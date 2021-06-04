Цепная реакция: почему в Украине нельзя дальше повышать пенсионный возраст

В Украине снова хотят повысить пенсионный возраст / Reuters

Единственная цель очередного закона о повышении пенсионного возраста – уменьшить объемы выплат пенсий. Никаких других причин для этого нет. Причем в Украине давно пора не повышать, а снижать пенсионный возраст, поскольку никаких проблем с рабочей силой нет.

У нас стабильный профицит рабочей силы – количество граждан, которые не работают, намного превышает количество даже потенциально возможных рабочих мест для них.

Потому пенсионный возраст нужно не повышать, а снижать, поскольку его повышение увеличивает предложения на рынке труда. Увеличение предложений приводит к снижению уровня оплаты труда, потому что по законам экономики, чем больше предложений, тем ниже спрос и цены.

В данном случае, труд – это такой же товар: чем больше предложения рабочей силы, тем ниже ее стоимость. А значит и больше шансов на то, что граждане в мобильном возрасте (как правило, это более молодые) будут предпочитать свалить из Украины куда глаза глядят, чтобы хоть где-то найти работу.

Следовательно, данная инициатива приведет к тому, что количество пенсионеров у нас будет постепенно уменьшаться, причем количество тех, кто не вышел на пенсию и будет усиливать нагрузку на рынок труда - увеличиваться, а количество молодежи, которая сможет получить работу – уменьшаться. И эта молодежь будет вынуждена искать себе работу за рубежом. В результате снижение стоимости и уровня оплаты труда приведет к тому, что в Пенсионном фонде опять будет дефицит средств и скорость его прироста будет превышать скорость снижения количества пенсионеров.

Читайте такжеПенсионный возраст в Украине снова поднимут – депутатТо есть этим в Украине запустят цепную реакцию: повышаем пенсионный возраст, увеличиваем давление на рынок труда, снижаем уровень оплат, уменьшаем доходы ПФ и все пошло по-новой. И тогда вместо решения одной старой проблемы это создаст много новых.

Причем проблемы эти будут уже на уровне государственной безопасности, поскольку страна, из которой будет массово уезжать молодежь через некоторое время обречена на захват соседями. Просто в силу того, что здесь некому будет жить и некому ее защищать.

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, специально для Главреда