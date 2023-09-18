Будущее демократии и цифровой Deep state

Демократия, без сомнения, находится под серьезной угрозой по всему миру, и больше всего в эпицентре - Старом Западе.

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Демократия в мире - под угрозой / фото: УНИАН

На днях был Международный день демократии. В какой-то мере мы причастны к этому празднику, поскольку обороняем не только нашу землю, но и нашу демократию и ее свободу менять власть. Последние год перед войной я работал над книгой Будущее демократии, но война надолго остановила эту работу. Здесь хочу поделиться отдельными мыслями по случаю этого праздника.

Демократия, без сомнения, находится под серьезной угрозой по всему миру, и больше всего в эпицентре - Старом Западе. Много факторов на это влияет, но главным является популизм. Риск возвращения Трампа, приход ультраправых в Германии, российские популисты в Венгрии и Словакии - почти в каждой старой демократии возникают серьезные проблемы. Однако, победа популистов сама по себе не является угрозой. Демократия выживает именно из-за возможности различных сил приходить к власти и уходить из нее. Основная угроза заключается в том, что популисты пытаются взломать deep state "глубинное государство", которое является в значительной степени хранителем демократии. И если им это удастся вот тогда можно говорить о конце демократии.

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В книге "Высшая верность", которую мы опубликовали вместе с Лаборатория, бывший директор ФБР Коми показывает, как Трамп пытался взломать deep state, но потерпел неудачу. Я думаю, что новое возвращение Трампа будет уже куда более эффективнее чем предыдущее. Поэтому слом deep state и является самой большой угрозой демократии, поскольку разбалансировка институтов приведет к социальному и экономическому краху, а это уже основание для появления диктатур.

Поэтому работая над решением этой проблемы, а также проблемы того, что в Украине вообще нет deep state, мы увидели возможность построить его на основе цифровых технологий. В большой степени уже сегодня можно перестроить исполнительную власть в формате цифрового искусственного интеллекта. Давайте посмотрим это на примере.

Рада, избранная на выборах, принимает бюджет, в котором есть срок о строительстве стадиона. Система ИИ берет эту статью и на основе различных опытов закупки строительства стадионов формирует техническое задание и выходит на закупки. Проанализировав компании, подавшиеся по показателям, система определяет победителя в соответствии с ценой, опытом, и уголовными делами. Представители Рады подписывают договор с исполнителем. Далее на разных этапах реализации строительства - представители Совета контролируют выполнение и прием работ.

Что важно в этом примере. Мы сохраняем демократию, как инструмент избирать власть в виде совета, но вместе с этим выборы не приводят к битве за назначение министров, создание кормушек и так далее. Исполнительные институты продолжают поддерживать демократию как ценность для общества.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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