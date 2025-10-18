Укр
Цена каждого месяца упрямства Путина для РФ стремительно растёт

Алексей Копытько
18 октября 2025, 19:10
Наступательный потенциал российских войск пока не исчерпан, ещё как минимум месяц они технически будут способны поддерживать давление.
Война в Украине / Колаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот с видео в YouTube

Интенсивность анализа вариантов "повестки дня" сегодняшней встречи в Вашингтоне и число прогнозов зашкаливает. Стоит чуть напомнить о материальной основе.

1. Середина осени. Уже.

Наступательный потенциал российских войск пока не исчерпан, ещё как минимум месяц они технически будут способны поддерживать давление.

Однако. Если ранее, по версии Путина, российские войска "наступали по всему фронту", то сейчас, по его же словам, они лишь "владеют стратегической инициативой". Т.е., вроде как наступают, но явно не везде и значительно медленнее плана.

Есть движение россиян в районе Купянска, они пытаются тянуться в сторону Лимана, не ослабевает натиск на Покровск, есть заход в Днепропетровскую область и шевеление в Запорожской области. Но даже по характеру применения частей и соединений видно, что планы нарушены.

Например, стянутая для похода на Константиновку морская пехота (в частности – дальневосточная) брошена на спасение "добропольского вклинения" и "сгорает" там. В сети масса видео с отражением штурмов россиян в этом районе. Враг понёс большие потери в живой силе и технике. Стало быть, планы относительно Константиновки будут скорректированы.

Для врага маячит перспектива войти в зиму с задачей штурмовать города из полей, когда для этого не созданы условия.

У российского командования есть месяц, чтобы как-то изменить этот максимально травматичный для росармии сценарий. Но как это сделать при текущем характере войны – неясно. Нужно срочно добыть откуда-то много-много подготовленных войск. Либо как-то масштабно сломать тыл украинской армии.

Поскольку и одно, и другое сомнительно (и это все понимают), фоном диалога является перспектива затяжного и кровавого противостояния с минимальной вероятностью перелома в пользу РФ.

Ввиду чего в сугубо военном плане почва для российских ультиматумов отсутствует. Либо они должны быстро явить что-то непредвиденное, либо принять "реалии на земле". О чём уже публично сказал даже Вэнс.

2. Есть же ещё "линия фронта" внутри России и в глубине оккупированных территорий.

Рубрика "Малюк и друзья вводят санкции" ежедневно пополняется. На днях ССО дотянулись до НПЗ в Саратове, что-то случилось и НПЗ в Кстово (Нижний Новгород).

Продолжает гореть нефтебаза в Феодосии, которую четыре дня назад подожгли СБУ вместе ССО. Сегодня слегка загорелась нефтебаза в Гвардейском (резервуары сети заправок ATAN). Ущерб пока неясен, но даже если повреждён лишь один резервуар, то ситуация с топливом на оккупированном полуострове ещё больше осложнится. Жалобы на то, что торговцы чем-то разбавляют бензин, в Крыму начались одними из первых. Плюс будет меньше манёвра для поддержки оккупационной группировки в Херсонской и Запорожской областях.

За последние три дня, помимо электроподстанций в Крыму, что-то случилось на Арзамасской (500 кВ), Балашовской (500 кВ) и Владимирской (750 кВ) подстанциях. Это не считая мелких инцидентов на тягловых подстанциях РЖД, характерного потрескивания на складах БК в Донецке и др.

Беспокойной выдалась ночь в районе Сочи/Адлер. Не подвело российское ПВО: судорожно паля по добрым дронам, россияне сбили свой СУ-30СМ, взлетевший с аэродрома в Тихорецке (на Кубани). Теперь его надо чем-то заменить.

Как понять, насколько чувствительны украинские удары по РФ? Буданов вчера оценил: активность Украины дала больший эффект, чем все международные санкции.

Россияне об этом тоже говорят, но в особой манере.

Так, директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ (СОРБ) в Самарканде (Узбекистан) произнёс речь в стиле "англичанка гадит". Мол, за всеми резонансными атаками по территории РФ (типа "Паутины" в исполнении СБУ) стоят британские спецслужбы.

Для россиян физиологически невозможно принять, что украинцы могут их обыгрывать. Тем более они не могут это признать политически.

Как только начинается возгонка такой риторики, это значит, что Кремлю очень больно и надо как-то пояснять свои провалы. "Козни западных спецслужб" – это стандартный приём.

3. Тем временем Москва поддерживает имидж деструктивной силы. Это по-прежнему проблематизирует, но уже не так пугает.

Два дня назад шведы заявили, что обнаружили на Балтике и сопроводили российскую подводную лодку.

Глава ФБР Кэш Патель сообщил о росте на 33% количества производств в отношении враждебной активности в пользу РФ.

Спектр инцидентов в Европе общеизвестен.

Ввиду чего, с одной стороны, есть запрос на некую разрядку, с другой стороны, есть понимание, что этот кремлёвский шантаж может быть возобновлён в любой момент. Поэтому в отношении РФ должны быть какие-то комплексные решения, отучивающие от геополитического хулиганства.

Путин сам провоцирует такие решения. От усиления контртеррористического режима в отношении субъектов, даже минимально связанных с РФ, до переноса активности на территорию России.

4. Я не готов пока оценивать гипотетические действия Индии в отношении российской нефти. Равно как и приятное глазу снижение цен на углеводороды. Если всё подтвердится, а низкая цена станет новой нормой на какой-то значительный период – российскому бюджету будет очень больно.

Россиян уже потихоньку охватывает тихая грусть. Можно взять любую ленту и составить дайджест ухудшения: подорожание, дефицит, падение качества и др. Например, появилась статистика, что подготовить машину к зиме в среднем будет стоить на 15% дороже, чем ранее. Плюс рост цен на топливо. Плюс – как следствие – подстёгивание цен на всё.

В 2023-2024 гг. в РФ наблюдался рост реальной заработной платы. Небольшой, но был. Теперь и роста нет, и цены добивают.

Итого.

Можно гадать хоть о томагавках, хоть об авианосцах. Но материальную основу никуда не денешь.

Ситуация в Украине сложная и ухудшается. Но и в России ситуация заметно ухудшается. Тенденция очень красноречивая. Цена каждого месяца упрямства Путина для РФ стремительно растёт.

Трамп уже открыто говорит: если ты метил в гегемоны, но оказался неспособен воплотить свои военные планы за неделю, что-то решай.

Встреча Трампа с Путиным будет в начале ноября (аккурат к 1 годовщине выборов в США). За это время на нас обрушится лавина разных домыслов. Ещё хуже, чем сейчас.

Стойкость обществ – это один из параметров, который серьёзно повлияет на ход дискуссии и результат. Имеет смысл фокусироваться не на информационной картине и домыслах, а на подготовке к возможным коммунальным трудностям. Это – вклад каждого в переговоры.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
