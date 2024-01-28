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C русскими можно не только воевать, но и побеждать их

Гела Васадзе
28 января 2024, 06:41
В отличии от Грузии образца 1993 года, ни Грузию 2008 года, ни Украину 2014 года запугать не удалось.
Оккупанты огромным штурмом пошли на Крынки
Россия продолжает воевать со своими соседями / коллаж: Главред, фото: 17 ОТКБ

В сентябре 1993 года Россия победила Грузию, победила разгромно, сотни тысяч этнических грузин были вынуждены бежать из родных мет, а тысячи были убиты в ходе этнической чистки. Одержать эту "великую" победу над Грузией у Москвы получилось только после того, как в июле того же года путем шантажа и угроз, они заставили грузинские войска вывести тяжелую технику и оставили Сухуми беззащитным. Все попытки взять Сухуми до этого заканчивались массовыми смертями российских десантников и прочими неприятностями для них .

Напомню, тогда Россия воевала со страной, которой правили путчисты, у которой не было ни государственных институтов, ни армии. И даже в этих условиях Сухуми взять он не могли. Только миф о непобедимости русской армии вкупе со угрозами Бориса Пастухова, который откровенно сказал на переговорах грузинской делегации - в крови будете плавать, заставил тогдашние власти Грузии отвести тяжелую технику в Поти. Что было дальше хорошо известно.

В отличии от Грузии образца 1993 года, ни Грузию 2008 года, ни Украину 2014 года запугать не удалось. И оказалось, что с русскими можно не только воевать, но и побеждать их. . В том, что Украина победит у меня нет никаких сомнений с первого дня войны. Победит потому что врагу не удалось запугать её, но цена этой победы уже чудовищная. Вопрос в цене, а цена это существование твоей страны, тебя самого и будущего твоих детей и внуков. Украинцы платят эту цену более чем семьсот дней.

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Кто такой Гела Васадзе?

Гела Васадзе родился 27 сентября 1968 года в городе Одесса. Закончил Казанский Государственный Университет, магистр социально - политических наук. Активный участник "революции роз" в АР Аджария. В различное время работал в структурах неправительственного и коммерческого сектора, а также в системе исполнительной власти.

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Гела Васадзе
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