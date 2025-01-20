И да, результаты президентства (предварительные) можно будет подводить 20 января 2029 года.

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Джо Байден / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Было ли президентство Байдена провальным для глобальной безопасности? Да, было. Администрация Байдена принимала плохие, часто запоздалые и неэффективные решения.

Будет ли президентство Трампа в этом плане более успешным? Нет никаких причин так думать.

Вероятно оно будет еще более неудачным, потому что пока его политика направлена на краткосрочное подавление локальных конфликтов и добавление топлива в разгар глобальных. Торговые войны, если они произойдут - они же именно об этом.

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И да, это не только и не столько об Украине. Потому что война между Украиной и Россией в контексте глобальных угроз, которые сосредоточены в Азии и Африке - это второстепенный конфликт умирающей империи и не очень успешного (пока) национального государства.

Ни Россия, ни Украина и близко по потенциалу ведения действительно масштабных войн не стоят с Китаем, Индией, гигантами Юго-Восточной Азии или адским регионом от Конго до Ирана.

И да, результаты президентства (предыдущие) можно будет подводить 20 января 2029, а не по результатам первых 100 дней или сколько там кому нравится.

Нас ждут очень интересные 4 года. И, надеюсь, мы успеем хотя бы частично понаблюдать за ними из зрительного зала. Это моя главная надежда.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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