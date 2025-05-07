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Больница Охматдет Россию не остановила: по каким целям Путин может жахнуть "Орешником"

Георгий Тука
7 мая 2025, 19:00
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Украине незачем бить по Красной площади и пытаться попасть в Путина – это будет напрасной тратой ресурсов. В Москве есть более интересные цели для наших атак.
В России угрожают
Россия может нанести удар "Орешником" по центру Киева и не только / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Утечка информации о том, что Путин якобы приказал определить цели в Киеве для ударов "Орешником", не является случайной – это сделано намеренно и санкционировано. Сделано это для того, чтобы сдержать Украину от атак и активных боевых действий 9 мая. Потому это была нескрываемая угроза, но Украине не нужно реагировать на это.

Да, не стоит считать, что угроза нанести удар "Орешником" по Киеву является блефом Кремля. Это вполне возможно. Но, скорее всего, Украина воздержится от ударов по Москве, поэтому у России не будет повода применять "Орешник" по Киеву.

По моему мнению, есть определенная договоренность Киева и Вашингтона, и администрация Трампа дала нам понять, что такие действия в отношении Москвы 9 мая будут нежелательными. Следовательно, если не будет ударов по Москве, то у России не будет повода применить "Орешник" по Киеву.

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Но, похоже, Путин не слишком верит в то, что американцы влияют на Украину, поскольку вынужден дополнительно угрожать нам еще и "Орешником". Есть факты, свидетельствующие о том, что мы иногда действуем вопреки пожеланиям США, или просто не информировали американских партнеров о наших планах.

Поэтому вряд ли подобные угрозы со стороны РФ повлияют на решение нашего военно-политического руководства. Ведь если поддаться шантажу, россияне будут его использовать снова и снова.

Впрочем, по моему мнению, организовывая атаки на Москву или Московский регион 9 мая, нам не стоит ставить цель попасть в Путина – это будет напрасной тратой ресурсов. А вот, скажем, вызвать воздушную тревогу и паралич московских аэропортов было бы полезно. Поэтому бить по Красной площади смысла нет.

Еще один момент. Несколько странной является поданная российскими СМИ информация о том, что россиянам нужно определять цели атак в Киеве. Ведь цели для российских ракет, в том числе и в украинской столице, были определены еще до того, как россияне начали "СВО". Такая формулировка еще раз доказывает, что эта утечка была контролирована Кремлем и рассчитана на руководство Украины.

Что может стать целями для "Орешника" в Киеве, мне трудно сказать – я не знаю, что в головах кремлевских идиотов. Они могут нанести удары и по центру Киева, и по окраинам города – это может быть что угодно. Разве больница Охматдет Россию остановила? Нет. Поэтому гадать нет смысла.

Георгий Тука, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, специально для Главреда

Кто такой Георгий Тука

Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Глава Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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