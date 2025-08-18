'Будапешт' вместо НАТО: как Россия руками Трампа пытается вернуть Украину

Путин и Трамп под "гарантиями безопасности" маскируют запрет для Украины возвращать собственные земли силой в случае будущей агрессии.

https://opinions.glavred.info/budapesht-vmesto-nato-kak-rossiya-rukami-trampa-pytaetsya-vernut-ukrainu-10690709.html Ссылка скопирована

Россия стремится установить внешний контроль над Украиной и хитростью вернуть Киев под свое влияние / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом согласился предоставить Украине "надежные гарантии безопасности" от Соединенных Штатов и европейских стран в рамках потенциального мирного соглашения.

Впервые идею предложить Украине в качестве гарантии безопасности некий аналог статьи 5 НАТО озвучивала премьер-министр Италии Джорджа Мелони около полугода назад. Тогда речь шла о том, чтобы гарантировать Украине помощь в случае повторного нападения на нее. Но не в рамках НАТО как организации, а через двусторонние соглашения Украины с отдельными странами-членами Альянса, которые брали бы на себя такие обязательства. То есть - своеобразное "НАТО без НАТО".

Все это звучит размыто, но привлекательно, однако есть проблема. Даже сама статья 5, которая является сердцевиной коллективной обороны, не обязывает всех участников вступать в войну. Она лишь позволяет каждой стране принимать меры в поддержку страны-жертвы агрессии и самостоятельно определять, каким образом оказать помощь: военным, политическим, дипломатическим или даже гуманитарным путем. То есть это не является абсолютной гарантией.

видео дня

То, что озвучил Виткофф, выглядит сомнительно. Ведь он не является специалистом в международном праве, а лишь девелопер из Нью-Йорка, который является абсолютным профаном в вопросах безопасности. Этим россияне могли воспользоваться во время его контактов с ними - как в Москве и Петербурге, так и во время переговоров на Аляске, где он был участником встреч вместе с Дональдом Трампом и Марко Рубио. То есть мы имеем дело с "испорченным телефоном" - Уиткофф мог что-то понять неправильно и передать искаженно.

В то же время после тех переговоров Путин заявил, что гарантии безопасности Украине мог бы предоставлять Китай. Это укладывается в логику Москвы: россияне последовательно выступают против присутствия государств-членов НАТО на территории Украины. Поэтому идея "гарантий" со стороны других стран (например, Китая) на самом деле означает внешний контроль над Украиной.

Подобный подход уже был заложен в так называемом проекте Стамбульских договоренностей 2022 года - "Договоре о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины", который фактически предусматривает лишение Украины суверенитета: наша безопасность должна была бы обеспечиваться внешними акторами.

Путин мог бы быть не против наложить на Украину внешний контроль именно через механизм внешних гарантий безопасности. То есть что-то вроде Будапештского меморандума, но с дополнительными ограничениями: чтобы Украина не могла силой восстанавливать свою территориальную целостность в результате этих гарантий. То есть гаранты не только "защищают", но и сдерживают от новых боевых действий. Это новое внешнее ярмо, наброшенное на украинское будущее.

Впрочем, до сих пор до конца не понятно, что имели в виду как Виткофф, так и россияне, и только во время встречи Трампа с Зеленским украинская сторона может узнать, что именно имеется в виду под "гарантиями безопасности", ведь именно они точно переданы Трампу Путиным на Аляске для их дальнейшего озвучивания Зеленскому.

Также неизвестно, как гарантии безопасности США коррелируют с заявлениями представителей "коалиции желающих" по отправке войск в Украину. Мы не знаем, как на это смотрит сам Трамп. Он говорит, что вроде бы готов предоставить какие-то гарантии безопасности Украине, но не уточняет, какие именно, в каких случаях и при каких условиях.

Так называемая коалиция решительных накануне обсуждала этот вопрос, и даже вечером на сайте британского МИДа появился текст совместного заявления, где говорится о готовности отправить в Украину так называемые reassurance forces - силы заверения. Это то самое слово, которое в англоязычной версии Будапештского меморандума было употреблено вместо термина "гарантии". Президент Франции Макрон в интервью Le Figaro, комментируя ситуацию, назвал их "силами успокоения".

В то же время еще раньше велся диалог между европейцами и Дональдом Трампом относительно того, как втянуть США в эту инициативу. Предложение было такое: французы, немцы и другие страны вводят войска на территорию Украины не на фронт, а уже после подписания соглашения о прекращении огня и гарантии недопущения возобновления боевых действий. Их присутствие должно было бы служить гарантией - так называемыми силами заверения. Однако условие для такой "решительности" заключалось в том, чтобы американцы обеспечили прикрытие этих наземных сил с воздуха. То есть США, не имея "сапог на земле" в Украине, должны были бы контролировать небо. Хотя у Британии и Франции есть собственная авиация, они все равно хотели привлечь США. Трамп даже на это не соглашался. Возможно, сейчас его позиция изменилась, но мы пока этого не знаем.

