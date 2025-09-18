Благословила бессилие россиян: что не так с интервью Пугачевой

Интервью Пугачевой можно трактовать и в интересах российской пропаганды.

https://opinions.glavred.info/bolshe-ne-primadonna-chto-ne-tak-s-intervyu-pugachevoy-10698959.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева и ее интервью Катерине Гордеевой. Что с ним не так? / Скриншот

Интервью российской певицы, которая больше не называет себя Примадонной, а ограничивается простым "Женщина, которая поет" Аллы Пугачевой, наделало много шума в информационном пространстве как Украины, так и вражеской России. И с той, и с той стороны лились как комплименты, так и проклены.

И когда первая "пена" сошла, и первое впечатление развеялось, стало понятно, что не все с этим интервью, как говориться, однозначно.

Несмотря на миллионы цитат, которые украинские СМИ, в том числе, разобрали на свои материалы, Пугачева в нашумевшем интервью была достаточно понятной гражданкой своей страны. Не Украины. России.

видео дня

Алла Пугачева / Скрин из видео: www.youtube.com

Она много говорила о совести, а также с легкой грустью вспоминала своих мужей, родителей, брата, советские времена, да и всю свою жизнь в РФ. Она со смирением говорила о том, что ей жаль Украину, и что она собирается оставшиеся годы своей жизни прожить в гармонии с собой. Но она не сказала прямым текстом о том, что Россия напала на Украину, что Путин убивает украинских людей и детей, а также она забыла упомянуть, что РФ пытается захватить часть украинских земель и диктует правила своей игры суверенному государству.

Она не поддержала словами террориста Путина, нынешнего Путина, каким его видит весь мир, но и не обратилась к россиянам, с просьбой прекратить это все.

Именно поэтому, интервью Пугачевой можно трактовать и в интересах российской пропаганды.

То есть люди, которые поддерживают войну в Украине и нападение России посчитали ее "своей" и активно рекомендуют посмотреть это интервью. И с украинской стороны - многие хвалят и буквально возводят на пьедестал интервью Женщины, которая поет.

Алла Пугачева дала большое интервью / Скрин из видео: www.youtube.com

Главред разбирался, опираясь на мнения именитых журналистов и деятелей искусств, что же не так, с таким на первый взгляд, "нашим" откровенным разговором.

По словам украинского журналиста и телеведущего Виталия Портникова, Алла Пугачева – российская певица. Не советская, не постсоветская. Российская. Ее сила всегда была именно в этом. Об этом он пишет в своем посте на Facebook.

"Рядом с ней все оставалось советским: от Кобзона до фольклорных хоров. И ныне так называемая "русская эстрада", все эти тупые Шаманы — это обломки СССР. Рвавшиеся туда украинские артисты также стремились к советскому статусу. Софии Ротару это, к нашему счастью, не удалось до конца, зато современным Повалием и Ани Лорак — да. И ожидать, что российская певица выступит против собственного народа, а не только против государства, бесполезно. В истории мировой сцены есть только одна недавняя история – Марлен Дитрих. Голливудская икона, которая имела все творческие возможности существовать в мировом контексте, она стала на сторону союзников во Второй мировой войне. Но даже теперь многие немцы считают ее предательницей. Не просто государства – самих немцев", - полагает журналист.

Портников про Пугачеву / Скриншот Facebook/Виталий Портников

Портников добавляет, что Пугачевой не существует вне российского контекста. "Не мы ее слушатели – они. Нам она может сочувствовать, как сочувствует иностранец жертвам агрессии своей страны. Но ее боль – это россияне. И именно это я всегда повторяю русским украинцам: на корабле русской культуры вам места никогда не было, нет и не будет. Разве что в трюме", - добавляет он.

По его словам, главное в этом разговоре не в словах поддержки или сострадания. Главное – фраза об измене России. "Когда такое говорит единственная российская певица последних десятилетий, это значит, что даже ее вера в нормальность собственной страны разрушилась. И это уже диагноз. Диагноз не Пугачевой. Диагноз России и россиянам", - добавляет он.

Пугачева заговорила о совести / Скриншот YouTube

Похожего мнения относительно интервью Пугачевой придерживается и популярная в Украине журналистка Зоя Казанжи.

