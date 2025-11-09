Cамолет-разведчик США над Черным морем: прилетит ли по барахлу РФ в Крыму

Трамп с Путиным прямо воевать пока не хочет, поэтому я лично не очень верю в скорый ракетный удар по Крыму.

Boeing RC-135 / Википедия

Ватные телеграм-каналы заметно напряглись: над Черным морем впервые за долгое время появился американский самолет-разведчик. В прошлом, при Байдене, за его появлением следовали массированные удары крылатыми ракетами по российским объектам в Крыму. Этот самолет "срисовывал" для Украины всю систему ПВО полуострова, считал, где какие самолеты стоят, где какие корабли и радары. Ну а потом по всему этому барахлу прилетали "Сторм Шэдоу" или "Скальпы".

Сейчас времена иные, Трамп с Путиным прямо воевать пока не хочет, поэтому я лично не очень верю в скорый ракетный удар по Крыму. Скорее, американцы дают понять: Вова, мы за тобой следим, ты у нас там особо не балуй. А если забалуешь - будешь снова считать утонувшие корабли и разгромленные аэродромы в Крыму.

Хотя ватники думают, что все проще, и Трамп решил все-таки дать Украине шанс хорошо врезать по Крыму, чтобы Путин слишком много о себе не думал.

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

