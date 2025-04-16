Болтовня, хаос и очередной бред Трампа

Трамп не способен ничего создать, даже крайне негативного.

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Трамп и война в Украине / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС

Болтовня и хаос.

СМИ каждый раз жадно набрасываются на очередной высер Трампа. Как можно всерьез обсуждать эти словесные испражнения, бессвязный набор пустых, глупых, подлых и пошлых слов? За ними же нет и не может быть ничего реального, кроме нарастающего по всем направлениям американской политики хаоса.

Не надо напрягаться из-за тех мерзостей и чепухи, которые говорят Трамп и его рабы в администрации об Украине и ее президенте. Вы же не обижаетесь на сумасшедшего старика, облаявшего вас в трамвае.

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Украина получит (полностью или частично) от США выделенную еще Байденом помощь и забудет о Трампе как о страшном сне, всячески укрепляя сотрудничество с вменяемыми лидерами свободного мира.

Сталин, Гитлер и Путин тоже были психически неадекватны, но не слабоумны как Трамп. Трамп, в отличие от них, не способен ничего создать, даже крайне негативного, типа неофашистского режима, о котором мечтают Маск и Вэнс. Он не в состоянии реализовать и свои аннексионистские планы. Гренландию и Панамский канал ему не видать как своих ушей. Не способен он и изменить геополитический баланс в мире, создав союз США и путинской России. Даже радикально изменить таможенные пошлины он неспособен. Он может только извергать тонны словесного поноса. А главное, разрушать и хаотизировать всё, за что берется.

Ничего не будет при Трампе - ни успешного союза с Путиным, ни диктатуры в США, ни каких-то аннексий и интервенций, ни даже радикального изменения внешнеторгового баланса. Будет только хаос и болтовня, болтовня и хаос.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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