобы мы не могли запустить свой ВПК и перевооружиться. ВПК, напомню - это не только ракеты, пушки, дроны и другое оружие, это еще и производство материалов, из которых состоит оружие, это станки, чтобы эти материалы обрабатывать, и так далее.

Именно поэтому враг систематически атакует Харьков, Днепр, Запорожье, Киев, Одессу, Львов - это наши промышленные центры. Именно поэтому враг не захватывает, а сознательно разрушает города на Донбассе, потому что это зона расположения тяжелой промышленности Украины.

Расчет Кремля на то, что наши партнеры помогут нам восстановить коммунальную сферу, а вот в наш ВПК Запад вкладываться серьезно не будет, потому что это гарантированный путь к новой войне. А самостоятельно восстановление ВПК Украины, как убеждены в Кремле, не потянет.

Если недоимперия уничтожит нашу тяжелую промышленность и заметно повредит энергетику, закрыв нам таким образом путь к развитию обороноспособности, то тогда новые цели войны будут достигнуты. И она согласится заморозить боевые действия при условии невступления Украины в НАТО.

Все, что я изложил - абсолютно реальный расклад. Вот только не уверен, что с ним ознакомлено руководство Украины. Не говоря уже о руководстве США. А именно из этого надо исходить при внедрении любого мирного плана.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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