По моему мнению, все это лишь разговоры и спекуляции о будущем, которое вряд ли когда-нибудь станет реальностью. Ведь мы живем в мире, где само понятие "гарантии" ничего не значит. После того, как Путин начал войну против Украины, он разрушил международное право. А понятие гарантий является его частью. Если международное право не работает в одной сфере, оно не будет работать и в другой.

Сегодня война уже вышла на тот этап, когда восстановить дееспособность международного права практически невозможно. И установить новые правила поведения и действия государства сейчас тоже невозможно. Это переходное время: старое уже умерло, а новое еще не родилось. И говорить сейчас о каких-то гарантиях, тем более через внесение изменений в российскую Конституцию, - это просто анекдот и полное непонимание и ситуации, и самой проблемы Российской Федерации.

На слова Виткоффа я бы вообще не обращал внимания - они не имеют никакого смысла. Очень часто и то, что говорит Трамп, так же не имеет смысла. Но для россиян это инструмент, с которым они работают - в том числе через дипломатию и переговоры с Соединенными Штатами. Этими разговорами о перемирии или примирении они пытаются выторговать лучшие условия для дальнейшего наступления и разрушения мирового порядка - существующих границ и всего остального.

Они хотят закрепить в договоренностях с Западом, во-первых, прецедент силового изменения границ в Европе. Во-вторых, получить возможность концентрировать силы и ресурсы для следующего удара - возможно, снова по Украине, а возможно, уже и по коллективному Западу, ведь их цель - разрушить его. Сейчас для них решающий момент: удастся ли это сделать уже сейчас или процесс будет отложен и реализован в несколько этапов. Поэтому ситуация чрезвычайно опасна и угрожающая не только для Украины, но и прежде всего для Европы. Для США - тоже, но они этого просто не осознают. Европейские же лидеры осознают, поэтому и обеспокоены настолько, что бросили все дела и вместе отправились в Вашингтон. Ведь речь идет прежде всего об угрозе европейской безопасности.

Переговоры Трампа с Путиным на Аляске - это первый тур договоренностей о новом обустройстве мира. То, чего хочет Путин еще с Мюнхенской конференции 2007 года: сломать существующие правила и установить новые международные правила. А они будут формироваться в переговорах Путина с Трампом и Си Цзиньпином уже в начале сентября. Европа не хочет снова быть разделенной на восток и запад, на зоны влияния - российскую или американскую - и пытается этому помешать.

Украина теперь имеет общую судьбу с Европой. Мы также не хотим оказаться в разных сферах влияния, тем более полностью в российской. Поэтому сейчас наши интересы совпадают с европейскими, но удастся ли нам вместе переиграть тандем Трампа и Путина - неизвестно.

В общем, если говорить о переговорах на Аляске, предложениях Путина и том, как их озвучивает Трамп, то наши варианты выхода из этой ситуации очень ограничены. Нам фактически предлагают капитуляцию. Это уже озвучено даже некоторыми нашими партнерами. Трамп продвигает идею "мира через капитуляцию" и, очевидно, еще некоторое время будет настаивать на этом. Но согласиться на это мы не можем, ведь это будет конец истории для нас.

Нам нужно маневрировать в диалоге с Трампом: не поддаваться на его прямое давление, но и не провоцировать усиление этого давления. Наш главный ресурс - поддержка Европы, если она не поссорится с нами или с Трампом. Европейцы должны обеспечивать нас финансово и иметь юридическую возможность закупать американское вооружение. Если Трамп продолжит продавать оружие европейцам, мы сможем выигрывать время.

Наша победа заключается в истощении России. Мы не знаем, когда наступит точка ее невозврата, но отказываться от этой стратегии не можем, иначе истощимся сами и проиграем войну. Нам пока не оставляют варианта "просто прекращения огня" без соглашения. Нам навязывают именно соглашение о капитуляции. Лучший для нас выход - это выйти из войны через ее затухание, но без подчинения России. Для РФ победа - это подчинение Украины себе. Война для них - способ навязать свою политическую волю. Если мы сохраним суверенитет хотя бы на большей части территории, сохраним юридическую независимость и свободу действий на международной арене, а также перспективу интеграции в военно-политические союзы, экономическое развитие и торговлю, - тогда мы выстоим. Тогда история может назвать нас победителями, или по крайней мере - непобежденными.

Владимир Горбач, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, специально для Главреда

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред