Скоро Путину на стол лягут папочки на недвижимость и счета армейского начальства на гнилом Западе, о коррупции в самой России.

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Бункерному придется показательно посадить генеральских деток, жен и любовниц, говорит Невзлин / фото: скриншот из видео

Обещал поделиться подробностями плана Пригожина. После сегодняшней показательной порки подполковника армии РФ самое время.

Из Украины Пригожин вышел, теперь будет заниматься отрядами самообороны в российских регионах, люди у него качественные и немало – порубив тонны зэков, он смог сохранить своих профессионалов и подготовить контрактников. Так что есть кому и из кого формировать вооруженные отряды.

Отряды эти нужны Пригожину вовсе не для того, чтобы отражать рейды того же РДК, а для его настоящей "войны" – собственно с военными, точнее, с военной верхушкой. И победа тут ему обеспечена, если он будет придерживаться плана.

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Золотов (Росгвардия), ГРУ и прокуратура к нему уже лояльны, плюс собираются материалы по всему военному начальству, вся информация стекается в генпрокуратуру.

Скоро Путину на стол лягут папочки на недвижимость и счета армейского начальства на гнилом Западе, о коррупции в самой России. ФСБ и СВР занимаются этим давно и серьезно. Думаю, если не госизмену, то утечки информации спецслужбам "недружественных" стран генералам, их близким и помощникам тоже предъявят. Бункерному придется показательно посадить за воровство и роскошную жизнь в разных дубаях генеральских деток, жен и любовниц и их продажных папиков. Народ такое полюбит на фоне затянувшейся и уже проигранной войны.

После того, как Путин сольет военачальников, армия РФ сделается лояльной Пригожину, а для тех, из кого "личная неприязнь" вдруг вылезет опять, всегда найдется "кувалда Вагнера".

В окружении Путина – как по кооперативу "Озеро", так и по службе – Пригожин чувствует себя уверенно. С кланом Патрушева дополнительно найдутся совместные интересы через Дмитрия Патрушева, министра сельского хозяйства, который явно претендует на большее.

А еще есть сам Путин, которому позарез нужна смена элит. Как в свое время она была нужна Мао. Чем отряды самообороны под руководством опричников из "Вагнера" не хунвейбины? Кто лучше Пригожина проведет наконец "культурную революцию" в России? Да и лозунг "огонь по штабам" можно снова использовать. Но это уже скорее про серьезные кибер- и пиар-возможности Пригожина, о чем напишу отдельно. Стоит того.

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