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Бункерный дед приказывает стрелять ракетами через импотенцию

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

28 июля 2022, 08:56

Русские попали в рабство к больному. Который может быть рациональным, но при этом остается психически больным.

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Путин приказывает стрелять ракетами из-за импотенции/ Reuters

Динамо вкурвило бункерного деда.

Динамо выиграло в футбол. Динамо выиграло в еврокубках. В тех еврокубках, откуда выкинули российские клубы, оставив им на выбор матчи с футболистами из Сирии или Эритреи. Динамо выиграло у турецкого клуба, фанаты которого назло украинцам выкрикивали фамилию Путина. Динамо выиграло в паре, в которой букмекеры перед началом матча не оставляли нашей команде шансов так же, как западные разведки и окружение Путина не оставляли шансов Украине. Динамо выиграло и идет дальше. Динамо выиграло, забив решающий гол в конце второго тайма. Динамо выиграло, а гол забил Караваев, который каждый раз напоминает, забивая голы и играя в футбол, что его родной Херсон - это Украина.

И вновь, как после Евровидения, как после матча с Шотландией, кого-то в бункере вкурвило и в Киеве всю ночь воздушные тревоги, а на Киевщину летели десятки ракет.

Какое же предсказуемое оно. Какое же предсказуемое ху....ло. И какое же больное. Это же надо иметь такие комплексы и так на все реагировать. Как много книг напишут ведущие психиатры, описывая болезни Путина. Который приказывает стрелять ракетами из ревности, из зависти, из-за собственной импотенции. Из-за того, что когда-то в детстве какой-то похотливый дядя дал ему потрогать свой писюн. Или какая-то девушка дала отпор, посмеявшись с непутевого парня. Или в подворотни отобрали последние 20 копеек, унизив и разбив нос.

Читайте такжеЛекарства для россиян есть только одни: военное поражениеИ как же стыдно должно быть русским. Что они попали в рабство к больному. Который может быть рациональным, но при этом остается психически больным. Великая Россия нашла величайшего неудачника и предоставила этому власть, чтобы каждый малый неудачник в стране почувствовал, что он не такой и неудачник. И каждый раз, когда неудачнику напоминают, что он неудачник, когда он осознает, что если в детстве ты был лузером, а сейчас у тебя дворец в геленджике с шлюхами и блэкджеком, но в детстве ты все равно был неудачником, то он начинает бросать ракеты вокруг. И осознание это приходит через такие простые вещи, как футбол или песенный конкурс для домохозяек.

До войны мы часто думали, что Украине не хватает элиты, исправной, выкристаллизованой столетиями. Как в Британии. Как во Франции. Как в Норвегии. Или как в России, где должен был быть класс людей, который стоит за властью и имеет опыт и несет ответственность. Должен был быть. А на выходе есть кучка сумасшедших и лишь их обслуга. И никакой элиты, которая бы могла это остановить. Которая бы могла остановить лидера, который ведет страну к пропасти, пользуясь своими комплексами. Пусто. И тогда ясно, какая страна должна быть "фейл стейт".

война в Украине Владимир Путин Сергей Фурса
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