По ее словам, Пугачева до мозга костей - россиянка. "Она любит свою страну. Алла Борисовна дорожит своей публикой. Она жалеет свою страну. Она переживает за все происходящее. Это ее интервью – точно не для нас. Оно исключительно и вполне для россиян. И для тех, кто уехал из страны (в большинстве своем для них), и для тех, кто там остался и пытается делать вид, что он против войны. Как и Пугачева", - говорит она.

Казанжи отмечает, что Пугачева во время интервью отказывается говорить даже лайтово об Украине, избегая даже лайтовых вопросов от Гордеевой. "Той Гордеевой, которая, как и все они, предусмотрительно размещают плашку "иноагентов" под любым своим произведением. Потому что не хотят сжигать мосты. Ибо недвижимость и родные. И это совершенно ясно", - добавляет журналистка.

Подытоживая, Зоя говорит о том, что Пугачева все, что хотела сказать - сказала. "Пугачева все, что хотела, сказала. И достаточно однозначно. Более того, в 2025 году тайно в Москве, как она сообщила, записала две свои песни – Мама и Поцелуй войны. Если будете считать необходимым, послушайте. Песни адресованы россиянам. Певица болеет за россиян. За тех, которые "будто были нормальными, а потом с ними что-то случилось". И, еще раз, если ее песни заставят задуматься россиян, то это неплохо и для нас", - финализирует Казанжи.

По мнению журналистки ICTV Оксаны Соколовой, Пугачева сделала то, чего, как воздух, ждали миллионы "хороших русских" по всему миру. Она дала им индульгенцию.

"Понимаете, вышла Примадонна и сказала, что она против войны. Она сожалеет, что умирают люди. Да, это уже обморочный предел смелости для большинства соотечественников АБ. И в унисон им она не призывала остановить войну. Ни слова о персональной ответственности. О необходимости действий. Пугачева дала добро чувствовать себя не соучастниками преступления и трусами, а красивыми мучениками. Благословила бессилие, обиду на родину, нарушившую ее и их спокойную и привычную жизнь. Положила конец сомнениям тех, кого еще подтачивал червячок совести. Именно это так хотели услышать те миллионы русских от своей Примадонны. Все остальное вторично", - говорит она.

Еще одна фраза напоследок от Ольги Кашпор, корреспондента ТСН. По ее словам, украинцы все еще верят в мифическое существо "хороший русский" и хватаются за любую возможность его найти, разглядеть, назначить.

"Эта глубинная потребность, которой мы еще не научились стыдиться, - фантомная боль за "большим братом" - таким опостылевшим и искусственно, впрочем, надежно укоренившимся", - пишет она в своем посте на Facebook.

По ее словам, украинцы дофантазируют насколько сильной и четкой является позиция по Украине выехавших из России. "То, что человек против России в нынешнем его виде, не означает, что он за Украину. Пугачева рассказывает, что начало полномасштабки не было для нее поводом уехать. Поводом стала невозможность кричать "нет войне!" у себя дома и то, что Галкину влепили иногента. Несмотря на то, что она сходила в Кремль, перетерла и облобызала главного цензора. То есть это личное, а не общественное", - говорит она.

По словам Кашпор, в интервью сильная женщина гораздо откровеннее говорит о бывших, чем о войне. "Ок, на слово "война" ее хватило, а вот "Украина" произнести уже не смогла - "гибнут люди наши и с той стороны". Тест на хорошость провален, в этом месте примадонна становится арлекином", - добавляет она.

Резонансное интервью Аллы Пугачевой Катерине Гордеевой

Российская певица и легенда их сцены Алла Пугачева, которая не поддержала террориста Путина в его кровавом вторжении в Украину, дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой после нескольких лет молчания.

В интервью она рассказывала о своих мужьях, своей семье,о цензуре в СССР, а также о том, как сейчас относится к России и почему она выехала со своей террористической Родины.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Алена Кюпели, журналист, специально для Главреда

О персоне: Алена Кюпели Алена Кюпели - магистр международной журналистики, редактор. Начала работать в издании Телекритика и после этого строила свою карьеру как автора и журналиста. Работала редактором сайта "Украинская правда. Жизнь". Также работала главным редактором раздела МедОбоз, в частности выходила в эфир с гостями студии на темы здоровья и медицины. Общий опыт журналистом-редактором – 20 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред